如何远程访问一台电脑

需要在家中访问您的工作计算机，或者在路上访问您的个人计算机？ 以下是使用 Splashtop 连接到远程计算机的方法。

如果你能随时访问电脑，即使不随身携带，那不是很好吗？

有了 Splashtop，您的计算机始终都只需单击几下！使用任何其他计算机、平板电脑或移动设备，您都可以远程查看和控制计算机，就像坐在计算机前一样。

Splashtop 强大的远程访问平台使您可以无限制地访问远程计算机。您只需要建立互联网连接，就可以控制计算机、查看屏幕、打开文件并使用任何应用程序。

在此博客中，我们将向您展示使用 Splashtop 从另一台计算机、平板电脑和智能手机设备访问远程计算机有多么容易。

Splashtop 支持哪些设备和平台？

Splashtop 支持对 Windows 和 Mac 操作系统上运行的计算机的远程访问。（被控端）

至于可用于远程控制的设备，则可以使用任何 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备访问远程计算机。（主控端）

Splashtop 对计算机的远程访问如何工作？

Splashtop 通过在需要访问的计算机上安装streamer应用程序来工作。可以将streamer应用程序设置为在计算机打开时始终在后台运行。streamer应用将绑定到您的Splashtop帐户。只要计算机和streamer应用程序正在运行，您就可以随时启动与计算机的远程连接。

在控制端设备上，可以使用 Splashtop Business 应用或 Chrome 网络浏览器访问远程计算机。Windows、Mac、iOS 和安卓设备可免费下载 Splashtop Business 应用（可到 iTunes 商店或 Google Play 商店下载该移动应用）。在 Chrome 网络浏览器，可以使用 Splashtop Business Chrome 扩展程序远程访问计算机。

通过使用 Splashtop Business 应用程序和 Splashtop Streamer，只需点击几下即可轻松启动远程会话！ 无需记住计算机名称或 IP 地址。 您所需要做的就是打开 Splashtop 应用程序，然后单击 “连接” 以访问您的计算机。

因此，要开始远程访问您的计算机，您需要使用 Splashtop 进行设置。 点击下面的按钮开始免费使用 Splashtop Business Access Pro。 此 7 为期一天的免费试用版可让您完全访问 Splashtop Business Access Pro，无需承诺或信用卡即可开始使用。

注册后，你可以在要远程访问的计算机上下载 Splashtop Streamer，在你要远程访问的设备上下载 Splashtop Business 应用程序。 请记住，有了 Splashtop Business Access，您可以从无限数量的设备上进行远程访问！

立即试用

如何启动对计算机的远程访问会话？

同样，请确保在要远程访问的计算机上安装了 Splashtop Streamer。 完成此操作后，您可以通过以下方式远程访问您的计算机：

使用 Splashtop 商业应用程序进行远程访问

在您的计算机、平板电脑或智能手机上，打开 Splashtop Business 应用程序首次设置应用程序后，您应该自动登录到 Splashtop 帐户。 应用程序打开时，你会看到安装了 Splashtop Streamer 的远程计算机列表。

只需单击您要连接的计算机即可！ 几秒钟后，您将在本地设备上看到远程计算机屏幕弹出。 从那里你可以完全控制你的计算机。

使用 Web 浏览器进行远程访问

打开谷歌浏览器浏览器。 确保你安装了免费的 Splashtop Business Chrome 扩展程序。 打开扩展程序并确保您已登录到您的 Splashtop 帐户。

从那以后，就像使用 Splashtop Business 应用程序一样简单。 只需选择所需的计算机，然后单击即可开始远程访问。 您将立即连接到远程电脑。

为什么 Splashtop 是最好的远程访问软件

拥有 Splashtop 意味着再也不会感到与计算机断开连接了。 远程访问使您可以自由地在家中或世界任何地方工作。

Splashtop 为您提供高清画质，因此即使在使用 iPad、iPhone 或Android设备时，您也可以实时看到屏幕，感觉就像坐在屏幕前一样。 另外，您可以使用许多很棒的功能，例如拖放文件传输，屏幕共享等。

Splashtop 还通过 256 位 AES 加密、双因素身份验证和更多安全功能确保您的连接安全。 Splashtop 将确保您的信息安全，并且您将遵守公司的政策。

Splashtop Business Access 使您可以无限制地访问您的计算机。 没有会话时间限制，也没有访问计算机的次数限制。 您还可以从无限数量的设备进行远程访问。

将 Splashtop Business Access 与其他远程桌面软件产品进行比较，会发现 Splashtop 性价比确实更高。与 LogMeIn、TeamViewer 和 GoToMyPC 相比，Splashtop 具备相似的功能，但每年能立省数百甚至数千美元。

Splashtop Business Access 起价仅为 CN¥35 /月。与 LogMeIn Pro 相比，起价为 CN¥210 /月，TeamViewer 起价为 CN¥329 /月*。（TeamViewer 确实有免费版，但如果检测到疑似商业用途，远程会话可能会被组织。点击查看 Splashtop 和 TeamViewer 的完整对比）。

Splashtop 也是VPN和微软RDP的一个很好的替代品。使用 Splashtop，您可以更可靠、更安全地远程访问您的计算机。

立即开始免费试用，立即尝试远程访问您的计算机！

免费试用

出于支持目的需要远程访问计算机？继续阅读，详细了解用于提供无人值守访问的 Splashtop Remote Support，或用于提供有人值守的按需远程支持的 Splashtop SOS。

* 来源：TeamViewer美国网站单用户套餐标价为每月49美元（588美元/年），2019年2月。