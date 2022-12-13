AnyDesk 检测到商业用途？

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AnyDesk 商业检测是一个头疼的问题

如果用户一直使用 AnyDesk 免费版，则可能在刚建立远程连接几分钟后，因疑似商业用途而被阻止连接，我们能为用户提供支持。如果 AnyDesk 发现用户将免费许可证用于商业目的，则会限制远程连接，以强制用户购买商业许可证。

Splashtop 提供了一个负担得起的替代方案， 。AnyDesk开始免费试用，不需要信用卡或承诺!

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个人与团队

Splashtop Business Access

CN¥35/月起

相比之下，AnyDesk Solo CN¥104.30/月

从任何设备远程访问您的计算机。非常适合希望为用户启用居家办公的个人或企业/学校。

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适用于IT、支持和帮助台

Splashtop SOS

CN¥119/月起

AnyDesk 起价CN¥209.30/月

有人值守和无人值守的远程支持软件。为任何计算机、平板电脑或移动设备提供按需远程支持（QuickSupport）。

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对于大型团队

Splashtop Enterprise

用于企业、组织或教育机构中的组合远程访问和远程支持软件。

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G2 远程桌面用户满意度得分 – Splashtop vs. Anydesk

为何选择 Splashtop

与 AnyDesk 相比，Splashtop 不仅安全可靠，而且性能高、成本低。您可以随时随地从任何设备无限访问远程计算机，还可享有全部主要功能，如拖放文件传输、远程打印、聊天、多显示器支持等。

Splashtop 可为您提供优质的客户服务体验，获得了行业最高 NPS 得分（由用户和第三方评审员 G2 评分）。AnyDesk 需要您提前28天通知才能取消订购。但在 Splashtop，您可以随时前往 Web 控制台，仅需简单操作即可取消自动续订。Splashtop 致力于为您提供更大的价值、更优质的服务。

为什么 Splashtop 是更好的 AnyDesk 替代产品？即刻免费试用 Splashtop！

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