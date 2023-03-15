远程访问 Chromebook 以获得远程支持

Splashtop 支持远程桌面连接到 Chromebook。 从另一台计算机远程访问 Chromebook 以提供远程支持。 免费试用。

IT 团队和 MSP需要远程访问 Windows、Mac、iOS 和安卓设备以提供支持，Splashtop 的远程支持工具可作为首选的解决方案。

现在，使用 Splashtop 的 IT 专业人员还可以远程连接并实时查看 Chromebook 设备屏幕以提供支持。

IT和支持专业人员渴望能够启动与Chromebook设备的远程连接。直到最近，还没有有效的工具支持对Chromebook的远程访问。现在有了Splashtop，这个现象已成为过去式。

Splashtop推出支持Chromebook的新型远程桌面正值Chromebook在世界上越来越多地被使用之际，尤其是在教育行业，从k-12到高等教育的学生都在使用Chromebook进行学习。

以下是您需要了解的有关远程访问 Chromebook 以及如何免费试用的所有信息。

哪些 Splashtop 软件包支持远程访问 Chromebook？

Splashtop Enterprise、Splashtop SOS（使用 SOS 应用通过9位会话码进行连接）和 Splashtop Remote Support Premium（使用已部署的安卓版 Splashtop Streamer 进行连接）都可以远程访问 Chromebook。

Splashtop Enterprise 和 Splashtop SOS 是 IT 团队首选的远程支持软件解决方案。通过 SOS，您可以远程访问任何计算机、平板电脑或移动设备（包括 Chromebook），从而在用户需要帮助时立即提供支持。您可以使用简单的会话代码立即连接到用户设备。Enterprise 是针对大型公司的多合一远程访问和远程支持解决方案。

Splashtop Remote Support Premium 是最适合希望远程支持、监视和管理其客户端端点的 MSP 。

如何使用 Splashtop 为 Chromebook 提供远程支持

使用 9 位会话代码

使用Splashtop为Chromebook提供远程支持是一个简单的过程。当您的用户请求帮助时，请指导他们将Splashtop SOS应用的Android版本打开到他们的Chromebook设备上。该应用程序将为用户提供一个独特的9位会话代码，您可以在自己的设备上使用该代码来启动远程连接。

建立连接后，您将可以实时远程查看远程 Chromebook 计算机的屏幕，从而指导用户解决问题。

立即免费试用 Splashtop SOS，或了解更多有关 Splashtop SOS 的信息。如需查看有关 Splashtop Enterprise 的信息，请与我们联系。

使用 Android Splashtop Streamer

Splashtop Remote Support Premium 用户可以将安卓版本的 Splashtop Streamer 部署到他们托管的 Chromebook 设备上。 安装后，您可以随时启动对托管的 Chromebook 的远程访问会话。 连接后，您将能够远程实时查看屏幕。

立即免费试用 Splashtop Remote Support Premium，或可了解更多。

了解有关 Splashtop 远程访问 Chrome OS 的更多信息

访问 Chrome OS

想要从 Chromebook 远程访问另一台计算机吗？

Splashtop 商业应用程序可以做到这一点！由于 Splashtop ，工作专业人士一直在使用他们的 Chromebook 远程访问工作计算机 。而且学生们一直在使用它来远程访问计算机实验室 ！

从 Chromebook 远程访问 Mac 和 PC 时，您可以实时控制远程计算机，就像在此台远程计算机前一样使用其中的软件。Splashtop 还允许用户在 Chromebook 上远程办公，通过已连接的显示器在本地显示器上查看办公室 PC 的多显示器设置。

免费开始使用Splashtop Business Access ，然后 在Chromebook上获得Splashtop Business Android应用 ，以获得最佳的远程访问体验。