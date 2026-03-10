你如何管理大量的远程端点？传统的终端管理在IT团队需要支持的设备数量有限，并且不用担心太多补丁和更新时是足够的。然而，面对当今不断增加的补丁数量、远程工作的增长和自带设备的普及，以及IT团队需要在更少资源情况下完成更多工作的压力，这已经远远不够。
因此，IT团队现在需要自主的端点管理解决方案。这些工具通过添加智能、基于策略的自动化，消除了耗时、重复的手动任务的需求，使得多个分布式端点的管理变得简单。
考虑到这一点，让我们来看看自主端点管理，它与传统端点管理的比较，以及像Splashtop AEM这样的解决方案如何赋能IT团队从任何地方支持更多设备。
定义：传统与自主终端管理
在比较传统和自动化端点管理之前，我们需要定义这两者。这将帮助我们了解他们的目标、如何实现这些目标，以及可能存在的问题。
什么是传统终端管理？
传统的端点管理是对组织内部所有端点的集中管理，通常通过UEM/MDM/RMM工具加上服务台工作流程来实现。它通常专注于库存、政策执行和定期修补，其结果在很大程度上依赖于人工努力、工单队列和定期签到。
在传统的端点管理中，成功往往是通过策略或部署是否被分配和应用来衡量的。这并不总是等同于已验证的补救，特别是在设备脱机、更新静默失败或重启延迟的情况下。
什么是自动化端点管理？
自主终端管理是一种更加自动化的操作模式，用于大规模管理终端。它结合了持续可见性和策略驱动的自动化，以识别问题、优先处理最重要的事项，并执行补救工作流，减少大量手动工作，这对远程和分布式车队尤其有价值。
自主终端管理通常包括自动化的清单和终端可视性、漏洞和补丁管理、配置执行以及自动化的补救措施，所有这些都由IT定义的策略管理。它还依赖于诸如环形部署、维护窗口、高风险操作的审批以及自动记录以支持审计和问责等护栏。
通过适当的自主管理，IT团队可以降低风险，提高补丁合规性，并在减少工单升级的情况下管理设备健康。
传统终端管理与自主终端管理对比表
鉴于这些差异，传统端点管理解决方案与自主端点管理解决方案如何比较？我们可以将它们的主要区别整理在一个方便的表格中，以便清楚地看到它们相似之处和不同之处：
传统终端管理
自动端点管理
主要运营模式
被动、人工和工单驱动
主动和策略驱动，使用自动化而非人工劳动
补丁方法
计划的补丁周期
实时、基于风险的补丁
第三方补丁覆盖范围
有限，通常需要使用单独的工具或手动进行修补
广泛覆盖第三方应用程序并自动打补丁
检测和警报
定期检查和警报通常需要跨工具进行人工关联
持续的可见性和近乎实时的状态报告，通过基于CVE的漏洞洞察帮助优先处理补救措施
补救措施
通常需要人工干预来诊断、修复和验证问题
自动修复工作流（例如：补丁部署、重启策略和纠正措施），以及在支持的情况下进行重试、日志记录和回滚
策略执行
带有定期审计和合规检查的静态执行
连续、实时、基于状态的实施
报告和审计准备
碎片化报告，耗时的审计准备
实时仪表盘和可审计报告
所需的 IT 努力和修复时间
需要高努力和更长的修复时间，通常需要数天到数周
低投入和更快的修复时间，通常在几分钟到几小时内
最终用户中断
更多手动接触点，常常需要在工作日中重启和打断用户
通过智能调度实现可控的自动化，减少中断
从传统管理向自主管理转变时会发生什么变化
如果从传统的端点管理转向自动化模式，最大变化体现在日常操作中：
更少的常规工单和重复事件，因为更多的维护和修复任务可以自动化和标准化。
更快地响应高风险漏洞，因为您可以识别受影响的设备、按CVE风险优先级排序，并大规模部署更新。
通过策略驱动的执行和经过验证的发布工作流程，在远程和混合舰队中实现更一致的结果。
减少“电子表格操作”和部落知识，因为状态、覆盖范围和结果在一个地方可见。
区分真正的AEM与基本自动化的关键能力
然而，并不是所有的自动化工具都能实现自主的端点管理。真正的AEM在多个方面超越了基础自动化，为终端管理解决方案提供了更大的控制和灵活性。这些包括：
1. 实时可见性映射到漏洞风险
尽管基本自动化依赖于预设的命令和选择的终端，AEM软件提供了实时可视性和威胁检测。自主端点管理提高了对硬件、操作系统和应用程序的可见性，并使用CVE上下文帮助IT团队了解哪些设备受到影响以及应该优先处理哪些问题。
2. 带护栏的自动修复
自主终端管理可以在使用预设保护措施确保安全并最小化中断的同时，自动执行修复任务。这包括基于环的推出，以安全地测试更新中的潜在问题，在方便的时间安排更新，并使用维护窗口来最大限度地减少干扰。
IT 团队还可以管理批准和例外情况，以处理某些无法更新的边缘情况或设备，不管因为什么原因。这有助于在管理安全的同时保持足够的灵活性以适应例外情况，同时将这些情况记录和文档化。
此外，AEM 解决方案可以包括回滚功能，以防更新出现问题，以及如果更新安装失败时可以重试。所有这些更改都有清晰的记录，因此有一个可靠的审计追踪。
3. 大规模第三方补丁
