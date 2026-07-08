跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
Front perspective of Confederation College

加拿大联邦学院的全天候远程计算机实验室

Splashtop Team
阅读时间：2分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

愿望成真！事实上，加拿大联邦学院从中获得的利益远超预计。

去年，世界各地教育机构争相寻求成套远程教育解决方案，在此期间联邦学院推出了 Splashtop，确保学生可以全天候远程访问实验室计算机，确保 IT 能够远程支持学生和教职员工的设备。联邦学院发现，学生、教职员工和 IT 团队都从 Splashtop 中获益，于是决定将 Splashtop 作为永久解决方案。

在联邦学院提供的客户推荐中，计算机服务帮助台技术部门的 Jason Deadman 表明了自己对 Splashtop 的喜欢，并希望继续利用 Splashtop 增强学生的学习体验，原因如下：

  • 学生可以随时随地轻松访问和控制远程实验室计算机，就像此时此刻就坐在实体电脑前一样

  • 学生可以从任何设备远程控制实验室计算机，比如手机、平板电脑、Chromebook 等

  • IT 可以在学生和教职员工需要帮助时为其设备（甚至包括其个人设备）提供按需远程支持

“我们试用了几种不同的产品，最终选择了 Splashtop，因为这款软件可以为我们提供最适合的功能。我们希望学生能够像在实验室一样直接访问实验室资源。” - Jason Deadman，加拿大联邦学院

联邦学院能够远程为学生提供的资源与服务比疫情前更多

学生即便不在校内也可以访问校内计算机实验室。学生可以随时随地访问实验室计算机，随之带来的灵活性改善了学生的学习体验。

"我认为我们将长期保持这个（Splashtop）。 对于在家工作的人来说，这似乎将是一个很好的解决方案，如果他们不想或不能，他们就不必亲自来。 它使我们有能力为有医疗问题的人提供通道。 有大量的情况下，人们不能进来。 我们还没有那个工具能够随时访问电脑。 随着Splashtop的加入，它使我们有能力24小时访问。" -Jason Deadman，联邦学院

耳听为虚，眼见为实

亲自了解 Splashtop 如何为教育行业提供最具性价比的远程访问解决方案。让学生随时随地访问实验室计算机。为任何学校、学生或教职员工的设备提供远程支持。

立即参与
开始免费试用 Splashtop
免费试用

安排演示

分享
RSS 订阅源订阅

相关内容

An Android device in recovery mode.
IT和帮助台远程支持

什么是恢复模式？面向 IT 团队的指南

了解更多
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT和帮助台远程支持

远程支持的缺陷：如何应对挑战并找到解决方案

了解更多
A woman in an office using remote maintenance software.
IT和帮助台远程支持

掌握 2026 年远程维护软件：深入指南

了解更多
Several people working on their computers in an office.
IT和帮助台远程支持

IT现代化：提高效率和降低成本的步骤

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号