网络威胁不断增长，任何漏洞都可能为攻击者提供进入你网络的途径。未打补丁的系统是黑客可以利用的主要漏洞，因此在有新更新可用时，及时为操作系统和应用程序打补丁至关重要。
然而，许多 IT 团队仍依赖手动补丁工作流程，这可能耗时并分散代理的注意力。无论是代理习惯了手动补丁，缺乏自动更新的工具，还是担心复杂性，他们在逐一缓慢更新的同时让系统处于脆弱状态。
手动补丁让组织暴露在威胁之下，但有解决方案。让我们来探讨一下 自动补丁 和像 Splashtop AEM 这样的自动化软件如何帮助系统保持安全和最新，且几乎不需要手动工作。
什么是手动补丁管理？
手动补丁管理是指手动识别、下载、测试和应用补丁的过程。这意味着每当操作系统、应用程序或任何其他工具发布更新时，IT 代理必须手动批准并在每台设备上安装更新。对于拥有广泛（且通常是远程）端点环境的大型组织来说，这可能是一个耗时的过程。
仍然常见的地方
并不是每个人都觉得有必要投资于补丁自动化软件。例如，较小的 IT 团队、学校和非营利组织可能会发现他们需要管理的端点数量很少，因此手动补丁管理对他们来说不是问题。其他组织可能已经投资于较旧的IT补丁工具，并且可能还没有准备好进行更新。
尽管每个组织可能有其原因，但事实仍然是：设备和应用程序长时间未打补丁会使其面临风险。
手动工作的例子
这就提出了一个问题：究竟什么算是手动补丁管理？毕竟，IT 代理并不是手动编写补丁代码。手动补丁管理有多种形式，可以包括多个步骤，包括：
检查供应商网站以获取更新，因为并非所有应用程序都提供自动更新通知。
一次为一个端点应用补丁，而不是在多个端点上同时自动更新。
使用电子表格或临时系统跟踪更新，而不是使用自动跟踪工具。
在单一环境中安装补丁并运行手动测试以确保其正常工作。
根据 IT 团队的规模和工作环境，这些手动任务可能需要大量时间。修补漏洞所需的时间越长，端点就越容易受到攻击。
手动补丁管理的五大风险
下一个问题是：如果依赖手动补丁管理，最糟糕的情况会是什么？没有自动化补丁，可能会出很多问题，后果可能很严重。最大的手动补丁管理风险包括：
1. 漏掉或延迟更新
补丁和其他安全更新对于网络安全和合规性至关重要，因此跳过更新可能会带来灾难性后果。人为错误或时间限制导致补丁被跳过，使系统暴露并易受网络攻击。
2. 安全漏洞
未打补丁的系统是勒索软件和其他漏洞的主要入口。没有自动化补丁管理工具，公司可能会长时间不为其操作系统和应用程序打补丁，使其设备易受攻击。
3. 合规性失败
许多监管框架，如 DORA、HIPAA 和 NIS2��，要求最新的安全性，这需要持续的补丁。手动补丁耗时且容易出错，可能会使合规性面临风险。
4. 运营停机时间
手动补丁可能是一个耗时的过程，尤其是当您有一个大型且分布式的端点环境时。手动补丁不仅耗时，错过更新还可能导致意外停机或兼容性问题。没有自动补丁管理，您的 IT 团队将失去宝贵的时间，要么手动更新过时的补丁，要么处理错过补丁的后果。
5. 缺乏可见性和报告
跟踪补丁状态是确保合规性和确保系统更新的关键。手动系统使得在审计或调查期间证明补丁状态变得困难，这增加了不确定性，并使得容易在更新上落后。另一方面，自动补丁管理工具可以跟踪补丁状态并提供对端点的可见性。
自动化补丁管理的理由
那么，如果手动补丁管理不可靠且有风险，替代方案是什么？自动补丁软件是答案，因为它提供了操作系统补丁和应用程序更新，无需 IT 代理访问每个设备并手动安装补丁。
自动补丁管理工具可以识别何时发布新补丁，安排在方便的时间更新，并在端点上推出补丁。这有多个好处，包括：
减少人为错误和延误，因为软件会自动进行更新。
所有端点的一致性和最新的安全更新。
为你的 IT 员工腾出更多时间专注于战略任务。
实时可见性和报告，适用于所有补丁和端点。
符合行业/政府法规和审计要求，通常要求系统保持完全更新。
Splashtop AEM 如何简化补丁自动化
如果你正在寻找一个强大的解决方案来自动化管理你端点的补丁，Splashtop AEM（自主端点管理）拥有你所需的一切。Splashtop AEM 使组织和 IT 团队能够管理、监控和保护分布式环境中的端点，包括自动化补丁管理、主动警报和可定制的策略框架。
Splashtop AEM包括：
跨平台支持
Splashtop AEM 旨在跨操作系统和设备工作，因此您可以从任何地方管理所有端点。使用它，您可以自动为 Windows、macOS、主要第三方应用程序等打补丁。
可定制的调度
使用 Splashtop AEM，您可以控制补丁的部署时间和方式。这允许 IT 团队安排更新，以免干扰工作日或导致意外停机。
实时补丁状态可见性
当您有多个端点时，可能很难看到哪些端点已正确打补丁。Splashtop AEM 为您提供每个端点的完整可见性，因此您可以确切知道哪些系统是更新和合规的，哪些不是。
轻量且易于部署
虽然一些 远程监控和管理 (RMM) 解决方案复杂且难以部署，但 Splashtop AEM 设计为用户友好且高效。无需大型服务器基础设施或复杂的 RMM；只需快速安装和设置，Splashtop AEM 就可以使用。
Splashtop Remote Support和企业
Splashtop AEM 可以无缝集成 Splashtop Remote Support 和 Splashtop Enterprise，将自动补丁与 远程访问 和修复结合起来。这提供了更多支持用户的方法，帮助员工从任何设备、任何地方工作，并使 IT 团队能够远程支持跨设备和位置的最终用户。
使用 Splashtop AEM 获得自动化补丁
乍一看，手动补丁似乎是一种可管理的设备更�新方式，但风险实在不值得。手动补丁管理效率低下，容易出错，并使设备面临风险，使其成为一种不可靠的方法。
另一方面，自动补丁管理已被证明可以减少漏洞，提高正常运行时间，并帮助确保 IT 合规性。这是一种高效的方法，可以保持端点更新，同时为 IT 团队腾出时间专注于更紧迫的任务。
当您需要一个强大且用户友好的解决方案，具有自动补丁管理功能时，Splashtop AEM 拥有您所需的一切。Splashtop 使得在多个远程端点上管理补丁和更新变得简单，而无需复杂的 RMM 解决方案。这包括：
操作系统和第三方软件补丁
实时漏洞洞察
可定制的策略框架
远程警报和修复
还有更多！
准备好亲自体验Splashtop AEM了吗？立即开始您的免费试用，消除补丁风险。