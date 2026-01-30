没有任何技术是没有风险的，但与此同时，任何风险都是可以减轻的。风险缓解需要建立在可见性、控制和可重复流程基础上的运营纪律。如果做得好，它可以帮助组织减少暴露，快速响应风险，并做出更明智的运营决策。
然而，远程和混合办公及自带设备 (BYOD) 政策的增长，导致分布式端点的数量增加，使得保护变得更加困难。当结合更快的利用周期的威胁增加和工具扩散的混乱时，风险缓解比以往任何时候都更难。
幸运的是，仍然可以采取实用的方法来减少风险，而无需增加复杂性。考虑到这一点，让我们探讨现代风险缓解的挑战、大多数项目失败的原因，以及Splashtop AEM等工具如何提供帮助。
现代IT环境中的风险缓解意味着什么
首先，我们需要了解现代风险缓解是什么样子的。在当今的商业环境中，风险缓解着重于通过提高可见性、加强控制以及在系统和端点上应用可重复的操作来降低运营和安全风险发生的可能性和影响。
风险缓解不仅仅是识别风险；看到火灾危险很容易，但扑灭它却是另一回事。一旦识别出风险，IT和安全团队必须实施工具和策略来应对威胁并确保安全。
在当今以远程和终端为主的环境中，传统的风险缓解控制和策略可能不再像以前那样有效。现代风险缓解需要一套新的工具，这些工具是为当今的威胁和工作环境设计的，以便企业能够有��效应对威胁并保持低风险。
IT 团队面临的最常见风险缓解差距
在我们能够解决传统风险缓解策略的一般缺陷之前，我们必须了解它们是什么。虽然旧的风险缓解技术在他们的时代表现良好，但随着技术的进步，它们变得不那么可靠，留下一些盲点。
常见的风险缓解差距包括：
对终端、软件和配置漂移的可见性有限，这使得IT和安全团队无法识别漏洞或潜在问题。
延迟补丁修复和修复周期，导致漏洞在较长时间内暴露无遗。
过度依赖瞬时审计，这些审计只捕捉单一的时间点，而不是提供持续的实时可见性，让攻击者在这些快照之间悄无声息地行动。
手动流程 无法扩展，导致难以管理多个分布式端点。
分散的工具在安全和IT运营中，无法提供公司安全的整体视图，使得IT人员难以正确保护和管理一切。
为什么传统风险缓解方法会失效
鉴于这些风险缓解的缺口，我们不难看出传统策略为何再也无法维持。旧的、过时的方法无法提供现代风险缓解所需的可见性、策略执行和速度，从而留下重大的网络安全漏洞。
1. 没有持续可视性的风险识别
信息扫描和资产清单在完成时就已过时，因为它们无法捕捉到您安全状况的全面和持续的视图，而且可能运行得太晚而不再重要。持续可视性对于实时识别威胁至关重要，以便可以立即解决。
持续的可见性能够决定是否错过风险，以及知道它曾经存在过或者仍然存在。��如果你只是在获取某一时刻的快照，你就没有得到完整的画面。
2. 无执行或反馈回路的政策
仅靠安全策略不足以降低风险。你需要能够执行和实施你的安全策略，并验证它们是否按预期工作。
这包括培训和测试员工如何防止网络钓鱼，使用补丁管理解决方案来强制执行您设备端的补丁策略，以及使用提供连续可见性、自动修复和验证策略是否真正得到执行的端点管理解决方案。这样做有助于加强持续的安全性并保持一致的网络安全。
3. 手动修复无法跟上
手动修复威胁和漏洞是一个耗时的过程，根本无法跟上不断发展的企业和远程工作环境。尝试一次管理每个设备会导致多次延迟，产生不一致的结果，并容易发生人为错误，尤其是在涉及远程端点时。
有效风险缓解的实践表现
如果传统的风险缓解策略效率不高，那么我们就得问：高效的风险缓解是什么样的？适当的现代风险缓解策略以多种方式提供一致的威胁识别和管理，应包括：
保持对端点和软件的持续可见性，以实时识别威胁和漏洞，从而实现快速修复。
基于可利用性和暴露性优先安排风险，而不仅仅是严重性，以提供更准确和高效的威胁管理。
尽可能自动化修复，以简化和提高效率，而无需人工劳动。
验证结果，并通过实时状态和报告确保安全性，保持审计准备就绪。
持续重复，而不是季度性，以保持一致的威胁检测和缓解，并减少暴露窗口。
端点管理如何支持风险缓解
在分布式和远程环境中减轻风险的最有效方法之一是使用良好的端点管理解决方案。端点管理使IT团队和管理员能够从任意地点监控、支持和保护远程设备，从而轻松实施安全措施和检测威胁。
端点管理包括：
1. 可见性是风险缓解的基础
可见性是识别和减轻风险的最基本要素。毕竟，如果看不到，就无法保护。对终端和软件的可见性有助于减少盲点，使IT团队能够快速识别威胁，并积极处理风险，防止问题的发生。
