AnyDesk Free vs Paid – How They Compare

AnyDesk 是一款远程桌面软件，允许用户远程访问其计算机。有付费版和免费版可供选择。
AnyDesk 免费版和付费版有什么区别？有没有可供选择的其他替代方案？哪个方案更好？
本篇博客将介绍 AnyDesk 免费版和付费版的区别，指导用户更好地做出购买决策。
AnyDesk 免费版与付费版的主要区别
AnyDesk 免费版和付费版的主要区别在于为用户提供的功能集不同。免费版功能有限，而付费版则具有更多高级功能。
AnyDesk 免费版的限制
AnyDesk 免费版仅允许访问最多3台设备，如果要连接更多设备，则可能会受限。AnyDesk 免费版还��缺少远程桌面用户必备的几项功能，包括：
远程重启
远程局域网唤醒
会话录制
隐私模式
记住会话设置
用户管理
由 AnyDesk 提供的主动技术支持（工单、在线聊天）或电话支持
考虑到以上限制，AnyDesk 免费版可能并非最佳选择，尤其是需要远程桌面工具进行远程办公的情况。
商业使用限制和阻止连接风险
免费用户经常会遇到这样的问题，其远程连接因 AnyDesk 检测到疑似商业用途而被阻止。如果 AnyDesk 检测到用户可能将远程访问用于商业目的，则会阻止对远程计算机的访问，这是 AnyDesk 免费版的一大限制。
AnyDesk 免费版能否满足您的远程访问需求吗？
在考虑 远程访问软件 时，评估 AnyDesk 的免费版本是否能满足您的特定需求是很重要的。虽然 AnyDesk 的免费版本提供基本的远程访问功能，但它有几个限制，可能会影响其在专业或商业用途上的有效性。
AnyDesk 免费版的主要限制：
功能有限：AnyDesk 的免费版缺乏付费版中的许多高级功能。
会话时间限制：用户的远程会话可能有时间限制，会造成干扰，尤其在执行冗长的任务时。对远程会话的时间限制会妨碍工作效率和工作流程的连续性。
安全问题：免费版可能无法提供与付费版本相同级别的安全功能，如隐私模式。这样会造成安全风险，尤其在远程访问敏感信息时。
商业使用限制：AnyDesk 的免费版本主要供个人使用。如果用于商业目的则将违反服务条款，可能导致账户被暂停或其他问题。
对于企业或专业使用场景而言，这些限制或将成为有效远程办公的重大障碍。
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AnyDesk 确实提供了多种具备更多功能的付费方案，但仍存在严重缺陷。AnyDesk 是目前最贵的远程访问应用之一。
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