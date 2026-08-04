AnyDesk 定价对比

对于正在比较远程访问工具的企业来说，AnyDesk 定价是一个重要因素，但列出的月费价格并不总能说明全部情况。实际成本取决于所选方案、所需的用户和设备数量、是否需要额外的并发连接，以及团队依赖哪些远程访问或支持功能。
价格历史同样很重要。AnyDesk 近年来已经涨价，这会让需要可预测软件成本的团队在续订和长期预算规划时更困难。如果远程访问是日常运营的一部分，那么在再次购买年度订阅之前，除了查看当前的套餐页面，也值得多做一些了解。
本指南将按套餐拆解 AnyDesk 定价，说明 AnyDesk 价格的变化，并将 AnyDesk 与 Splashtop 进行比较，帮助选择一款长期来看能为企业带来更高价值的远程访问解决方案。
AnyDesk 定价概览
AnyDesk 套餐
所列月度价格
开票
Solo
¥175/月
按年收费
标准版
¥283/月
按年收费
高级版
¥628/月
按年收费
Ultimate
定制报价
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AnyDesk 的付费套餐围绕不同级别的远程访问、用户管理、设备管理和支持需求来设计。Solo 是面向个人商业用途成本最低的付费选项，而 Standard 和 Advanced 则适合需要更广泛访问和支持功能的团队。
比较套餐时，年度总成本非常重要。AnyDesk 以月费形式显示价格，但付费套餐按年计费，因此买家在选择套餐前应评估全年承诺的总成本。
近年来 AnyDesk 定价的变化
AnyDesk 当前的定价很重要，但对于比较远程访问工具的企业来说，近期的价格变动历史同样重要。过去几年里，AnyDesk 提高了其主要付费方案的标价，这会让长期成本更难预测。
例如，在 2024 年至 2026 年期间，AnyDesk Solo 的价格上涨了约 94%。在同一时期，AnyDesk Standard 的价格上涨了约 118%，而 AnyDesk Advanced 上涨了约 40%。
这些变化之所以重要，是因为远程访问软件通常不是一次性购买。企业通常依赖它来开展日常工作、提供 IT 支持，以及访问无人值守设备。当价格在短时间内大幅上涨时，原本符合预算的工具在续费时可能就更难证明其价值。
了解更多：AnyDesk 价格上涨
每个 AnyDesk 套餐包含什么？
AnyDesk 的付费套餐会因用户数、受管设备数、并发连接数以及管理功能而有所不同。之所以这些限制很重要，是因为一旦涉及多用户或支持工作流，�最低档套餐未必就是最合适的选择。
AnyDesk Solo
AnyDesk Solo 是价格最低的付费方案，专为单个用户打造。它包含 1 个发起连接，并支持最多 100 台受管设备。对于团队来说，Solo 可能会显得过于受限。它无法提供大多数企业所需的用户容量或共享支持灵活性。
AnyDesk Standard
AnyDesk Standard 是首个面向团队的套餐。它支持最多 20 个授权用户和最多 500 台受管设备，但起始仅包含 1 个并发连接。
这意味着套餐中可以包含多位用户，但除非添加额外连接，否则可同时进行的远程会话数量仍然受限。小型团队在选择这一层级前，应先评估所含的一个连接是否足够。
AnyDesk Advanced
AnyDesk Advanced 专为需要更大容量的大型团队而设计。它最多支持 100 个授权用户、1,000 台受管设备，并且起始包含两个并发连接。
AnyDesk Ultimate
AnyDesk Ultimate 是面向需求更复杂的大型组织的定制定价方案。由于价格基于报价，买家在决定购买前，应要求对包含的用户数、连接数、受管设备、附加组件、合同条款和续约预期进行清晰说明。
AnyDesk 提供按月计费吗？
AnyDesk 以月费形式显示其付费套餐价格，但这些套餐按年计费。这意味着标价为每月 49.90 美元的套餐并不是按月订阅。它表示的是按年承诺下折算的月度价格。
