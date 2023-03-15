免费试用 Splashtop 极具性价比的远程访问解决方案

Splashtop广受好评的远程桌面解决方案已被超过3000万人使用。您可以立即免费试用它，然后您就知道什么这么多人选择了Splashtop。

Splashtop Business Access是一个快速，简单和安全的远程访问程序。立即注册免费试用，您可以在几分钟之内免费开始使用这个屡获殊荣的解决方案！无需信用卡，无需承诺。

开始使用

注册后，您将拥有对Splashtop强大的远程桌面解决方案的完全访问权限。您将可以从任何其他Windows，Mac，iOS，Android和Chromebook设备远程访问Windows和Mac计算机。

什么是Splashtop Business Access？

Splashtop Business Access是一种远程桌面软件工具，旨在使用户可以在旅途中访问其计算机。设置完成后，您可以在计算机，平板电脑或移动设备上打开Splashtop Business应用，然后选择远程计算机以立即连接到它。

在远程访问会话中，你会感觉就像你的远程计算机就在你面前一样，所以你可以轻松地控制你的计算机，在你的任何文件或应用程序中工作。 你再也不用担心不在你的电脑前了。 你将能够在任何地方、任何时间通过Splashtop 。

除了更快，更可靠的远程访问平台之外，Splashtop Business Access还配备了其他产品所没有的工具和功能，因此您可以在更短的时间内完成更多工作。传输文件，远程打印文档，聊天，一次查看多个显示器等等。

无论我在哪里，都可以访问我的工作桌面，并自信地工作。 给我提供了我需要的灵活性，使我能够融合工作和个人生活。 - 波比底部，综合电气

我如何免费开始？

您只需几分钟即可免费体验Splashtop Business Access！首先，请转到我们的免费试用注册页面 。在那里您将创建Splashtop帐户。

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安装免费的Splashtop Business App

然后，在 控制端 设备上下载免费的 Splashtop Business 应用，控制端设备是您用于访问远程计算机的设备。Splashtop Business 应用适用于 Windows、Mac、iOS、Android 等系统。您也可以在电脑或移动设备上访问 www.splashtop.com/app 以下载此应用。

与 Splashtop Business Access，你可以在不限数量的设备上下载和使用Splashtop 商业应用程序。 没有任何限制。

将Splashtop Streamer放在要访问的计算机上

想要设置 remote into 的计算机，请访问https://my.splashtop.com并登录到您的Splashtop帐户，然后选择“添加计算机”。这将带您进入“部署程序包”页面，您将在其中获得一个链接，该链接可以发送到您要远程访问的计算机。打开该计算机上的链接，它将带您到一个页面，您可以在其中下载安装程序并按照简单的说明进行设置。

之后，您就可以进行远程访问了！只需打开Splashtop Business应用程序，从列表中选择您的计算机，您将立即连接到该计算机以进行快速远程访问。

在过去的一个月里，我一直在试用几个关于远程访问的选项，Splashtop是迄今为止最适合我们需求的。 感谢Splashtop团队把一个伟大的软件包放在一起，并提供有用/实用的选项。 我需要一个我可以信赖和依靠的产品和公司......继续努力。 - Darryl Collins

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