有预计显示，截至2029年，远程桌面软件市场规模将达到72.2亿美元。同样，Windows 10 仍是世界上最受欢迎的操作系统。

那么，有没有 Windows 10 适用的远程桌面软件推荐？

Splashtop 远程桌面解决方案允许用户使用任意设备实现随处远程控制。对于 Windows 10 操作系统的用户来说，这款软件安全可靠、简单易用，具有高性能。

如何在电脑上设置 Splashtop？继续阅读，了解如何在 Windows 10 上启用远程桌面。

如何在 Windows 10 上启用远程桌面

如果从来没有用过远程桌面软件，可能感到有点棘手。但实际上，远程桌面软件的设置和使用非常简单。有关如何在 Windows 上启用远程桌面，详见以下步骤：

第1步：创建 Splashtop 帐户

前往 Splashtop 网站创建帐户。申请立即免费试用，非常简单。

仅需输入详细信息进行注册。无需提供任何信用卡信息，不用担心试用结束后会被要求支付额外费用。

第2步：在设备上下载 Splashtop Business 应用

可以在笔记本电脑、平板电脑、智能手机等各种设备上通过 Splashtop 远程控制计算机。需要在控制端设备上下载 Splashtop Business 应用。可在 Windows、Mac、安卓、iOS 和 Chromebook 上运行，具有广泛的设备支持。

如果使用 Windows 10 电脑访问其他电脑，则需要在 Windows 10 电脑上安装 Splashtop Business 应用。

第3步：在被控端设备上安装 Splashtop Streamer

需要将 Splashtop Streamer 部署到被控端设备。Streamer 可以在任意 Windows（包括 Windows 10）、Mac 或 Linux 计算机上运行。有两种方法可以部署 Streamer。

第一种是在 Splashtop 网络控制台创建部署链接。然后将链接发送到任意被控端设备。在被控端设备打开链接时，就会下载 Splashtop Streamer 并将其绑定到帐户。

或者，也可以直接下载 Streamer 到被控端设备。但需要先有一个 Splashtop 帐户才能执行此操作。下载完成后，只需输入登录凭据，然后则会将该被控端设备与帐户绑定。

第4步：启动远程连接

完成所有安装后，即可随时启动 Windows 10 远程桌面连接！打开 Splashtop 远程桌面应用，即可查看计算机列表。单击要访问的计算机，即可启动远程桌面连接。

Splashtop 的功能

通过 Splashtop，可以在世界任何地方随意访问任何设备。只需要建立互联网连接，就可以远程访问文件、运行程序和控制所有计算机功能。

市面上有各种远程桌面工具，但 Splashtop 却能脱颖而出。其主要优势之一是用途广泛。Splashtop 与多个操作系统兼容：

Windows（包括 Windows 10 及其他版本）

macOS

iOS

Linux

Android

Chromebook

Splashtop 可以在许多设备上运行，不必更换任何硬件即可使用。也不会遇到任何兼容性问题。例如，可以使用安卓平板电脑连接 Windows 10 计算机，然后进行远程控制。

可以访问主机上的任意文件和应用程序，就像在这台主机前进行操作一样。可以镜像显示器到本地设备，所有操作都可以实时进行。

通过 Splashtop，可以在旅行时连接家用或工作计算机。如果需要在度假时完成某项工作，Splashtop 则是非常理想的选择。甚至可以在汽车或火车上远程访问。

常见用途

为什么远程桌面用户会选择 Splashtop？原因有很多。市面上的一些远程桌面工具用途有限，但 Splashtop 却是一款非常综合的远程软件。不仅适合企业，也适用于教育和个人用途。

Business

近年来，许多公司都建立了远程办公系统。远程办公在过去并不常见，但新冠疫情彻底改变了这一现状。目前，对于几乎所有支持远程办公的公司来说，远程办公已经非常普遍了。

各种解决方案使远程办公成为可能，而其中远程桌面软件是最有效的解决方案。通常，办公室会以对公司最有利的方式设置计算机。通过 Splashtop，员工可以随处访问其工作计算机，像在办公室一样工作。

疫情最严重的时期已经过去，现在人们可以恢复正常工作。尽管如此，许多公司仍然采用远程办公，而事实也证明远程办公有自身的优势。Splashtop 让远程办公更加简单，具备各种优势。

企业使用“无头计算机”这种现象已经很普遍。“无头计算机”没有输入或输出设备，例如键盘、鼠标或显示器。员工可以使用 Splashtop 远程访问硬件，利用所有计算机功能。

Splashtop 通常用于 IT 和服务台支持。员工经常遇到技术问题，需要联系 IT 支持团队来解决。IT 团队可以使用 Splashtop 远程控制设备，然后轻松处理任何问题。

教育

像企业一样，学校以及其他教育机构在疫情期间也必须适应当时的大环境。远程教育已经越来越普遍。

如今，远程学习已经非常标准化。像 Splashtop 这类远程桌面工具可以进一步完善远程学习。

通常，学校在教学中要使用各种软件和应用程序，但只有购买了许可证才能访问实验室计算机上的这些软件。学生可能无法在个人计算机上安装某个软件，但有了 Splashtop，则可以在家里或其他任何地方通过自己的设备访问学校的计算机。

Personal

虽然远程桌面软件主要用于企业和教育机构，但也非常适合个人使用。经常旅行的人都经常需要在旅途中访问家里的计算机。

有了远程桌面软件，只需要随身携带移动设备，就能随时随地访问家里的台式机。如果你喜欢轻装旅行，远程桌面软件则非常重要，因为笔记本电脑、平板电脑或智能手机几乎可以随身携带。

为什么选择 Splashtop？

市面上有很多远程桌面解决方案，为什么选择 Splashtop？虽然还有许多其他选择，但 Splashtop 在全面性上做的非常好。Splashtop 有很多优势，是非常好用的远程桌面解决方案之一。

安全

目前，网络安全比以往任何时候都更加重要。必须确保网络安全，这对企业来说更为重要。

Splashtop 使用加密功能确保没有任何人能访问设备之间传输的所有数据。双因素身份验证、多级密码安全等功能也可以帮助确保安全性。Splashtop 遵守多项行业标准和法规，例如 SOC 2、HIPAA 和 FERPA。

高速连接

使用远程桌面软件时，速度至关重要。连接慢会令人沮丧；有时，甚至都无法连接。Splashtop 可以高速连接，能够提供流畅的用户体验。

Splashtop 支持无缝的实时连接，能够以 40 fps 的速度进行 4K 流式传输。就像坐在远程电脑前一样，所有操作都可以实时进行。

特征

很多远程桌面工具的功能非常有限，而 Splashtop 却具有各种附加功能，从而成为全能远程桌面工具。Splashtop 的部分功能包括：

拖放式文件传输

多显示器支持

屏幕录制

音频传输

远程唤醒

远程打印

聊天

免费试用Splashtop

如果想在 Windows 10 电脑上使用远程桌面软件，Splashtop 则是非常明智的选择之一。不仅适用于商业、教育领域，也可用于个人用途。连接速度快，安全性高，而且功能完备。

我们支持免费试用，可在订购我们的方案前先试用 Splashtop。无需信用卡或任何担保，立即免费试用。

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