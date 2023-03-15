AnyDesk 最近更改了产品定价和软件包。本文将带您了解 AnyDesk 的定价以及如何通过订购 Splashtop 节省开支。

AnyDesk 与 Splashtop 价格对比

AnyDesk 最近不再提供每月 CN¥139.30 的 AnyDesk Performance 软件包，而是提供类似的 AnyDesk Standard 软件包，起价为 CN¥209.30 /月，价格上涨超过50%！

如果你正在寻找一款能够提供你需要的性能、可靠性和安全性，而且成本比 AnyDesk更低的AnyDesk替代方案，那么Splashtop就是你的不二之选。

与 AnyDesk 一样，Splashtop 根据您的用例提供不同的软件包。 在每种情况下，Splashtop 都是更优惠的价格，可为您节省多达40％或更多的年度订阅费用。

如需了解 AnyDesk 的成本及其与 Splashtop 的价格对比，请继续阅读。下面为您介绍所有 AnyDesk 软件包的起始价格，带您了解各个 AnyDesk 软件包与类似的 Splashtop 解决方案的价格对比。

AnyDesk 定价对比

适用于个人远程计算机访问

起始价格（每月）

Splashtop 商务访问权限— CN¥57.75

如果个人用户和小型团队需要远程访问解决方案以实现远程办公，相比于 AnyDesk，订购 Splashtop 的话则可至少节省40%。

通过 Splashtop Business Access，用户可以随时随地从任何设备远程访问计算机。同时，还能享用所需的所有重要功能，如文件传输、远程打印、聊天、远程唤醒、远程重启、会话录制、多显示器支持等！

面向 IT 团队的有人值守远程访问解决方案

起始价格（每月）

Splashtop SOS — CN¥119

如果订购 Splashtop SOS 以满足远程支持需求，至少可节省40%。与 AnyDesk Standard 相同，通过 Splashtop SOS 用户可以有人值守访问任何设备以提供支持，Splashtop SOS 也具备所有重要的远程支持功能。

面向业务需求更广的大型团队的有人值守&无人值守访问

起始价格（每月）

Splashtop SOS 无限版 — CN¥238

Splashtop SOS Unlimited 既允许有人值守访问无限台设备，又允许随时无人值守访问无限数量的托管计算机；相比之下，AnyDesk Advanced 仅允许托管最多1000台设备。

相比于 AnyDesk Advanced，订购 Splashtop SOS Unlimited 每年至少可节省50%的订购费用！

为什么 Splashtop 可以替代 AnyDesk？

为什么 Splashtop 比 AnyDesk 更受个人用户、企业以及教育机构喜爱？除了价格因素，还受以下因素影响。

Splashtop 比 AnyDesk 的性能更好，而且具备远程办公、IT 支持、远程管理等用户所需的所有重要功能。此外，TrustRadius 将 Splashtop 评选为“2022年度远程访问与支持软件领导者”，并授予 Splashtop “最具价值奖”、“最佳关系奖”、“最佳功能集奖”和“最佳软件奖”。

选择 Splashtop，您将获得高度安全、性能最佳的解决方案和更好的客户服务。 查看我们的 Splashtop 与 AnyDesk 的完整比较。

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