2. 自动化作为风险降低机制
手动处理风险、漏洞和其他问题可能是一个漫长的过程，并且总有可能出现人为错误。另一方面，自动化通过高效识别和解决威胁、在各个终端部署补丁更新以及监控设备以避免潜在问题，缩短了暴露窗口。这提供了一种快速、一致的缓解过程，使设备保持安全，同时让IT团队能够专注于更紧迫的任务。
3. 对假设的控制和验证
一旦解决了问题，您需要确保它确实已被解决。当解决方案缺乏可见性和验证时，你不得不假设问题已经妥善解决，但这往往是不可靠的。终端管理解决方案提供强大的控制和验证功能，让IT团队知道他们的工作何时完成，并附有清晰的审计记录来证明IT合规性。
Splashtop AEM 如何融入风险缓解策略
端点管理是一个强大的风险缓解工具，Splashtop AEM（自主端点管理）为各种规模的企业提供强大且用户友好的功能。通过 Splashtop AEM，IT 团队可以从一个仪表盘管理远程设备，清楚地了解所有终端，并进行实时操作系统和第三方补丁更新，以及持续查看终端风险暴露情况。
1. 使用 Splashtop AEM 减少终端风险暴露
Splashtop AEM 提供对终端的可视性和自动化工具，使管理更加高效。这包括实时补丁管理以保持设备的更新，基于CVE数据的威胁检测和认知，以及对每个端点的上下文洞察。这些功能减轻了 IT 团队的压力，同时提供实时补丁和持续的漏洞暴露意识，以降低端点风险。
2. 在不增加工具杂乱的情况下自动化修复
风险缓解和威胁修复不应涉及复杂的手动工作流程和多个不同的工具。Splashtop AEM 提供您所需的一切，帮助 IT 团队高效检测威胁、自动化修复，并部署补丁来解决漏洞。
3. 支持使用 Intune 或手动流程的团队进行风险缓解
无论您是使用Microsoft Intune修补您的Microsoft操作系统和应用程序，还是手动修补您的端点，Splashtop AEM都能提供帮助。Splashtop AEM 提供跨操作系统和第三方应用的自动化补丁管理，填补 Intune 的盲点，消除团队手动为每个应用和终端打补丁的需求。这提供了全面的补丁覆盖，并提高了效率，无缝补充了您现有的流程。
衡量您的风险缓解努力是否奏效
当你改变风险缓解策略时，如何确保这些变化有效？有几个因素和指标可以监测，以跟踪和识别改进，包括：
减少漏洞修复时间：你需要多长时间来解决一个漏洞？如果你的风险缓解措施按预期工作，你将能够更快速、更轻松地��应对潜在威胁。
更少的未知或未管理的端点：未知、未管理和未保护的端点会带来重大的安全风险。适当的端点管理应减少此类设备的数量，因为未知端点变为已知，且以前未管理的设备得到安全保护。
改进的补丁合规性可见性：补丁合规性可见性有两个目的：它让IT团队知道他们的终端和应用程序都已正确打补丁，并为合规审计创造清晰的记录。如果您能更轻松地判断您的终端哪个是安全的，并能够高效地通过审核，那么您的风险缓解措施就有了回报。
更快响应新披露的风险：您的团队能多快应对新风险？通过适当的风险缓解策略，您将能够迅速应对新的威胁，因此如果您的响应时间在改善，说明您的策略正在奏效。
将风险缓解纳入日常IT运营
有效的风险缓解是一个持续的过程，需要持续的可见性、威胁检测和补丁管理。情景检查、时间点扫描和定期更新周期已不足以保护网络和设备，因此风险缓解策略必须发展以应对现代威胁。
可见性、自动化和控制是适当减轻风险的关键，也是可持续运营实践的基础，能够提供一致、持续的保护。然而，当风险缓解融入到日常IT工作流程中时，它才能成功。
如果分布式环境和有限的可视性阻碍了您的风险缓解策略，Splashtop AEM 可以提供帮助。使用 Splashtop AEM，您可以轻松地从一个地方监控和管理远程设备、BYOD 终端等设备。这包括基于CVE的实时威胁检测和补丁自动化，因此您可以在风险出现后迅速解决。
Splashtop AEM 为 IT 团队提供了所需的工具和技术，以监控终端、主动解决问题并减少他们的工作量。这包括：
自动化修补操作系统、第三方和自定义应用程序。
基于CVE的AI驱动漏洞洞察。
可在整个网络中实施的可自定义策略框架。
在所有端点上进行硬件和软件的库存跟踪和管理。
警报和补救措施可以自动解决问题，以防止问题变得更大。
后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具，而不打扰用户。
准备好看看端点管理和风险缓解到底有多简单了吗？立即开始免费试用 Splashtop AEM。