加拿大联邦学院的全天候远程计算机实验室

愿望成真！事实上，加拿大联邦学院从中获得的利益远超预计。
去年，世界各地教育机构争相寻求成套远程教育解决方案，在此期间联邦学院推出了 Splashtop，确保学生可以全天候远程访问实验室计算机，确保 IT 能够远程支持学生和教职员工的设备。联邦学院发现，学生、教职员工和 IT 团队都从 Splashtop 中获益，于是决定将 Splashtop 作为永久解决方案。
在联邦学院提供的客户推荐中，计算机服务帮助台技术部门的 Jason Deadman 表明了自己对 Splashtop 的喜欢，并希望继续利用 Splashtop 增强学生的学习体验，原因如下：
学生可以随时随地轻松访问和控制远程实验室计算机，就像此时此刻就坐在实体电脑前一样
学生可以从任何设备远程控制实验室计算机，比如手机、平板电脑、Chromebook 等
IT 可以在学生和教职员工需要帮助时为其设备（甚至包括其个人设备）提供按需远程支持
“我们试用了几种不同的产品，最终选择了 Splashtop，因为这款软件可以为我们提供最适合的功能。我们希望学生能够像在实验室一样直接访问实验室资源。” - Jason Deadman，加拿大联邦学院
联邦学院能够远程为学生提供的资源与服务比疫情前更多
学生即便不在校内也可以访问校内计算机实验室。学生可以随时随地访问实验室计算机，随之带来的灵活性改善了学生的学习体验。
"我认为我们将长期保持这个（Splashtop）。 对于在家工作的人来说，这似乎将是一个很好的解决方案，如果他们不想或不能，他们就不必亲自来。 它使我们有能力为有医疗问题的人提供通道。 有大量的��情况下，人们不能进来。 我们还没有那个工具能够随时访问电脑。 随着Splashtop的加入，它使我们有能力24小时访问。" -Jason Deadman，联邦学院
耳听为虚，眼见为实
亲自了解 Splashtop 如何为教育行业提供最具性价比的远程访问解决方案。让学生随时随地访问实验室计算机。为任何学校、学生或教职员工的设备提供远程支持。