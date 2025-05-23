2025年最佳屏幕共享软件

屏幕共享是当今企业的重要工具，无论您是在远程工作还是在会议中共享幻灯片。鉴于其重要性，难怪许多组织都希望找到最佳的屏幕共享软件。
屏幕共享工具允许员工从任何地方协作项目，IT代理可以清晰高效地协助最终用户，教师可以向大班级展示讲座，等等。
然而，并不是每个屏幕共享解决方案都提供相同的功能和特性。屏幕共享可以从免费聊天应用中的基本工具到以会议为中心的协作软件，再到具有高级功能和安全控制的远程访问解决方案。因此，为您的业务找到合适的解决方案至关重要。
考虑到这一点，市场上有哪些最佳屏幕共享软件选项？我们汇总了几个顶级解决方案，它们的使用方式以及它们的比较。让我们来探索一下……
什么是屏幕共享软件？
屏幕共享软件是一种工具，可以让你实时将屏幕广播到另一个设备。然而，虽然这是基本定义，但有不同类型的屏幕共享软件可以满足各种使用场景。
屏幕共享有多种商业用途，包括：
远程支持，因为IT代理可以查看最终用户的设备并指导他们进行故障排除和维修。
培训和入职新员工，因为它允许培训师通过视频提供清晰的指导和说明。
团队会议可以通过将演示者的屏幕共享到更大的屏幕或多个设备上来进行。
产品演示，实时引导观众了解实际产品。
协作，使多个员工能够查看同一个项目或页面，并从任何地方一起工作。
最基本的屏幕共享是一个仅查看的视频流，向观众展示共享屏幕上的内容。这可以集中在整个屏幕、选定的窗口，甚至是特定的标签页。
当达到更高级别时，屏幕共享可以增加互动屏幕控制。这让观众可以通过注释、互动演示、协作浏览等方式参与到屏幕中。
屏幕共享也是远程桌面访问的重要组成部分。这不仅仅是共享屏幕，还允许观众访问和控制远程设备，就像它们是自己的计算机一样，使其成为远程工作、IT支持和协作的强大工具。
选择最佳屏幕共享软件的标准
考虑到这些工具的多种用途和功能，我们如何确定最佳的屏幕共享软件？在查看屏幕共享解决方案时，请考虑以下几点：
视频质量：您需要一个具有高质量屏幕共享视频的解决方案。寻找高分辨率、4K分辨率和高帧率，以确保清晰的屏幕共享体验。
跨平台兼容性：并非所有屏幕共享软件都适用于所有平台。有些是设计用于相同操作系统内的，而有些则仅适用于少数几个。确保您找到一个可以在所有平台上运行的解决方案，包括Windows、Mac、iOS、Android和ChromeOS。
互动控制：当你共享屏幕时，你需要多少互动性？有时你需要完整的远程访问来进行共享、协作和IT支持，因此仅专注于屏幕共享的解决方案可能不够。
安全性：当你分享屏幕时，你希望只有你选择分享的人才能看到。没有强大的网络安全，你将面临未受邀的观众窃取你数据的风险。确保你找到一个具有强大安全功能的平台，包括端到端加密、多因素身份验证和符合所有相关安全标准的IT合规性。
易用性：屏幕共享软件的强大之处在于它的易用性。你会想要找到一个易于设置和使用的解决方案，这样员工和其他用户才能充分利用软件及其优势。
协作功能：有时你需要的不仅仅是分享屏幕，尤其是对于远程协作。包括语音和文字聊天、文件传输和注释等功能可以大大提高屏幕共享解决方案的效率和价值。
价格：屏幕共享解决方案的价格可能差异很大，因此找到价格和功能的正确平衡是关键。你会想找到一个在预算范围内并提供所需工具、功能和质量的选项。
2025年十大最佳屏幕共享软件
考虑到这些标准，市场上有哪些最佳的屏幕共享软件选项？我们整理了一些顶级解决方案的列表，以便你能找到最适合你业务的：
1. Splashtop – 最适合安全的远程屏幕共享和支持
排在首位的是 Splashtop。Splashtop 不仅仅是屏幕共享——它是一个 远程桌面 和支持平台，适用于个人、各种规模的组织、IT 团队等。
Splashtop 提供远程屏幕控制和无人值守访问，因此你可以从任何地方访问你的工作计算机，并根据需要与其他用户或 IT 代理共享屏幕。它适用于所有主要平台和设备，因此兼容性从来不是问题。这使其成为 IT 支持和帮助台、��远程工作者、教育以及大大小小企业的强大工具。
