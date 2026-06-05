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Utilizing remote access for on-the-go computer access and working from home

免费试用 Splashtop 极具性价比的远程访问解决方案

Splashtop Team
阅读时间：3分钟
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Splashtop广受好评的远程桌面解决方案已被超过3000万人使用。您可以立即免费试用它，然后您就知道什么这么多人选择了Splashtop。

Splashtop Remote Access 是快速、简单、安全的远程访问解决方案。立即申请免费试用这个多次获奖的解决方案，只需几分钟即可完成！无需信用卡，也无需任何担保。

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注册后，您将拥有对Splashtop强大的远程桌面解决方案的完全访问权限。您将可以从任何其他Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook设备远程访问Windows和Mac计算机。

Splashtop Remote Access 是什么？

Splashtop Remote Access 是一个远程桌面软件工具，用于帮助用户远程访问设备。设置完成后，即可在电脑、平板电脑或移动设备上打开 Splashtop Business 应用程序，立即连接任意远程设备。

在远程访问会话中，你会感觉就像你的远程计算机就在你面前一样，所以你可以轻松地控制你的计算机，在你的任何文件或应用程序中工作。 你再也不用担心不在你的电脑前了。 你将能够在任何地方、任何时间通过Splashtop 。

除了速度最快和最可靠的远程访问平台，Splashtop 远程访问还配备了其他产品没有的工具和功能，因此您可以在更短的时间内完成更多工作。传输文件，远程打印文件，聊天，同时查看多个显示器，等等。

无论我在哪里，都可以访问我的工作桌面，并自信地工作。 给我提供了我需要的灵活性，使我能够融合工作和个人生活。 - 波比底部，综合电气

我如何免费开始？

仅需需几分钟即可免费体验 Splashtop Remote Access！首先，打开我们的免费试用注册页面，创建 Splashtop 账户。

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安装免费的Splashtop Business App

然后，在控制端设备上下载免费的 Splashtop Business 应用，控制端设备是您用于访问远程计算机的设备。Splashtop Business 应用适用于 Windows、Mac、iOS、Android 等系统。您也可以在电脑或移动设备上访问 www.splashtop.com/app 以下载此应用。

使用 Splashtop Remote Access，可以在无限数量的设备上下载和使用 Splashtop Business 应用程序。没有限制。

将Splashtop Streamer放在要访问的计算机上

想要设置remote into的计算机，请访问https://my.splashtop.com并登录到您的Splashtop帐户，然后选择“添加计算机”。这将带您进入“部署程序包”页面，您将在其中获得一个链接，该链接可以发送到您要远程访问的计算机。打开该计算机上的链接，它将带您到一个页面，您可以在其中下载安装程序并按照简单的说明进行设置。

之后，您就可以进行远程访问了！只需打开Splashtop Business应用程序，从列表中选择您的计算机，您将立即连接到该计算机以进行快速远程访问。

在过去的一个月里，我一直在试用几个关于远程访问的选项，Splashtop是迄今为止最适合我们需求的。 感谢Splashtop团队把一个伟大的软件包放在一起，并提供有用/实用的选项。 我需要一个我可以信赖和依靠的产品和公司......继续努力。 - Darryl Collins

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我曾经使用过GoToMyPC 和LogMeIn ，而Splashtop 是一个更好的产品。 易于使用，能够将某些计算机分配给某些用户，能够从你的手机或平板电脑以及计算机登录到计算机。 - Charles Spivey, Trusted Senior Specialist, LLC


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