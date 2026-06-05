远程访问 Chromebook 以获得远程支持

Splashtop 支持到 Chromebook 的远程桌面连接。使用电脑远程访问 Chromebook 以提供远程支持。则可立即免费试用。
IT 团队和 MSP需要远程访问 Windows、Mac、iOS 和安卓设备以提供支持，Splashtop 的远程支持工具可作为首选的解决方案。
现在，使用 Splashtop 的 IT 专业人员还可以远程连接并实时查看 Chromebook 设备屏幕以提供支持。
IT和支持专业人士一直渴望能够启动对Chromebook设备的远程连接。直到最近，还没有支持远程访问Chromebook的有效工具。现在，随着Splashtop的出现，这已成为过去。
Splashtop 全新推出支持 Chromebook 的远程桌面，如今世界上有越来越多行业使用 Chromebook，尤其是在教育行业，不论是 k-12还是各大高校的学生都在使用 Chromebook 进行学习。
以下是远程访问 Chromebook 和如何免费试用相关的所有信息。
IT团队为什么需要对Chromebook的远程访问
随着Chromebook在教育和企业环境中的不断增长，IT团队在提供支持方面面临独特挑战。不像传统的Windows或macOS设备，ChromeOS限制了深度系统控制和第三方管理选项。当用户遇到问题时，IT专业人员仍然需要一种快速且安全的方法来实时查看设备上的情况。
对Chromebooks的远程访问使得技术人员能够通过可观看但仅查看的会议指导最终用户进行故障排除步骤。这种方法最大限度地减少了停机时间，提高了��帮助台响应能力，并支持设备经常不在现场的混合学习或工作环境。
哪些 Splashtop 软件包支持远程访问 Chromebook？
有了Splashtop Remote Support或Splashtop Enterprise，一旦最终用户授权，IT员工可以安全地连接到Chromebook，查看实时屏幕，并指导他们进行修复，无需实际访问。会话数据是端到端加密的，确保了隐私和合规，同时为技术人员和用户提供直观的体验。
如何使用 Splashtop 为 Chromebook 提供远程支持
使用Splashtop为Chromebook提供远程支持是一个简单的过程。当您的用户请求帮助时，请指导他们将Splashtop SOS应用的Android版本打开到他们的Chromebook设备上。该应用程序将为用户提供一个独特的9位会话代码，您可以在自己的设备上使用该代码来启动远程连接。
建立连接后，您将可以实时远程查看远程 Chromebook 计算机的屏幕，从而指导用户解决问题。
Chromebook 跨平台连接的系统要求
为了使用Splashtop启用基于Chromebook的远程会话，技术人员和最终用户都必须满足一些基本设置要求。这些要求确保跨设备的稳定、安全和兼容的连接。
Chromebook设备：必须运行ChromeOS版本80或更高版本。
Splashtop Streamer for ChromeOS: 由最终用户从Chrome Web Store安装在Chromebook上。
会话类型： 有人值守，仅查看访问。最终用户必须在场以批准和启动连接。
支持的查看器平台： Windows、macOS、iOS、Android和 Chromebook 设备，使用 Splashtop Business App。
网络访问： 需要稳定的宽带互联网，允许端口443和6783上的出站连接。
寻找从Chromebook到其他计算机的远程访问？
Splashtop 商业应用程序可以做到这一点！由于 Splashtop ，工作专业人士一直在使用他们的 Chromebook 远程访问工作计算机 。而且学生们一直在使用它来远程访问计算机实验室 ！
从 Chromebook 远程访问 Mac 和 PC 时，您可以实时控制远程计算机，就像在此台远程计算机前一样使用其中的软件。Splashtop 还允许用户在 Chromebook 上远程办公，通过已连接的显示器在本地显示器上查看办公室 PC 的多显示器设置。
立即免费试用 Splashtop Remote Access，从 Chromebook 利用 Splashtop Business Android 应用程序获得更好的远程访问体验。
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