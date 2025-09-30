如何通过远程访问软件实现远程医疗

新冠疫情影响了许多行业的未来，尤其是医疗保健行业。在过去的两年里，各个医院人满为患，想要努力腾出更多空间，因而远程医疗变得比以往任何时候都更加重要。据《经济学人》报道，专家预测，未来25年，医院将非常依赖机器人和数字技术。此外，远程医疗与远程保健将成为普遍做法，可减少面对面就诊的需求。
根据盖洛普的说法，尽管新冠疫情逐渐消退，面对面就诊也成为可能，但50%的美国人计划继续采用远程医疗。远程医疗解决方案涵盖各个方面，既包括农村医疗保健也涉及人满为患的医院。但为提供高效的远程医疗，医院需要安全可靠、符合 HIPAA 标准的软件。
符合HIPAA
如今，大家都知道 HIPAA，也很担心医疗服务提供商的合规性——即使并非人人都完全明白 HIPAA 合规性的意义。Splashtop 不会处理、存储或访问您的任何数据，从而确保您符合 HIPAA。
Splashtop 决不存储屏幕捕获流，而只会将其传输。更重要的是，所有会话都包含时间戳以及用户、设备和会话信息。即使电脑上患者档案打开着，医生也不在电脑旁，Splashtop 仍可确保患者的信息安全。我们的内置远程会话具备许多功能，例如远程访问计算机时，为保护隐私的同时可以持续接收通知而将远程屏幕设置为黑屏。
其他安全功能包括：
加密并安全存储的用户密码
默认启用设备身份验证（可以选择启用双因子身份验证）
单点登录（SSO）集成
为确保您的所有数据的安全，Splashtop 的云安全模块全天候实时监控并标记可疑活动。这就是我们受到主流医疗机构信任的原因，这些机构包括斯坦福医疗中心、哈佛医学院、克利夫兰医院、NHS 等。
“Splashtop 采用严格的安全程序，确保我们的远程会话和数据安全。” – Home Farm Family Medicine 的患者导航员 Jake Harrelson
随时随地安全地访问您的 EHR 系统
Splashtop 允许医护人员和患者随时随地远程访问电子病历（EHR）系统。用户可以使用平板电脑而不是固定设备访问 EHR 系统，从而节省时间和精力。Splashtop 还可以帮助医护人员避免使用笨重且不稳定的计算机工作站，同时能够改善患者体验。
医护人员可以在诊断室、办公室，甚至在家里远程访问 EHR 系统中的患者记录、图像和文件。患者可以通过在平板电脑或移动设备上查看和更新常规的患者和保险信息（存储在 EHR 系统中），从而避免文书工作和人为错误。
Home Farm Family Medicine 位于佛蒙特州布拉特尔伯勒，需要采用符合 HIPAA 标准的远程访问解决方案。Jake Harrelson 是该诊所的患者导诊员，负责监督团队采用 Splashtop 来满足这些需求。
“工作人员会在下班后或周末使用 Splashtop。我们还专门设置了一个工作站，用于在工作时间进行远程访问。我们经常使用这个工作站，因为我们在初始地点办公，在我们工作较忙的时间，这里并没有我们需要的那么大。我还能远程访问服务器以及我们的大多数办公室计算机，并能改正可能发生的任何问题，而无需在休假时亲自前往办公室。”
尽量减少文书工作
对于患者、办公室职员以及医护人员来说，文书工作既不可避免又令人沮丧。在办公室填写纸质表格需要额外的时间，这样做还会增加人为错误的可能性。
使用 Splashtop，您可以将患者文书工作转移至连接到 EHR 的平板电脑或移动设备。这样可以为办公室职员节省宝贵的时间，削减办公用品的成本，并减少在将信息从页面传输到软件过程中出错的机会。
在家中安全访问研究、实验室数据以及其他应用程序
居家办公不仅仅是访问并更新病历。无论您是在小型家庭诊所、教学医院、研究机构还是实验室工作，Splashtop 都能帮助您在办公现场和场外完成自己的工作。
通过远程访问，您可以远程使用在显微镜等高端机器上运行的专业医疗软件系统。这样可以帮助您高效地执行任务，例如随时随地分析血液和组织样本。
教学医院可以为学生提供远程实时观看手术过程的机会。这样可以减少对昂贵手术室的需求，并允许学生更有效地管理时间。学生甚至可以通过 3D 图形模拟手术来练习调查技巧。
适用于医疗保健专业人员的安全远程访问解决方案
Splashtop 可以为医疗保健专业人员提供所需的尖端软件，帮助其更好地完成任务。
“正如我们在全球大流行中所看到的那样，远程访问对于任何企业的成功都至关重要，我们很高兴能够与 Splashtop 合作。其可靠性、高性能以及客户支持为我们自身、我们的客户和员工提供了必要的工具，以推动重要工作（甚至是远程工作）向前发展。”