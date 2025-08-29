AnyDesk 检测到商业用途？

苦于 AnyDesk 的商业检测？
如果一直使用 AnyDesk 免费版，则可能在刚建立远程连接几分钟后，因疑似商业用途而被阻止连接，这时可使用 Splashtop 提供支持。如果 AnyDesk 发现用户将免费许可证用于商业目的，则会限制远程连接，强制用户购买商业许可证。
Splashtop 可作为 AnyDesk 的平替方案。比较 Splashtop 和 AnyDesk 的定价，Splashtop 可立省至少40%！免费试用，无需信用卡或任何担保！
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G2 远程桌面用户满意度得分 – Splashtop vs. Anydesk
改用 Splashtop：更安全、更可靠、更经济高效的解决方案
与 AnyDesk 相比，Splashtop 不仅安全可靠，而且性能高、成本低。您可以随时随地从任何设备无限访问远程计算机，还可享有全部主要功能，如拖放文件传输、远程打印、聊天、多显示器支持等。
Splashtop 可为您提供优质的客户服务体验，获得了行业最高 NPS 得分（由用户和第三方评审员 G2 评分）。AnyDesk 需要您提前28天通知才能取消订购。但在 Splashtop，您可以随时前往 Web 控制台，仅需简单操作即可取消自动续订。Splashtop 致力于为您提供更大的价值、更优质的服务。
Splashtop 能作为 AnyDesk 的替代方案。