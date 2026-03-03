Splashtop Enterprise 中的远程访问权限

Splashtop 中的细粒度访问权限和基于角色的特权使在组织中利用远程访问时更容易确保最高的安全性。
Splashtop Enterprise 是适用于大型组织的功能强大的多合一远程访问解决方案。它满足组织可能具有的所有远程访问需求，包括：
IT 远程支持有人值守和无人值守的计算机和设备
员工远程访问他们办公室的电脑，进行远程工作
教育机构安排和管理学生远程访问实验室计算机进行远程学习。
整个组织都开始利用远程访问实现居家办公或移动办公，并提供远程支持，如何管理特定用户对特定计算机的访问权限？如何控制特定用户对特定工具和功能的使用权限？这些问题非常艰巨。
幸运的是，借助 Splashtop Enterprise，IT 管理员可以通过集中式管理控制台轻松管理计算机访问权限和基于角色的功能权限。
以下是 Splashtop Enterprise 中提供的以下工具的详细信息：
个人远程访问权限
管理控制台使 IT 管理员能够管理所有用户，可远程访问的工作站以及用于远程访问的设备。
为确保高度敏感的计算机只能由一个或多个具有适当权限的用户访问，管理员可以将访问权限分配给那些被允许远程访问该计算机的用户。
使用此工具将访问权限限制为仅允许访问的权限，可以帮助组织最大程度地降低安全漏洞的风险。
基于群组的访问权限
Splashtop 管理控制台中的另一个很棒的功能是分组功能。管理员可以为用户和计算机创建组。然后，IT 管理员可以在组的级别设置访问权限。
这个漂亮的功能可以使 IT 经理更轻松地为整个组织分配访问权限。例如，您可以轻松地给营销团队访问营销部门中计算机的权限，或者学校 IT 可以仅给特定班级访问某些实验室计算机的权限。
基于组的管理员
IT 管理员还可以分配特定的基于组的管理员，这些管理员只有管理较小用户群的权限。例如，团队负责人可以管理他/她自己的团队的用户、计算机和权限，以及仅针对自己班级的学生的老师或 IT 员工。
基于角色的细化权限
Splashtop Enterprise 配备了一组强大的会话内功能，旨在满足远程办公和 IT 支持的需求，包括远程断开连接、远程重启、远程 Streamer 重启、多个用户同时连接到 1 台计算机等。
但是，您可能不希望所有用户都可以使用这些功能。为了安全起见，也许您只希望 IT 团队使用远程断开之类的功能。
Splashtop 管理控制台使 IT 管理员可以将角色分配给每个用户，例如管理员、组管理员或成员。通过将用户分配到角色中，您可以简单地为 Splashtop 的会话中远程访问功能设置基于角色的权限。
奖励 – 远程访问计划
学校 IT 部门尤其可以从 Splashtop Enterprise 的调度功能中受益。使用此工具，您可以根据特定时间设置访问权限。
例如，假设您有一个包含15台计算机的计算机实验室。下午1点，有15名平面设计专业的学生需要在上课时间访问这些实验室计算机。使用 Splashtop Enterprise，您可以安排远程访问权限，以便只有班级中的学生可以在上课时间远程控制实验室计算机。学生将无法在计划外的时间段内访问这些计算机。
企业还可以使用这一有用的功能来设置被管理的计算机可以被远程访问的天数/时间。
Splashtop Enterprise 入门
Splashtop 是最有价值的企业级远程计算机访问解决方案和远程支持工具。使员工和学生可以居家办公，IT 部门管理计算机，并为任何计算机、平板电脑或移动设备提供按需支持。Splashtop Enterprise 还包括 SSO / SAML 集成、远程计算机管理功能以及许多其他有用的功能。
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