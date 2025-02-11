跳转到主要内容
+86 (0) 571 8711 9188免费试用
An iPad and an iPhone, connected via remote access software from Splashtop.
远程访问见解

如何从iPad远程访问iPhone

作者：Verena Cooper
阅读时间：7分钟
已更新
开始免费试用
免费试用
订阅
通讯RSS 订阅源
分享

对于IT团队和支持专业人员来说，能够从iPad远程访问和查看最终用户的iPhone对于解决问题、提供指导和确保高效支持非常有用。虽然iOS设备不允许完全远程控制，但Splashtop使IT技术人员能够安全地实时查看iPhone的屏幕，从而更容易诊断和解决问题。

使用 Splashtop，IT 专业人员现在可以直接从 iPad 提供远程支持，灵活地从任何地方协助最终用户。在本指南中，我们将介绍先决条件、设置过程、安全注意事项，以及如何使用 Splashtop 从 iPad 无缝访问和查看 iPhone 的屏幕。

远程访问最终用户的 iPhone 所需的先决条件从 iPad

在为 远程支持 设置从 iPad 到最终用户 iPhone 的 远程访问 之前，请确保满足以下要求：

1. 兼容设备和软件

iPhone（最终用户的设备）和 iPad（技术人员的设备）都应运行最新的 iOS 版本，以确保与远程访问工具的兼容性。某些功能可能在旧型号或过时软件上不可用。

2. 可靠的互联网连接

由于远程访问依赖于互联网连接，因此两台设备必须连接到稳定的 Wi-Fi 网络或强信号的蜂窝网络，以避免会话期间的延迟或断开连接。

3. 终端用户iPhone上的屏幕共享权限

iOS设备限制完全远程控制，但通过Splashtop可以实现屏幕共享。最终用户需要在他们的iPhone上启用屏幕录制和广播权限，以便与技术人员的iPad共享屏幕。

4. 安全访问和隐私

在远程访问最终用户的iPhone时保持安全：

  • 使用值得信赖的 远程访问软件，如 Splashtop，它提供加密和安全连接。

  • 确保最终用户处于私人和安全的网络中，以最大限度地减少安全风险。

  • 验证应用程序是否符合 Apple 的隐私政策以保护用户数据。

5. 基于会话的访问以确保安全

由于无法完全远程控制iPhone，Splashtop使用会话为基础的方法，最终用户手动启动会话。最终用户必须从Splashtop SOS应用程序生成会话码，并在屏幕共享开始前提供给技术人员。

满足这些先决条件后，IT 技术人员可以从任何地方高效地支持最终用户——甚至只需使用 iPad。在接下来的部分中，我们将逐步介绍如何使用Splashtop设置远程访问的过程。

通过 iPad 设置远程访问到最终用户 iPhone 的 7 个简单步骤

使用 Splashtop 从 iPad 为最终用户的 iPhone 提供远程支持既简单又高效。无论您是在协助员工、客户还是客户，您都可以通过实时查看他们的 iPhone 屏幕来指导他们完成故障排除步骤。按照以下步骤开始。

步骤 1：指导最终用户安装 Splashtop SOS 应用

首先，接收支持的人必须安装必要的Splashtop应用程序：

  • 指导最终用户从 App Store 在其 iPhone 上下载并安装 Splashtop SOS 应用。

  • 在您的 iPad（技术人员设备）上安装 Splashtop Business 应用。

步骤2：请终端用户打开Splashtop SOS应用

一旦安装了 Splashtop SOS 应用程序，最终用户必须在他们的 iPhone 上启动该应用程序。应用程序将生成一个会话码，他们需要与您（技术人员）分享以启动远程会话。

步骤3：引导终端用户启用屏幕共享

由于iOS不允许完全远程控制，终端用户必须手动启用屏幕共享，以便您查看他们的屏幕：

  • 让他们打开 iPhone 上的控制中心：

  • 带有 Home 按钮的 iPhone：从屏幕底部向上滑动。

  • 没有 Home 按钮的 iPhone：从右上角向下滑动。

  • 指导他们按住屏幕录制按钮。

  • 让他们从列表中选择 Splashtop SOS 并点击开始广播。

步骤 4：在您的 iPad 上输入会话码

在你的 iPad 上，打开 Splashtop Business 应用并按照以下步骤操作：

  • 点击SOS图标以打开连接屏幕。

  • 输入最终用户提供的 9 位会话码。

  • 点击连接以开始会话。

步骤5：在您的 iPad 上查看最终用户的 iPhone 屏幕

一旦连接，您将能够在您的iPad上实时查看iPhone的屏幕。虽然 iOS 不允许直接控制，但你可以引导用户完成故障排除步骤，识别问题，并远程提供清晰的指示。

步骤 6：使用查看控件以获得更好的支持

在会话期间，你可以：

  • 顺时针旋转屏幕以获得更好的视图。

  • 调整显示大小（缩放或原始大小）。

  • 进入全屏模式以获得更沉浸的体验。

  • 截屏以记录问题或提供视觉指导。

步骤 7：指导最终用户断开会话

一旦支持会话完成，确保连接正确关闭：

  • 让最终用户重新打开 Splashtop SOS 应用程序。

  • 指导他们点击断开连接以结束会话并停止屏幕广播。

IT技术人员通常不会从iPad提供远程支持，但感谢Splashtop，现在您可以从任何地方协助最终用户——即使没有电脑。通过这些简单步骤，您可以高效地从iPad解决iPhone问题，帮助用户快速轻松地解决问题。

