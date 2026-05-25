什么是远程访问软件？
远程访问程序是一种软件工具，允许用户从不同位置访问和控制计算机等设备，就像在现场操作一样。从本质上来讲，远程访问程序即在两个设备之间建立连接，允许用户从一台设备控制另一台设备，无论用户在什么地理位置。
远程访问计算机程序的主要优势
许多场景都会用到远程访问软件。企业可以用远程访问软件让员工居家办公或从其他地点远程办公，员工能随时随地远程访问工作电脑和网络资源。IT 专业人员可以用远程访问软件远程排故并解决问题，不用亲自跑到现场。
此外，远程访问程序也可用于个人用途，例如外出时远程访问家用计算机或为朋友和家人提供远程技术支持。远程访问程序还可以用于在旅行时远程访问电脑中的文件或程序，而不必随身携带电脑。
总之，远程访问程序是既方便又灵活的工具，允许用户从远程位置访问和控制计算机或其他设备，从而节省时间、提高工作效率。
选择远程访问软件时的考虑因素
挑选合适的远程访问程序时，需要考虑以下几个重要标准：
1.安全性
在选择远程访问软件时，安全是重中之重。确保远程访问软件使用强大的加密方法、安全的身份验证协议和其他安全措施来保护数据安全并防止未经授权的访问。
2. 易��用性
远程访问软件应便于用户使用，且易于设置。应具备直观的界面，无需用户掌握专业技术知识，从而简化设置过程，使用户更容易有效管理远程连接。
3.兼容性
检查远程访问软件与设备和操作系统的兼容性。多功能远程访问解决方案应支持多种平台，包括 Windows、Mac、Linux、iOS、Android 和 Chromebook，以确保不同设备之间的无缝访问。
4.性能
从连接速度和可靠性方面评估远程访问程序的性能。远程访问解决方案应提供快速稳定的连接，尽量减少延迟和延时，以确保远程会话期间的流畅操作。
5.功能
要了解远程访问软件具备哪些功能。比如文件传输、远程打印、会话录制、多显示器支持等功能。这些附加功能可以增强整体远程访问体验，提高工作效率。
6.成本
评估远程访问软件的成本与其具备的功能和优势是否匹配。确保定价符合您的预算，并能提供物有所值的功能。许多远程访问软件都提供免费试用或分级定价模式，建议先了解这些选项，以找到具有成本效益的解决方案。
根据以上标准评估远程访问方案，可以确定符合特定需求的最佳选项，同时确保能获得安全可靠的解决方案。
主流远程访问软件列表
以下是当下最受欢迎的5个远程访问程序及其对比：
Splashtop
TeamViewer
AnyDesk
LogMeIn
Chrome Remote Desktop
Splashtop
Splashtop 是我们首推的远程访问软件。通过 Splashtop 远程桌面软件，用户可以从任意设备远程访问和控制其他电脑或移动设备。
安全性：Splashtop 采用行业标准的加密和安全协议，以在远程访问期间保护用户数据。此外，Splashtop 还具有多种安全功能，包括双因素身份验证、设备身份验证和会话录制。总之，Splashtop 能够为用户提供行业领先的安全措施。
易用性：Splashtop 易于使用，用户界面简单直观。用户可以轻松设置和配置其远程访问设置选项，Splashtop 也有很多重要功能，例如文件传输、远程打印。
兼容性：Splashtop 与各种设备和操作系统兼容，包括 Windows、Mac、Linux、iOS、安卓和 Chromebook。对于需要从不同平台访问计算机或移动设备的用户而言，Splashtop 是很好的选择。
性能：Splashtop 有着出色的远程访问性能。具有高帧速率、低延迟，可确保用户能实时访问和控制其计算机或移动设备。此外，Splashtop 能够为高分辨率显示器提供支持，对于需要高质量图形和视频的用户而言是很好的选择。
功能：Splashtop 功能丰富，包括文件传输、远程打印、聊天、会话录制等。此外，还有局域网唤醒、多显示器支持和远程重启等重要工具。总之，Splashtop 可提供丰富的功能集，能满足大多数用户的需求。
成本：Splashtop 提供多种定价方案。其成本因方案和用户数量而异，性价比非常高。
总体而言，根据上述标准，Splashtop 是非常推荐的远程访问软件。
TeamViewer
安全性：TeamViewer 和 Splashtop 都提供了强大的远程桌面访问安全措施。TeamViewer 使用端到端加密、双因素身份验证，并允许用户将可信设备列入白名单。Splashtop 采用256位 AES 加密、SSL/TLS 协议、多级密码保护，并具备与 TeamViewer 相同的各种功能。
易用性：TeamViewer 和 Splashtop 都对用户十分友好，而且易于设置。TeamViewer 的用户界面简单直观，允许用户快速连接到其他设备。Splashtop 用户界面也同样简单直观，易于浏览。
兼容性：TeamViewer 和 Splashtop 都与 Windows、Mac、Linux、iOS 和安卓操作系统兼容。
性能：TeamViewer 和 Splashtop 均提供高速性能并支持高清和 4K 分辨率。但是，Splashtop 的优势在于高速连接和流畅的远程访问体验。
功能：TeamViewer 和 Splashtop 具有相似的远程办公所需功能。
成本：TeamViewer 和 Splashtop 定价模式不同。比较 Splashtop 和 TeamViewer 的定价，则会发现 Splashtop 可为用户立省至少50％。
AnyDesk
安全性：AnyDesk 和 Splashtop 都能为远程访问提供强大的安全措施。两者都具有多级密码保护，符合各种安全标准。
