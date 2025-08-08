远程支持软件彻底改变了 IT 支持行业。远程支持软件给 IT、服务台、MSP 和帮助台专业人员带来了许多好处，比如提高客户满意度、缩短周转时间，甚至可以降低成本。
那么，远程支持软件到底是什么？它如何运行？对于您的公司而言，最好的解决方案是什么？继续阅读以获得您所需的答案。
什么是远程支持？
远程支持指使 IT 技术员能够远程访问计算机或其他设备以提供支持的技术。通过远程连接，技术员可以在本地设备上实时查看远程屏幕，在大多数情况下还可以控制远程设备以排除故障和执行其他任务。
远程支持利用远程访问（或远程桌面）软件让技术员可以随时随地即时访问远程设备。也就是说，技术员可以为用户提供远程协助，不必亲自前往用户设备所在地。
在 远程会话 中，技术人员可以控制设备并执行所需的任务。他们可以安装更新、解决问题和进行维护。大多数远程支持解决方案都配备了额外的功能，帮助IT专业人员在提供远程支持时提高生产力。示例包括文件传输、远程打印、聊天、会话录制、屏幕共享等。
通过远程访问设备以提供支持，IT 支持团队、帮助台和托管服务提供商可以更快地解决支持请求。这样他们每天可以节省更多时间，完成更多工作。获得支持的最终用户可以享受更快的服务，从而提高客户满意度。
远程支持类型
远程支持软件一般可分为三类：
无人值守的远程支持
有人值守远程支持
通过屏幕查看提供远程支持
有人值守与无人值守区别在于 IT 技术员提供远程协助时远程设备是否有最终用户在场。不同解决方案的功能也各不相同。
1. 无人值守：无需最终用户在场的远程支持
无人值守访问指的是即使没有最终用户，技术员也可以远程连接到端点设备。IT 团队通过在其托管的所有计算机上部署代理应用程序来实现无人值守访问。代理应用程序安装完成后，IT 团队的成员可以连接到自己想要访问的远程计算机。
远程计算机上安装代理应用程序后，无论是否有人正在使用此台远程计算机，IT 技术员都可以随时远程访问此台计算机。这样技术员就可以在正常办公时间之外或无人使用端点设备期间为远程计算机提供支持。
2. 有人值守的远程支持
有人值守的支持也称为按需支持或临时支持，技术员可以通过有人值守�的支持在最终用户请求帮助时访问用户设备。远程连接完成后，技术员可以提供支持以解决问题。
与无人值守访问不同，有人值守访问无需事先设置。因为有人值守访问需要最终用户在场，该用户能够帮助技术员与其设备建立远程连接。建立连接的方式有许多种，其中常见的方法是让最终用户运行远程支持工具的应用程序，生成唯一的会话码，然后用户将该会话码提供给技术员，从而让技术员可以连接到用户设备并进行控制。
只要最终用户在场，帮助台专业人员就可以利用有人值守访问为任何设备提供支持。也就是说，帮助台专业人员可以远程支持托管设备以及个人设备。
3. 通过屏幕查看提供远程支持
通过屏幕查看提供远程支持，技术支持可以查看用户屏幕，而无需直接控制用户设备。尤其在远程控制受限或无法实现远程控制的设备上，可利用这种远程支持方法提供指导和故障排除。一个典型的例子就是为 iOS 设备提供远程支持。
技术员可以通过可视化操作远程指导用户解决问题，确保清晰的沟通和有效的故障排除。由于技术员无法控制设备，未经授权的操作或数据泄露的风险较低。
这种远程支持方法符合平台限制，例如 iOS 设备不允许远程控制。由于Apple 的安全策略，对 iOS 设备的远程控制受到限制。不过，远程屏幕查看允许支持技术员查看用户屏幕并为其提供实时帮助。这对于解决软件问题、配置设置和提供应用程序使用培训尤为有益。
通过将屏幕查看远程支持纳入支持策略，可进一步扩展支持的设备范围，确保所有用户都能获得所需帮助，无论其使用何种平台。
远程支持软件的十大关键功能
挑选远程支持软件时，关键在于是否��具备提高效率、安全性和用户满意度的功能。远程支持软件应具备的十个关键功能包括：
跨平台支持：能够提供跨操作系统的远程支持，包括 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android。跨平台支持可确保支持团队能够随时为用户提供帮助，无论其使用哪种设备。
无人值守访问：允许技术员在用户不在场时访问远程设备。该功能可用于在非工作时间进行维护、更新和故障排除。
实时屏幕共享：使技术人员能够实时查看用户屏幕并进行交互。这一功能可用于提供准确支持和快速解决问题。
文件传输：在技术支持人员和用户设备之间安全传输文件。可用于发送补丁、更新或检索日志文件进行诊断。
聊天和通信工具：集成的聊天功能确保技术员与用户能进行清晰的交流。
会话录制：录制支持会话，用于培训、质量控制和审计目的。这一功能可确保能记录互动情况，并在必要时进行审查。
多会话处理：能够同时管理多个支持会话。这对处理大量请求的支持团队尤其有用。
