Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 的远程协助

排除和解决远程连接上的问题。使用会话代码远程访问Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备以提供支持。

如今，人们广泛使用 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备。因此，IT 和帮助台团队能够提供跨平台远程帮助以适应其用户非常重要。

如果您是需要远程协助工具才能为用户提供支持的 IT、支持或服务台专业人员，那么没有比 Splashtop SOS更值得您关注的了。

Splashtop SOS 提供远程协助

Splashtop SOS 像共享会话代码一样简单，可为用户的计算机、平板电脑和移动设备提供远程协助。当您的用户需要帮助时，请向他们发送链接，以链接到可以获取 SOS 应用程序的站点，该应用程序将为其提供会话代码。

从那里，你可以使用代码来启动与他们设备的远程连接。 远程控制Windows, Mac, 和Android 设备。 实时远程查看iOS和Chromebook设备屏幕。

它不仅简单，而且功能强大。Splashtop SOS 包括屏幕共享、文件传输、远程重启和连接、会话录制、多显示器支持、聊天和用户管理等功能。

Splashtop 的远程协助安全性

您可以依靠Splashtop在远程协助会话期间确保设备和数据的安全。我们的基础架构托管在具有强大防火墙、数据加密和DDoS缓解功能的 AWS 上。

Splashtop 其特点是24x7的入侵检测，具有行业标准的安全执行最佳做法。 应用程序通过设备认证、双因素认证和256位AES加密来保证安全。

免费试用 Splashtop SOS

使用 Splashtop SOS，您可以为无限数量的设备提供远程帮助。您还可以添加对无人照管的计算机和设备的访问权限。

了解通过远程连接对任何设备进行故障排除和解决问题有多么容易。远程协助从未像现在这样简单，快速或安全。立即开始免费试用，并找出为什么超过3000万用户相信 Splashtop 能满足其远程协助需求。

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