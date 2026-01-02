AnyDesk Free vs Paid – How They Compare

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AnyDesk 免费版与付费版的比较

Trevor Jackins
阅读时间：4分钟
已更新
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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AnyDesk 是一款远程桌面软件，允许用户远程访问其计算机。有付费版和免费版可供选择。

AnyDesk 免费版和付费版有什么区别？有没有可供选择的其他替代方案？哪个方案更好？

本篇博客将介绍 AnyDesk 免费版和付费版的区别，指导用户更好地做出购买决策。

AnyDesk 免费版与付费版的主要区别

AnyDesk 免费版和付费版的主要区别在于为用户提供的功能集不同。免费版功能有限，而付费版则具有更多高级功能。

AnyDesk 免费版的限制

The top limitations of the AnyDesk Free version, including limited features, potential session timeouts, security, and commercial use restrictions.

AnyDesk 免费版仅允许访问最多3台设备，如果要连接更多设备，则可能会受限。AnyDesk 免费版还缺少远程桌面用户必备的几项功能，包括：

  • 远程重启

  • 远程局域网唤醒

  • 会话录制

  • 隐私模式

  • 记住会话设置

  • 用户管理

  • 由 AnyDesk 提供的主动技术支持（工单、在线聊天）或电话支持

考虑到以上限制，AnyDesk 免费版可能并非最佳选择，尤其是需要远程桌面工具进行远程办公的情况。

商业使用限制和阻止连接风险

免费用户经常会遇到这样的问题，其远程连接因 AnyDesk 检测到疑似商业用途而被阻止。如果 AnyDesk 检测到用户可能将远程访问用于商业目的，则会阻止对远程计算机的访问，这是 AnyDesk 免费版的一大限制。

AnyDesk 免费版能否满足您的远程访问需求吗？

在考虑 远程访问软件 时，评估 AnyDesk 的免费版本是否能满足您的特定需求是很重要的。虽然 AnyDesk 的免费版本提供基本的远程访问功能，但它有几个限制，可能会影响其在专业或商业用途上的有效性。

AnyDesk 免费版的主要限制：

  1. 功能有限：AnyDesk 的免费版缺乏付费版中的许多高级功能。

  2. 会话时间限制：用户的远程会话可能有时间限制，会造成干扰，尤其在执行冗长的任务时。对远程会话的时间限制会妨碍工作效率和工作流程的连续性。

  3. 安全问题：免费版可能无法提供与付费版本相同级别的安全功能，如隐私模式。这样会造成安全风险，尤其在远程访问敏感信息时。

  4. 商业使用限制：AnyDesk 的免费版本主要供个人使用。如果用于商业目的则将违反服务条款，可能导致账户被暂停或其他问题。

对于企业或专业使用场景而言，这些限制或将成为有效远程办公的重大障碍。

想购买 AnyDesk 付费版？探索更好的替代方案

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AnyDesk 确实提供了多种具备更多功能的付费方案，但仍存在严重缺陷。AnyDesk 是目前最贵的远程访问应用之一。

如果想要能提供快速远程连接、各种所需功能的高性价比远程桌面软件，不妨试一试 Splashtop。

Splashtop 拥有所有顶级功能，包括 文件传输、聊天、远程打印多显示器支持 等等。Splashtop 的性能也优于 AnyDesk，让用户感觉就像坐在远程计算机前一样，得益于超快速的远程连接。

最后，比较 Splashtop 与 AnyDesk 的定价，会发现 Splashtop 能为用户立省至少40％。

出于这些原因，Splashtop 是非常好的 AnyDesk 替代方案

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常见问题解答

AnyDesk 是免费的吗？
我可以免费使用 AnyDesksk 多久？
AnyDesk 免费版本是否有连接或会话限制？
有哪些好的 AnyDesk 付费计划替代方案？
从 AnyDesk 免费计划升级到 Splashtop 的步骤是什么？
如何在购买前试用 Splashtop？

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