远程访问：远程桌面访问与云计算对比

如果能够远程办公，员工就能更加自由，不用非得在特定时间、特定地点完成工作。广泛的报道称，允许员工远程办公可以提高他们的工作效率和工作参与度。
但要如何为团队提供这种可能性？通常的解决方案一个是云，另一个是远程桌面。近年来，云越来越受欢迎，许多企业可能会疑惑，为什么要选择远程桌面而不是云这种新技术：
对于能够将云计算的强大融入流程的企业来说，为什么远程桌面会成为重要的解决方案？
云不具备远程桌面具备的功能？
但是，问题的答案是这样的：
比较远程桌面软件和云没有任何意义。
云端不是远程访问技术的替代品，而远程访问软件与将您的IT环境迁移到云端也并不是一回事。然而，存在某些相似之处——云计算和远程访问软件都能够实现协作：
通过云，可以随时从任何设备访问个人文件。
使用远程桌面软件，可以从远程位置访问特定桌面、文件、应用程序以及该桌面中的所有内容。
远程桌面软件和基于云的工具并非相互排斥。争论谁好谁坏似乎没有必要。但为什么说远程访问计算是企业必不可少的工具（即使该企业已经在使用云端工具），原因如下：
远程访问软件可以增加灵活性
出于法律原因，某些企业必须将数据和其他内容保存在本地。另一方面，有些企业可能已经购买了本地基础设施，需要远程桌面软件帮助员工使用任意设备随时随地访问远程计算机。
通过云解决方案，可以将数据文件下载到远程计算机。无论是远程用户主动下载的文件副本，还是打开和查看文件时自动缓存的文件副本，如果没有采取恰当的设备安全功能来保护这些保存在本地的文件副本，则可能会带来一些风险。
而通过 Splashtop 等远程访问解决方案，文件将始终保存在一开始的本地计算机，在安全的远程查看和流式传输会话中，可以远程查看和控制本地计算机。不同系统之间的文件传输是一项单独功能，管理员可启用或禁用这项功能，日志记录可以用于跟踪已传输的所有文件。但一般而言，远程访问会话仅包括流式传输，仅会将系统的加密视频视图传输到远程计算机。所有数据本身始终存储在本地计算机，非常安全。
远程访问软件对于某些任务更加高效
如果您从事IT工作，您将了解远程桌面软件对于从公司中的任何地方接管一台计算机并执行安全更新，实时修复问题或仅需更新某些设置而无需离开自己的计算机的价值。这样可以节省大量时间并保持较高的生产率。当您的HR部门恰好相距遥远时，这也扩展到其他典型的业务实践，例如HR的员工培训。建筑行业的工程师可以使用远程访问计算连接到系统，应用程序和设备，并从任何地方共享这些资源。
远程桌面软件可以扩展已有的任何 IT 环境，无论是云端还是非云端环境。远程桌面软件可以实现更好的协作，所有新业务工具都应该考虑到这一点。
远程访问软件可以促进业务协作
我们都十分清楚协作在商业中的重要性。以下是在可协作环境中办公的几个优势：
提高绩效
增强员工技能
促进信息共享以提高效率
协作可以降低成本
提高生产力
�增加利润
协作在某些行业更为重要
文档协作功能非常有用。举例来说，公司通信部要赶制新闻稿，需要多个人手共同完成。但在其他领域，协作往往更为重要。
例如，在医学领域，能否协作则可能是生死攸关的大事。远程访问软件可以帮助医护人员照顾病情严重的患者。医护人员可以通过远程软件将患者数据发送给同事进行录入，通过移动设备监控专门设备，快速接收重要数据以帮助做出重要决策。
医疗机构通常更喜欢使用远程访问软件来协助协作，因为它可以更可靠地支持台式机、诊断设备、服务器、X光机等，而不会崩溃或失去网络连接。防止关键设备故障是至关重要的。能够在不牺牲安全预防措施的情况下远程访问数据（这可能会发生在依赖公共云时）使这些机构能够遵守健康保险可携性和责任法案（HIPAA）、受保护健康信息（PHI）和国际标准化组织（ISO），同时获得所有远程访问的好处。
如何为企业找到合适的解决方案
并非所有的远程访问软件都是一样的。如果企业需要安全可靠、易于部署的高性能远程访问软件，则可试一试 Splashtop 的一系列产品，几乎涵盖所有远程访问需求。挑选一款复杂精密、功能强大且经济实惠的解决方案！企业会非常感激。
远程访问软件更加方便快捷、安全可靠，可确保组织使用合适的工具进行协作，在流程上足够灵活，帮助员工提高工作效率，同时遵守各项行业法规。
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