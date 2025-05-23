Mac上的屏幕共享：如何安全地共享您的屏幕

屏幕共享是商业沟通和团队协作的重要工具。然而，某些设备比其他设备更容易使用，可能需要某些工具来实现真正高效的屏幕共享。这常常让许多人想知道如何在Mac或类似设备上进行屏幕共享。
虽然macOS包括一些内置的屏幕共享选项，如FaceTime、Messages或本地Mac-to-Mac连接，但这些方法往往无法满足商业需求。
如果你需要一种更可靠、安全和灵活的方式来分享你的Mac屏幕，特别是在跨设备或IT支持的情况下，像Splashtop这样的远程访问工具提供了内置工具无法提供的性能和控制。
在本指南中，我们将介绍不同的Mac屏幕共享方式，比较本地macOS选项与远程访问解决方案，并向您展示如何使用Splashtop在个人和专业环境中安全有效地共享屏幕。
为什么使用Splashtop进行Mac屏幕共享？
虽然macOS提供了几种本地屏幕共享方式，但在灵活性、安全性和跨平台兼容性方面存在限制。Splashtop提供了更强大的替代方案，特别适用于远程工作、技术支持和业务协作。
以下是Splashtop在Mac上进行屏幕共享的优势：
1. 跨设备和平台工作
与Apple的内置工具不同，Splashtop不仅限于macOS。你可以与Windows、iOS、安卓和其他操作系统的用户共享你的Mac屏幕，非常适合IT团队和混合环境。
2. 适用于商业用途的安全和合规
Splashtop以安全性为基础。所有连接都受到256位AES加密、TLS、设备身份验证和可选的多因素身份验证的保护。它还符合SOC 2、GDPR、HIPAA等标准，使其成为企业、学校和政府机构的可信赖解决方案。
3. 高性能和低延迟
Splashtop提供流畅的实时屏幕共享，即使在长距离连接时也能保持最小的延迟。你将获得高清显示质量和响应迅速的输入，非常适合设计评审或产品演示等视觉任务。
4. 互动远程访问
除了共享屏幕，Splashtop 还支持完整的远程访问和控制。无论您是在提供远程支持还是在家访问您的 Mac，您都可以像坐在电脑前一样与桌面互动。
5. 灵活的使用场景
Splashtop旨在支持：
远程工作和BYOD访问Mac系统
IT支持和帮助台屏幕共享
培训和入职会议
实时协作和演示
如何使用Splashtop共享你的Mac屏幕
Splashtop让你可以轻松安全地分享你的Mac屏幕，无论是远程访问自己的设备、支持其他用户，还是为演示或培训会话分享屏幕。以下是使用Splashtop分享Mac屏幕的两种主要方式。
选项1：使用Splashtop Remote Access远程访问您的Mac
Splashtop Remote Access允许您从其他设备远程访问和控制您的Mac。它非常适合远程工作、随时随地访问文件和应用程序，或管理位于其他办公室或家庭的Mac。
步骤：
在您想要访问的Mac上安装Splashtop Streamer应用程序（macOS 10.13或更高版本）。
在您将用于连接的设备上安装 Splashtop Business 应用程序（Mac, Windows, iOS, Android）。
使用相同的 Splashtop 账户登录两个应用程序。
从Business应用中，选择你的Mac并启动会话以开始完整的远程访问和屏幕共享。
这种设置允许你远程控制你的Mac，而不仅仅是分享屏幕。这非常适合个人使用、远程团队和需要完全访问的商业用户。
选项2：使用Splashtop Remote Support的按需屏幕共享
Splashtop Remote Support专为IT支持和帮助台设计。它使技术人员能够实时查看或控制用户的Mac屏幕，而无需预先配置的连接。
步骤：
在需要支持的Mac上安装并打开Splashtop SOS应用程序。
最终用户生成一个9位数的会话码。
技术人员打开Splashtop Business应用并输入会话码以连接。
一旦连接，技术人员可以根据系统权限查看或控制Mac屏幕。
注意：macOS会提示用户授予屏幕录制和控制权限。这些必须被接受才能允许屏幕共享或控制。
使用Mirroring360在Mac上进行屏幕共享
如果您希望与他人共享Mac屏幕，例如在教室、会议室或现场演示中，Mirroring360提供了一种简单的无线方式将您的屏幕镜像到其他设备。
Mirroring360是Splashtop的屏幕镜像解决方案。它让您无需电缆或复杂设置即可将设备的屏幕无线广播到其他设备。使用Mirroring360 Pro，您甚至可以通过简单的网页链接将屏幕广播给多达40名参与者。
使用案例：
室内演示或讲座
软件演示
从Mac到显示器或电视的本地屏幕镜像
在培训期间向学生或观众设备广播
如何使用Mirroring360进行Mac屏幕共享：
在你想要接收镜像屏幕的设备上安装Mirroring360（例如，连接到显示器的PC或Mac）。
使用AirPlay或Mac上的屏幕镜像菜单连接到运行Mirroring360的接收器。
您的 Mac 屏幕将立即开始向接收设备广播。
选择 Splashtop 以通过远程访问实现无缝的 Mac 屏幕共享
如果您正在寻找超越任何聊天应用程序基本屏幕共享功能的 Mac 屏幕共享，Splashtop 通过远程访问将屏幕共享提升到一个新的水平。
远程访问允许用户从任何地方、在任何设备上无缝连接到远程设备，并以高清和高速查看共享屏幕。这对于培训新用户、演示产品、远程协作项目、接收技术支持等非常有帮助。
Splashtop 还通过 Mirroring360 提供 Mac 的屏幕共享，允许您轻松地在本地设备上镜像您的屏幕。无论您是需要在大显示器上进行演示还是在多个设备上进行课堂教学，Mirroring360 都可以通过几次快速点击开始屏幕共享。
当您准备好将屏幕共享提升到新水平时，可以通过免费试用开始使用Splashtop：