除了远程访问和屏幕共享，Splashtop还提供多显示器、文件传输、会话录制和USB重定向等功能。视觉效果也非常清晰，支持4K流媒体和60fps性能。
此外，Splashtop 的安全性极高。该软件具有强大的安全保护，包括AES-256加密和单点登录集成，并符合SOC 2、GDPR和HIPAA合规性等。
2.缩放
Zoom是此列表中最知名的名称之一。作为视频会议解决方案，Zoom具有内置的屏幕共享功能，并且可以在更高的订阅级别添加额外功能。
Zoom的屏幕共享包括注释、白板和基本的远程控制功能，尽管并非所有功能都在免费版本中提供。用户还可以分享特定应用程序或屏幕的部分，随屏幕分享音频，并在演示期间授予其他参与者幻灯片控制权。
虽然Zoom支持用于演示的基本屏幕共享，但它缺乏IT或商业级故障排除所需的远程控制、文件传输和支持工具。
3. Microsoft团队
Microsoft Teams是另一个知名的虚拟会议平台，会议中包含屏幕共享功能。它与Microsoft Office应用的紧密集成使其成为依赖Office进行日常工作的公司的热门选择，并且包括共享任务列表和协作应用等生产力工具。
虽然Microsoft Teams包含常规的屏幕共享功能，但它还包括允许用户在Microsoft Teams中协作处理文档的共同创作工具。在最基本的层面上，它提供群组通话和聊天，以及任务和投票功能，并在更高层级添加更多工具。
与Zoom类似，Teams缺乏适合远程工作和IT支持的远程控制功能。
4. Google Meet
Google Meet是会议和会议空间中的另一个大名鼎鼎的名字。其最大吸引力之一是易于访问，因为它可以通过网络浏览器快速启动。
在 Google Meet 上可以快速点击启动屏幕共享，因此无需额外安装。你可以选择共享屏幕、窗口或标签页，以及音频，并可以使用画中画模式同时包含你的视频和屏幕共享。
虽然Google Meet确实有免费选项，但会议时长和功能有限。
5. Discord
Discord是一个流行的群聊平台，被各种组织和个人使用，从游戏到在线社区再到团队会议。虽然它经常用于文字聊天，但Discord服务器可以包括语音和视频聊天以及屏幕共享和视频流功能。
虽然屏幕共享可以在Discord上启动，并可以通过网络或移动应用访问，但它并不是为商业用途设计的。因此，它在屏幕共享功能上较轻，缺乏为商业协作而设计的工具，并且质量可能有所不同。
为什么Splashtop是商业、支持和混合团队的最佳屏幕共享软件
虽然许多优秀的解决方案提供屏幕共享功能，但Splashtop在众多中脱颖而出。
Splashtop不仅提供专业级的屏幕共享，还可以通过完整的远程访问和控制超越，使其成为远程工作、IT支持、会议、演示等的理想选择。启动远程会话很简单，无论是连接到具有无人值守访问的设备还是为IT支持创建代码，都能确保快速和安全的屏幕共享。
此外，Splashtop还具有与顶级ITSM工具的集成，使其成为IT支持的宝贵工具。它还拥有企业级安全性，符合多个行业和政府标准，确保用户可以安全地共享他们的屏幕。
Splashtop也是列表中最具成本效益的选项之一。它比大品牌更实惠，同时仍提供相同的高质量工具和功能。凭借其低延迟和全�球基础设施，全球用户可以快速无缝地连接、协作和分享他们的屏幕。
难怪Splashtop在Gartner、G2、Trustpilot等用户中获得高评价。
谁应该使用Splashtop进行屏幕共享？
也许你在想Splashtop是否适合你。你的业务是否需要Splashtop提供的高质量远程访问、支持和屏幕共享？
Splashtop是完美的解决方案：
IT支持代理和帮助台，因为它让他们可以直接查看最终用户的屏幕以进行支持和故障排除。
混合办公和远程员工需要从任何地方访问他们的设备或远程共享和协作项目。
需要与学生群体或大型讲堂共享屏幕的学校和大学。
需要高保真屏幕共享用于项目、演示和更多的工程师和设计师。
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