易用性：AnyDesk 和 Splashtop 都对用户十分友好，而且简单易用。
兼容性：AnyDesk 和 Splashtop 都与 Windows、Mac、Linux、iOS 和安卓操作系统兼容。
性能：AnyDesk 和 Splashtop 均提供高速性能并支持高清和 4K 分辨率。
功能：AnyDesk 和 Splashtop 具有相似的远程办公所需功能。
成本：成本是这两个软件的主要区别。AnyDesk 的价格高于 Splashtop。与 AnyDesk 定价相比，Splashtop 可为用户立省至少40％。
基于以上所述，Splashtop 能为用户提供更好性价比、更好的体验。
LogMeIn
安全性：LogMeIn 和 Splashtop 都能为用户提供强大的安全保护。
易用性：LogMeIn 和 Splashtop 都对用户十分友好，而且简单易用。
兼容性：LogMeIn 和 Splashtop 都与 Windows、Mac、Linux、iOS 和安卓操作系统兼容。
性能：LogMeIn 和 Splashtop 均提供高速性能并支持高清和 4K 分辨率。但是，Splashtop 连接速度更快，远程访问体验更流畅。
功能：LogMeIn 和 Splashtop 具有相似的功能，包括文件传输、远程打印、多显示器支持、远程重启。
成本：LogMeIn 定价远高于 Splashtop。与 LogMeIn 定价 相比，Splashtop 能立省至少80％。
Chrome Remote Desktop
安全性：Chrome Remote Desktop 要求在两台设备上都登录 Google 账户，以建立远程连接。如果多人同时使用，可能导致严重的安全问题。
易用性：Chrome Remote Desktop 一个浏览器扩展程序，允许用户快速连接到其他设备。Splashtop 用户界面简单直观，易于浏览。
兼容性：Chrome Remote Desktop 只能与 Chrome 浏览器一起使用，限制了其兼容性。而 Splashtop 则可以提供适用于计算机、平板电脑和移动设备的应用。
性能：Splashtop 连接速度更快，远程访问体验更流畅。
功能：Splashtop 的许多功能 Chrome Remote Desktop 都不具备。Chrome Remote Desktop 缺少远程办公的基本功能，例如键盘锁定、黑屏等。
成本：Chrome Remote Desktop 可免费使用，但在兼容性、功能和安全性方面存在严重缺陷。
如何选择合适的远程访问软件
选择的远程访问软件是否合适取决于团队的工作方式、所需支持设备的类型以及对设备的控制程度和安全性要求。不同场景适用于不同软件，专注于几个核心标准可以快速缩小选择范围。
安全问题不容商量
远程访问软件可直接连接关键系统，因此强大的安全控制至关重要。远程访问软件要具备端到端加密、设备身份验证、多因素身份验证和精细访问控制等功能。在商业用途中，符合 SOC 2或 ISO 27001等标准也是成熟软件的重要标志。
跨网络的性能和可靠性
一个好的远程访问软件即使在网速慢或不稳的情况下也能稳定运行。低延迟、高帧率和自适应流式传输技术对日常工作有显著影响，尤其在访问图形密集型软件或长时间远程办公的情况下。
跨平台设备支持
大多数团队会混合使用不同操作系统和设备。合适的远程访问软件应该支持 Windows、macOS、iOS、Android 和 Chromebook（如适用），而无需为每个平台单独开发工具。广泛的设备兼容性可以减少 IT 团队和终端用户间的分歧。
易于设置和使��用
远程访问软件应易于部署和使用，只需进行简单培训。安装快速、界面直观、配置简单有助于团队加快价值实现，减少持续支持的开销。
定价透明、可调整
不同远程访问软件的定价模式大相径庭。有的按用户收费，有的按设备收费，还有许多按基本功能加收费用。最好选择提供明确定价的远程访问软件，默认包含核心功能，并能随着需求的增长按预期进行扩展。
对标以上标准评估远程访问软件，就能轻松找到兼顾安全性、高性能、低成本的解决方案，不需要再为不必要功能额外付费，也不用以牺牲可靠性为代价。
为什么 Splashtop 能在各大软件评测平台上获得高分评价
为什么 Splashtop 能在包括 TrustRadius 和 Capterra 在内的在各大软件评测平台持续获得高分？原因在于它能够提供强大的性能、安全性和高价值，不会增加复杂性或成本负担。客户反馈往往注重实际效果，而不是营销诉求。
在实际工作中性能可靠
客户评价中经常提到 Splashtop 的连接速度快、延迟低，在不同的网络条件下性能稳定。这对日常远程工作非常重要，因为会话中断或延迟会直接影响工作效率。
企业级安全功能，无需额外付费
Splashtop 具备强大的安全控制和便捷的用户体验。端到端加密、多因素身份验证、设备信任、精细访问控制等都是内置功能，而非需要额外付费的插件，客户评价中多次指出这是一项差异化优势。
广泛的设备和平台支持
用户非常看重的一点是 Splashtop 支持 Windows、macOS、iOS、Android 和 Chromebook 等多平台。这种灵活性可以减少对多种远程访问工具的需求，简化对混合设备环境的支持。
简单直观的设置和管理
许多客户评价都强调了团队部署和开始使用 Splashtop 的速度之快。安装简单、管控清晰、界面直观可以降低 IT 团队和最终用户的使用门槛。
更高性价比
在各大软件评测平台上，Splashtop 因价格更低、性能更高、功能更丰富而获得高分评价。客户经常将其与价格更高的同类软件进行比较，并指出 Splashtop 能以更低的价格提供同等或更好的功能。
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