虽然大多数基本的自动化工具具有一些补丁管理功能，但这些通常仅限于他们的操作系统。自主终端管理提供大规模第三方应用程序补丁，以便IT团队可以轻松管理和更新其终端上的应用程序。这提供了更好的网络安全性和改进的IT合规性，确保设备不会使用存在漏洞的过时应用程序。
4. 除补丁外的策略和配置执行
自动化应覆盖的不仅仅是修补；一个自主的端点管理解决方案有助于确保端点保持正确配置并符合公司政策。这包括配置漂移控制、基准和自动修正，以确保所有端点与您的策略和安全要求保持一致，而不会逐渐偏离。
零日与利用的可能场景：为什么自主性很重要
现在，让我们考虑一些自动端点管理可能有用的场景。这些都是组织及其 IT 团队经常遇到或不得不担心的常见情况，因此了解自主能力能带来的区别是有帮助的。
考虑一种情况，一种高度可利用的操作系统漏洞被发现，并影响到分布在您组织中的多个设备。如果没有自主终端管理，你将需要找出并手动修补每个受影响的终端，这可能耗费时间和资源，并且容易出现人为错误。
另一方面，借助自主端点管理，当补丁可用时，您可以自动部署到受影响的端点。一个好的自主解决方案，比如Splashtop AEM，可以根据风险和暴露程度优先处理补丁，并使用环形部署确保顺利和安全地推出。
在另一种情况下，漏洞可能不在操作系统中，而是在第三方应用程序中。受影响的应用程序可能会授予攻击者对受影响设备的访问权限，从而危及整个公司的安全。
许多自动化工具可以更新操作系统，但不能更新第三方应用程序。另一方面，像Splashtop AEM这样的解决方案可以同时管理操作系统和应用程序更新，并迅速在受影响的终端上推出更新，以确保他们的应用程序安全。
如果设备脱机怎么办？有时候，远程设备会间歇性脱机，这可能导致合规漏洞，因为它们错过了计划的补丁周期和签到。自主终端管理也能解决这个问题，因为它可以在设备上线后自动部署更�新，而不是等待下一个补丁周期。
在这些情况下，自主端点管理可以确保快速识别、优先处理并解决受影响的设备。每次补丁部署都经过验证以确保修复，每次更新都被完整记录以在审计期间证明合规性。
Splashtop AEM 如何帮助团队从手动工作转向自主运营
当您准备好使用自主终端管理解决方案时，您会需要一个像Splashtop AEM这样强大、稳健且安全的解决方案。Splashtop AEM 提供基于策略的自动化，涵盖分布式端点，基于 CVE 的漏洞洞察，以及旨在帮助 IT 团队保持设备安全、合规和最新的补丁和补救工作流程。
Splashtop AEM 的自动化补丁管理帮助确保您的网络中设备保持更新和安全，而无需 IT 代理手动更新每一个设备。这种强大的自动化不仅节省时间和资源，还提供对您的端点和整体安全态势的持续可见性。
对于依赖Microsoft Intune等工具的团队，Splashtop AEM可以通过扩展第三方补丁覆盖范围，并提供更多的操作控制和对补丁执行与验证的可见性，来帮助弥合常见的差距。
Splashtop AEM 包括：
基于CVE的漏洞洞察 用于检测和优先处理威胁
实时补丁和自动化，确保端点保持最新
硬件和软件可见性，以随时维护最新的库存
补救和验证报告 以可靠地解决威胁和漏洞
基于环的部署和策略控制，以安全高效地部署更新，同时遵守公司政策
如何评估您是否准备好进行自主终端管�理
如果你不确定自动端点管理是否适合你，是时候退一步思考一下了。评估您的IT环境、端点、补丁需求等，然后使用我们方便的清单来查看是否是时候升级到自主终端管理解决方案：
补丁积压： 您的积压量是在增长还是保持稳定？如果你经常收到超出你处理能力的补丁，那是时候考虑一个自动化解决方案了。
第三方暴露： 你的员工使用多少个应用程序？如果你无法跟上所有第三方应用程序的更新和补丁，是时候找一个能够做到的解决方案了。
远程设备管理现状： 设备离线的频率如何？一个好的自主管理解决方案可以帮助远程设备在重新联机后立即保持更新。
审计需求： 当审计来临时，您能迅速证明合规整改吗？如果没有的话，使用自动日志和记录的解决方案可以帮助您通过下一次审计。
团队带宽： 每周有多少小时用于常规修复？自主终端管理可以帮助节省时间并在您的IT团队中协作，消除重复的手动任务，让他们有时间专注于更紧迫的问题。
选择匹配您的风险和规模的型号
自主端点管理是一种强大的工具，用于保持分布式端点的安全性、效率和合规性。好的AEM解决方案可以让您在保障合规和遵循公司政策的同时，节省IT团队的时间，并确保整个网络的远程设备安全且保持最新。
虽然传统的端点管理工具对一些公司仍然有用，但增长中的企业和远程环境需要更多。他们需要只有像Splashtop AEM这样的自主终端管理解决方案才能提供的速度、安全性、治理和效率。
Splashtop AEM 为 IT 团队提供了监控终端、主动解�决问题和减少工作量所需的工具和技术。这包括：
操作系统、第三方和自定义应用程序的自动补丁。
AI 驱动的基于 CVE 的漏洞洞察。
可在整个网络中执行的可自定义策略框架。
硬件和软件库存跟踪和管理覆盖所有端点。
警报和补救措施，以自动解决问题，防止其发展为麻烦。
后台操作以访问任务管理器和设备管理器等工具而不打扰用户。
准备好减少补丁积压并证明您在所有终端上的修复吗？开始 Splashtop AEM 的免费试用。