在下一部分中，我们将介绍确保每个会话安全和安全的最佳实践。

iPad 和最终用户 iPhone 之间安全远程访问的安全注意事项

在从iPad为最终用户的iPhone提供远程支持时，安全性应始终是优先事项。确保安全和受控的连接有助于保护IT技术人员和最终用户免受潜在漏洞的影响。遵循这些最佳实践，以确保安全的远程访问。

使用可信的远程访问软件

  • 仅使用像 Splashtop 这样的信誉良好且经过验证的远程访问软件，它提供安全的加密连接。

  • 确保软件符合Apple的安全政策，并且不需要像越狱这样的风险配置。

确保互联网连接安全

  • 要求最终用户连接到私人加密的 Wi-Fi 网络，而不是公共 Wi-Fi，以最大限度地降低安全风险。

  • 如果使用蜂窝数据，请确认连接受到端到端加密的保护，以防止未经授权的访问。

启用双因素身份验证（2FA）

  • 如果可用，请在您的远程访问帐户上启用 双因素身份验证 以增加额外的安全层。

  • 使用强而独特的密码以防止未经授权的登录。

手动监控和批准连接

  • 不要使用始终开启的远程访问——而是要求最终用户通过共享一次性会话码手动批准每个会话。

  • 对意外的连接请求保持警惕，并在接受之前验证其合法性。

保持设备和应用程序更新

  • 确保技术人员的iPad和最终用户的iPhone都运行最新的iOS版本，以便从安全更新中受益。

  • 保持 Splashtop SOS 和 Splashtop Business 应用程序更新，以维护兼容性和安全性。

验证权限和访问日志

  • 审查应用权限，并仅授予必要功能的访问权限，例如屏幕共享

  • 如果您的远程访问工具提供会话日志，请定期检查以检测任何异常活动。

确保会话正确断开连接。

  • 一旦支持会话完成，指示最终用户在 Splashtop SOS 应用程序中手动断开会话，以防止未经授权的查看。

  • 关闭 iPad 上的 Splashtop Business 应用，以确保后台没有活动会话。

从 iPad 安全访问 iPhone 使用 Splashtop

Splashtop 使 IT 技术人员和支持专业人员可以轻松地从 iPad 远程访问和查看最终用户的 iPhone 屏幕，实现无缝的实时远程支持。无论您是在解决技术问题、指导员工完成设置过程，还是协助客户使用他们的设备，Splashtop 都提供了一个安全、可靠且无烦恼的解决方案——即使只使用 iPad。

为什么选择 Splashtop 进行远程 iPhone 支持？

  • 快速简便的设置 – 最终用户只需在他们的iPhone上安装Splashtop SOS应用程序并提供会话码，您就可以通过iPad上的Splashtop Business应用程序立即连接。

  • 安全和加密连接 – Splashtop 使用企业级 加密 确保所有远程支持会话保持私密和受保护。

  • 实时屏幕查看 – 体验流畅、低延迟的屏幕镜像，使诊断问题和指导用户进行故障排除变得简单。

  • 受到IT专业人士和支持团队的信赖 – Splashtop是一款屡获殊荣的远程支持解决方案，被全球的IT团队、MSPs和企业用于快速、有效的iPhone协助。

免费试用Splashtop

准备好提升您的远程访问和支持能力了吗？立即注册 Splashtop 的 免费试用，体验从 iPad 提供远程 iPhone 支持的轻松便捷。

免费试用

常见问题与解答

是否可以通过蜂窝网络从 iPad 远程访问我的 iPhone？
我可以使用Splashtop从我的iPad访问多个iPhone吗？
我需要在同一个Wi-Fi网络上才能从iPad访问我的iPhone吗？
如果 iPhone 被锁定或处于待机模式，我可以从 iPad 访问它吗？
如果两台设备运行不同的 iOS 版本，我可以从 iPad 远程访问 iPhone 吗？

相关内容

远程访问见解

如何从 iPhone 远程访问您的安卓设备

了解更多
远程访问见解

从Mac远程访问iPhone的分步指南

了解更多
远程访问见解

远程访问Mac上的iPad：分步指南

了解更多
远程访问见解

如何通过iPhone远程访问和控制你的Mac

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2025 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号