在将 AnyDesk 定价与其他远程访问工具进行比较时，这一点很重要。较低的月度价格乍看之下似乎更容易做预算，但企业在选择方案前，应先评估全年总成本、套餐限制以及所需的任何附加功能。
对于正在评估 AnyDesk 的团队来说，最有参考价值的比较，是与其工作流程真正匹配的方案的年度总成本，而不仅仅是定价页面上显示的月度价格。
AnyDesk 免费版与付费版：企业需要了解什么
AnyDesk 提供个人使用的免费版本，但企业如需专业远程访问、IT 支持或团队使用，应选择付费方案。
当需要多用户、受管设备、无人值守访问、并发连接或集中式管理等功能时，就需要使用付费方案。对于企业而言，关键问题不在于免费版本是否够用，而是哪种付费方案更适合工作流程和预算。
查看更多：AnyDesk Free vs Paid
AnyDesk 定价与 Splashtop 对比
近年来，AnyDesk 的付费方案变得更贵了，因此很有必要将其成本与 Splashtop 等替代方案进行比较。对于许多企业远程访问和支持需求，Splashtop 以更低的起始价格提供安全、可靠的远程访问，适用于个人、团队和 IT 支持组织。
场景
AnyDesk 套餐
AnyDesk 起始价格
Splashtop 方案
Splashtop 起始价格
个人远程访问
Solo
¥175/月
Splashtop 远程访问
¥59/月
小型团队或 IT 支持
标准版
¥283/月
Splashtop Remote Support
¥117/月
更大的支持需求
高级版
¥628/月
Splashtop Remote Support
¥117/月
根据起始价格，与 AnyDesk 相比，Splashtop 每年最多可节省 70% 的成本。
对于想要让远程访问成本保持可预测的团队来说，这样的价格差异非常重要。如果 AnyDesk 最近的涨价让这款工具变得更难证明其价值，Splashtop 可为企业提供一条更具成本效益的安全远程访问和支持之路。
为什么 Splashtop 是比 AnyDesk 定价更可靠的替代方案
Splashtop 为企业提供了一种更具成本效益的方式，在无需承担 AnyDesk 各付费套餐高昂起始价格的情况下，获得安全的远程访问和支持。对于需要控制软件成本的团队来说，这种差异从一开始到续订时都能让预算编制更轻松。
关键使用场景的更低起始成本
对于个人远程访问、小型团队支持以及更大规模的支持需求，Splashtop 的起步价格低于 AnyDesk 同类方案。这让企业能够以切实可行的方式降低远程访问成本，同时无需放弃日常依��赖的核心功能。
简单明了的远程访问和支持方案
Splashtop 套餐围绕常见业务需求进行组织，包括远程办公、无人值守访问和 IT 支持。这样一来，就更容易根据团队的实际工作方式选择合适的套餐，而不必为了获得所需的容量或控制功能而为更高等级付费。
适合长期预算规划的高性价比之选
AnyDesk 最近的涨价表明，买家应把眼光放得比第一年更长远。对于希望获得可靠远程访问和支持、同时更轻松管理长期软件支出的企业来说，Splashtop 提供了一个成本更低的替代方案。
基于这些原因，Splashtop 是最好的 AnyDesk 替代方案。
Splashtop：高性价比远程访问解决方案
Splashtop 帮助企业从任何地方安全地访问和支持计算机，并提供适合个人、团队、IT 部门和支持组织的方案。无论是需要用于办公电脑的远程访问、用于受管设备的无人值守访问，还是面向最终用户的有人值守支持，Splashtop 都能以更低成本提供 AnyDesk 的替代方案。
借助 Splashtop，团队可获得安全的远程连接、高性能流传输、多显示器支持、文件传输、远程打印、会话录制，以及根据所选方案提供的灵活支持选项。企业还可以选择满足远程办公、IT 支持、帮助台工作流和端点管理需求的解决方案。
如果 AnyDesk 的涨价让您重新考虑远程访问工具的长期价值，Splashtop 能以更具成本效益的方式帮助团队保持连接并获得支持。立即比较 Splashtop 方案，并开始免费试用。