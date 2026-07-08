有预计显示，截至2029年，远程桌面软件市场规模将达到72.2亿美元。同样，Windows 10 仍是世界上最受欢迎的操作系统。
那么，有没有 Windows 10 适用的远程桌面软件推荐？
Splashtop 远程桌面解决方案允许用户使用任意设备实现随处远程控制。对于 Windows 10 操作系统的用户来说，这款软件安全可靠、简单易用，具有高性能。
如何在电脑上设置 Splashtop？继续阅读，了解如何在 Windows 10 上启用远程桌面。
简单四步以在 Windows 10 上启用远程桌面
如果从来没有用过远程桌面软件，可能感到有点棘手。但实际上，远程桌面软件的设置和使用非常简单。有关如何在 Windows 上启用远程桌面，详见以下步骤：
第1步：创建 Splashtop 帐户
前往 Splashtop 网站创建帐户。申请立即免费试用，非常简单。
仅需输入详细信息进行注册。无需提供任何信用卡信息，不用担心试用结束后会被要求支付额外费用。
第2步：在设备上下载 Splashtop Business 应用
可以在笔记本电脑、平板电脑、智能手机等各种设备上通过 Splashtop 远程控制计算机。需要在控制端设备上下载 Splashtop Business 应用。可在 Windows、Mac、安卓、iOS 和 Chromebook 上运行，具有广泛的设备支持。
如果使用 Windows 10 电脑访问其他电脑，则需要在 Windows 10 电脑上安装 Splashtop Business 应用。
3. 在 Windows 10 电脑上安装 Splashtop Streamer
需要将 Splashtop Streamer 部署到被控端设备。Streamer 可以在任意 Windows（包括 Windows 10）、Mac 或 Linux 计算机上运行。有两种方法可以部署 Streamer。
第一种是在 Splashtop 网络控制台创建部署链接。然后将链接发送到任意被控端设备。在被控端设备打开链接时，就会下载 Splashtop Streamer 并将其绑定到帐户。
或者，也可以直接下载 Streamer 到被控端设备。但需要先有一个 Splashtop 帐户才能执行此操作。下载完成后，只需输入登录凭据，然后则会将该被控端设备与帐户绑定。
4. 启动到 Windows 10 PC 的远程桌面连接
完成所有安装后，即可随时启动 Windows 10 远程桌面连接！打开 Splashtop 远程桌面应用，即可查看计算机列表。单击要访问的计算机，即可启动远程桌面连接。
使用 Splashtop 无缝控制 Windows 10 远程桌面
通过 Splashtop，可以在世界任何地方随意访问任何设备。只需要建立互联网连接，就可以远程访问文件、运行程序和控制所有计算机功能。
市面上有各种远程桌面工具，但 Splashtop 却能脱颖而出。其主要优势之一是用途广泛。Splashtop 与多个操作系统兼容：
Windows（包括 Windows 10 的所有版本）
macOS
iOS
Linux
Android
ChromeOS
Splashtop 可以在许多设备上运行，不必更换任何硬件即可使用。也不会遇到任何兼容性问题。例如，可以使用安卓平板电脑连接 Windows 10 计算机，然后进行远程控制。
可以访问主机上的任意文件和应用程序，就像在这台主机前进行操作一样。可以镜像显示器到本地设备，所有操作都可以实时进行。
通过 Splashtop，可以在旅行时连接家用或工作计算机。如果需要在度假时完成某项工作，Splashtop 则是非常理想的选择。甚至可以在汽车或火车上远程访问。
Splashtop 远程桌面的常见使用场景
为什么远程桌面用户会选择 Splashtop？原因有很多。市面上的一些远程桌面工具用途有限，但 Splashtop 却是一款非常综合的远程软件。不仅适合企业，也适用于教育和个人用途。
为企业简化远程办公和 IT 支持
近年来，许多公司都建立了远程办公系统。远程办公在过去并不常见，但新冠疫情彻底改变了这一现状。目前，对于几乎所有支持远程办公的公司来说，远程办公已经非常普遍了。
各种解决方案让远程办公成为可能，最佳远程桌面软件如Splashtop则引领潮流。办公室通常会根据公司的需要设置计算机。使用Splashtop，员工可以从任何地方访问他们的工作电脑，就像在办公室工作一样。
疫情最严重的时期已经过去，现在人们可以恢复正常工作。尽管如此，许多公司仍然采用远程办公，而事实也证明远程办公有自身的优势。Splashtop 让远程办公更加简单，具备各种优势。
企业使用“无头计算机”这种现象已经很普遍。“无头计算机”没有输入或输出设备，例如键盘、鼠标或显示器。员工可以使用 Splashtop 远程访问硬件，利用所有计算机功能。
Splashtop 通常用于 IT 和服务台支持。员工经常遇到技术问题，需要联系 IT 支持团队来解决。IT 团队可以使用 Splashtop 远程控制设备，然后轻松处理任何问题。
缩小远程教育的差距
像企业一样，学校以及其他教育机构在疫情期间也必须适应当时的大环境。远程教育已经越来越普遍。
如今，远程学习已经非常标准化。像 Splashtop 这类远程桌面工具可以进一步完善远程学习。
学校通常会使用软件和应用程序开展教学，但往往只获得了可在机房电脑上使用这些软件的许可。学生可能无法在个人电脑上安装这些软件，但教育远程软件可让他们使用自己的设备在家中或其他任何地方访问学校电脑。
适合个人使用的便捷远程访问
虽然远程桌面软件主要用于企业和教育机构，但也非常适合个人使用。经常旅行的人都经常需要在旅途中访问家里的计算机。
有了远程桌面软件，只需要随身携带移动设备，就能随时随地访问家里的台式机。如果你喜欢轻装旅行，远程桌面软件则非常重要，因为笔记本电脑、平板电脑或智能手机几乎可以随身携带。
Splashtop 能成为卓越的远程桌面解决方案的几个主要原因
市面上有很多远程桌面解决方案，为什么选择 Splashtop？虽然还有许多其他选择，但 Splashtop 在全面性上做的非常��好。Splashtop 有很多优势，是非常好用的远程桌面解决方案之一。
远程访问的高级网络安全
目前，网络安全比以往任何时候都更加重要。必须确保网络安全，这对企业来说更为重要。
Splashtop 使用加密功能确保没有任何人能访问设备之间传输的所有数据。双因素身份验证、多级密码安全等功能也可以帮助确保安全性。Splashtop 遵守多项行业标准和法规，例如 SOC 2、HIPAA 和 FERPA。
高速和高性能远程连接
使用远程桌面软件时，速度至关重要。连接慢会令人沮丧；有时，甚至都无法连接。Splashtop 可以高速连接，能够提供流畅的用户体验。
Splashtop 支持无缝的实时连接，能够以 40 fps 的速度进行 4K 流式传输。就像坐在远程电脑前一样，所有操作都可以实时进行。
全面的远程访问功能
很多远程桌面工具的功能非常有限，而 Splashtop 却具有各种附加功能，从而成为全能远程桌面工具。Splashtop 的部分功能包括：
拖放式文件传输
多显示器支持
音频传输
远程唤醒
远程打印
聊天
免费试用Splashtop
如果想在 Windows 10 电脑上使用远程桌面软件，Splashtop 则是非常明智的选择之一。不仅适用于商业、教育领域，也可用于个人用途。连接速度快，安全性高，而且功能完备。
我们支持免费试用，可在订购我们的方案前先试用 Splashtop。无需信用卡或任何担保，立即免费试用。