可定制品牌：自定义选项，可在远程支持界面上添加公司品牌。有助于保持专业形象，逐渐增强用户的信任感。
安全性和合规性：具备强大的安全功能，包括加密、双因素身份验证，并符合各种行业标准，如 GDPR 和 HIPAA。确保用户数据和隐私能受到保护。
远程查看 iOS 设备：由于 iOS 系统限制，无法进行远程控制。不过，技术员可以通过远程查看屏幕有效地指导用户完成故障排除。
以上十大功能共同构成了一个全面的远程支持解决方案，可以高效、安全地解决各种技术问题。通过选择具有这些功能的远程支持软件，企业可以确保提供高质量支持并提高整体用户满意度。
远程 IT 支持：简化远程计算机的故障排除和维护过程
远程 IT 支持彻底改变了企业处理技术问题和维护的方式，使支持团队能够随时随地为用户提供帮助。这种方法可确保故障排除和系统维护不再受限于物理位置，从而快速高效地解决问题。
远程 IT 支持的各种优势：
提高效率：技术员无需到现场就能快速解决问题。
成本效益高：减少差旅费用和停机时间，显著节约成本。
灵活性：支持团队可随时随地为用户提供帮助，确保服务不中断。
改善用户体验：用户可及时获得帮助，减少挫败感，提高满意度。
全天候可用：可全天候提供远程支持，满足全球团队和不同时区的用户需求。
通过利用远程 IT 支持，企业可以保持平稳运营，提高生产率，并为用户提供卓越服务。
如何为企业选择理想的远程支持软件
选择合适的远程支持软件对于确保高效且有效的 IT 支持至关重要。关键考虑因素包括：
使用方便
选择界面直观、用户友好的远程支持软件。这样可以最大限度地降低支持人员的学习成本，确保用户可以轻松访问和使用支持功能。简单的设置和导航是最大限度提高生产率和减少停机时间的关键。
超高性价比
评估定价结构，确保远程支持软件符合组织预算。考虑总体拥有成本，包括订��阅费、设置成本以及因减少差旅和停机时间而可能节省的费用。具有成本效益的解决方案应在确保质量的前提下提供强大的功能。
平台多功能性
确保远程支持软件支持多种操作系统和设备，包括 Windows、macOS、Linux、iOS 和 Android。无论用户使用何种设备，多功能性可确保为所有用户提供全面支持。
对上述关键因素进行优先排序，就能找到一款既满足企业需求又能提高整体 IT 支持效率的远程支持软件。
Splashtop Remote Support 解决方案
您的使用目的将决定您需要哪种解决方案。以下是 Splashtop 提供的主要远程支持软件。Splashtop 作为行业领先的远程支持解决方案，不仅安全可靠，而且性价比很高。
适用于 IT、帮助台和 MSP：Splashtop Remote Support
适用于企业 – Splashtop Enterprise
1. 适用于 MSP 的远程支持软件推荐：Splashtop Remote Support
Splashtop Remote Support 是有人值守和无人值守支持解决方案，具有远程监控和管理功能，这是对 MSP 很重要的功能。非常适合 IT、帮助台和 MSP，因为：
只需为希望支持的无人值守设备数量付费。技术员数量不限。
不会强制更新或提价
易于部署和扩展
可从任何设备（Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook）进行远程访问
由高性能引擎提供支持的快速连接
强大的安全功能和端到端加密技术可确保所有会话的安全
您可以在用户和计算机管理控制台中管理群组、添加管理员、设置权限等
具有文件传输、远程打印、聊天、远程唤醒等有��用的功能
具有事件日志、远程命令、一对多操作、配置警报等其他监控和管理功能
了解更多有关 Splashtop Remote Support 的信息，并立即免费试用！
2. 适用于企业的远程支持软件 – Splashtop Enterprise
Splashtop Enterprise 作为多合一远程访问与远程支持解决方案，可以帮助 IT 团队通过无人值守的远程访问为设备提供远程支持。此外，还可以帮助内部用户远程访问办公电脑，实现远程办公和在家办公。
Splashtop Enterprise 是理想的远程支持解决方案，因为：
您将获得一个可以满足所有远程访问需求的解决方案
提供 SSO / SAML（单点登录）集成
具有无人值守和有人值守访问功能
易于部署和扩展。通过端到端加密和高级安全功能提供高度安全保障
提供本地化部署选项
请与我们联系以了解更多有关 Splashtop Enterprise 的信息！
立即使用 Splashtop 远程计算机支持软件
Splashtop 在远程访问行业已经有十多年的历史了，一直致力于提供安全可靠、简单便捷的高性价比远程访问和远程支持。正是基于此，Splashtop 的用户才可以超过3000万，第三方平台才始终将 Splashtop 解决方案评选为最佳远程访问和远程支持工具。
查看所有 Splashtop 的解决方案。