正在寻找 LogMeIn 促销代码或折扣？

与 LogMeIn 相比，订购 Splashtop 成本更低，可立省费用高达80％。Splashtop 能作为 LogMeIn 的替代方案。而且，与 LogMeIn 定价相比，Splashtop 所需成本更低，甚至比所有 LogMeIn 折扣或优惠券都更划算。

以更合适的价格，获得速度更快快、更安全的远程桌面访问解决方案。Splashtop 的远程访问解决方案多次获奖，安全可靠、性价比高，即使使用 LogMeIn 优惠券，Splashtop 的价格也更优惠。

另外，Splashtop 不会像其他远程访问产品那样每年提高续订价格，包括LogMeIn。 如果你还没听见，LogMeIn在过去五年中，他们将远程访问产品的价格提高了253％以上。

那么，当你还需要支付更多费用时，为什么现在要花时间寻找优惠券代码来节省最少的费用呢？ Splashtop 以最优惠的价格为您提供最佳的远程访问解决方案。

与 LogMeIn Pro 相比，可立省至少70%

将LogMeIn Pro与 Splashtop Busines s Access进行比较时，Splashtop的成本更低，运行速度更快，还可以让你访问更多的计算机（每个许可证最多10台）。 当你选择 Splashtop Business Access 而不是 LogMeIn Pro 时，你每年最多可以节省 250 至 6,604 美元。

了解为什么 Splashtop Business Access 能作为 LogMeIn Pro 的替代方案，并查看我们与 LogMeIn Pro 的定价对比。

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与 LogMeIn Central 相比，可立省至少50%

与 LogMeIn Central 相比，订购 Splashtop Remote Support 可立省至少50%。即使不使用优惠码价格也更划算！

但是被两者的价格差异欺骗，Splashtop Remote Support 具备和 LogMeIn Central 相同的主要功能。可以轻松远程监控、管理和支持终端。

了解为什么 Splashtop Remote Support 能作为 LogMeIn Central 的替代方案，并查看我们与 LogMeIn Central 的定价对比。

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与 LogMeIn Rescue 相比，可立省至少80%

SOS 是当今市场上非常好用的有人值守远程支持解决方案，与 LogMeIn Rescue 相比性价比更高。

许多 LogMeIn 的前客户对续订价格频繁上涨非常反感，他们现在已经改用 SOS，这款软件具备所需的所有主要功能，可以按需提供远程支持。随时远程访问任意设备，无需最终用户下载或安装任何应用程序。

了解为什么 Splashtop SOS 能作为 LogMeIn Rescue 的替代方案，并查看我们与 LogMeIn Rescue 的定价对比。

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关于 Splashtop

Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，于2006年成立。该公司致力于提供卓越对的远程桌面、远程支持和屏幕镜像解决方案。目前，Splashtop 远程访问解决方案的企业用户多达数千家，个人用户超过3000万，连接会话次数超过8亿次。

与竞争对手相比，我们的价格更低，因为我们在营销方面的支出比较少，我们采用口碑营销，借助客户好评传播产品信息。