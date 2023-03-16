什么是安全远程访问？

安全远程访问软件允许用户通过另一台设备随时随地安全访问计算机或设备。如今，远程访问已成为任何居家办公、远程支持或远程学习策略的关键。

当今远程访问解决方案的三种常见用途：

允许员工随时随地在任何设备上访问其工作计算机，而不会降低安全性 允许学生在家访问校内资源，例如实验室计算机 面向 IT 人员、帮助台团队和托管服务提供商，提供对托管计算机和 BYOD 设备的支持驱动式访问

随着远程办公人数的不断增长，您需要确保所有员工能够高效办公并保证公司的连续运营，下一代远程访问解决方案能为您提供简单快速的应对措施。但随之而来的是不断增加的安全风险。2021年2月，美国有线电视新闻网（CNN）报道称，“黑客利用休眠中的远程访问软件获得了对佛罗里达水处理工厂的访问权限。”随后，黑客试图对供水系统投毒，但被远程操作人员拦截。

由于此类攻击不断增加，确保团队使用安全的远程访问解决方案比以往任何时候都更加重要。

什么是下一代安全远程访问？

下一代远程访问软件经常与传统远程桌面协议（RDP）混淆，该软件具备的关键优势是更容易应对当今的安全问题。下一代远程访问软件具有内置安全功能，如 SSO（单点登录）、MFA（多因素身份验证）、设备身份验证和自动基础设施更新等，以不断更新并与现代安全标准保持一致。

远程访问软件比 RDP 和 VPN 更安全。与 VPN 不同的是，远程访问软件不受网络影响，旨在控制大流量，同时提供对远程计算机文件和应用程序的完全访问。

重要的是，使用 BYOD（个人设备）时安全风险会增加，这是 VPN 解决方案的上升趋势。更不用说，VPN 的管理、更新和扩展都很麻烦。总而言之，远程访问比 VPN 更适合远程或灵活的环境。

Splashtop。一个安全的下一代远程访问解决方案

在下一代安全远程访问解决方案中，Splashtop 是个很好的例子，该软件设置简单、易于管理和扩展，能够确保快速可靠的远程访问会话，实现轻松维护并提高安全性。

简洁性

在简洁性方面，即使不喜欢技术的用户也会发现 Splashtop 远程访问简单易用。用户要做的就是在工作站安装小型的应用程序。然后，用户可以使用 Splashtop 应用程序从任何设备立即远程访问工作站。

高性能

Splashtop 旨在确保公司网络仅在远程访问期间可用。与 VPN 访问相比，这样会减少流量并提高性能。Splashtop 客户还可享受高级性能可靠性，包括高清质量的高性能远程连接，具有每秒60帧的 4K 流式传输。

安全

下一代远程访问解决方案的数据传输也非常安全。Splashtop 被设计为云原生解决方案，采用行业标准安全协议，如 HTTPS、TLS。和现在的所有标准加密网页流量一样，Splashtop 的数据通过端口443传输，使用我们的全球中继服务器促进连接。Splashtop 的客户不需要特殊端口，防火墙也不需要设置为允许特殊的例外情况。

使用 Splashtop 的计算机无需将其暴露在网络或 DMZ 中，从而增加额外的安全层，可以防止攻击者轻松扫描和发起攻击。

虽然安全性和合规性功能让您无须担心远程连接，但用户和 IT 管理员可以通过下一代远程访问连接完成更多工作。用户和 IT 人员可以在远程会话期间安全地传输文件、远程打印或完成任何其他工作。

最后，Splashtop 的应用程序和基础架构均会自动更新、保护和监控，从而减轻 IT 人员的负担，让 IT 能够以更具战略性的方式为用户提供支持。

结论

借助安全的下一代远程访问解决方案，您可以从个人设备远程连接到工作计算机，同时不会降低安全性。即刻试用 Splashtop，确保灵活工作环境的安全。

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