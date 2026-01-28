正在寻找 LogMeIn 促销代码或折扣？

与 LogMeIn 相比，订购 Splashtop 成本更低，可立省费用高达80％。Splashtop 能作为 LogMeIn 的替代方案。而且，与 LogMeIn 定价相比，Splashtop 所需成本更低，甚至比所有 LogMeIn 折扣或优惠券都更划算。
以更合适的价格，获得速度更快快、更安全的远程桌面访问解决方案。Splashtop 的远程访问解决方案多次获奖，安全可靠、性价比高，即使使用 LogMeIn 优惠券，Splashtop 的价格也更优惠。
LogMeIn促销代码是否足以抵消不断上涨的成本？
虽然LogMeIn的促销代码或优惠券一开始看起来是个不错的交易，但许多用户发现它几乎无法抵消平台不断上涨的订阅费用。LogMeIn多年来多次提高价格，一些客户发现成本翻倍甚至三倍。临时折扣代码可能会提供短期缓解，但它并没有解决根本问题：LogMeIn的定价模式对个人、IT专业人士和小型企业来说变得越来越不可持续。
大幅节省：选择Splashtop而非LogMeIn以实现最大节省
不用再追逐限时促销码或优惠券，转而选择一款以成本效益为设计理念的远程访问解决方案。使用Splashtop，您可以节省高达70%的费用，相较于LogMeIn，同时不牺牲性能、安全性或功能。Splashtop提供透明、可预测的定价，没有意外的续费或隐藏费用，是寻求强大远程访问的人的更明智的长期投资。
忘掉 LogMeIn Pro 优惠券：切换到 Splashtop 并节省超过 70%
比较 LogMeIn Pro 与 Splashtop Remote Access，会发现 Splashtop 成本更低、运行速度更快，可以访问更多电脑（每个授权最多可访问10台）。选择 Splashtop Remote Access，每年最多可省250至6,604美元。
了解为什么 Splashtop Remote Access 能作为 LogMeIn Pro 的替代方案，查看我们与 LogMeIn Pro 的定价对比。
跳过LogMeIn Central折扣码：使用Splashtop节省50%
与 LogMeIn Central 相比，订购 Splashtop Remote Support 可立省至少50%。即使不使用优惠码价格也更划算！
但是被两者的价格差异欺骗，Splashtop Remote Support 具备和 LogMeIn Central 相同的主要功能。可以轻松远程监控、管理和支持终端。
了解为什么 Splashtop Remote Support 能作为 LogMeIn Central 的替代方案，并查看我们与 LogMeIn Central 的定价对比。
超越 LogMeIn Rescue 促销代码：使用 Splashtop 节省 80%
Splashtop Remote Support 是当今市场上最好的有人值守远程支持解决方案，并且比LogMeIn Rescue更具价值。
许多 LogMeIn 的前客户对续订价格频繁上涨非常反感，他们现在已经改用 Splashtop，这款软件具备所需的所有主要功能，可以按需提供远程支持。随时远程访问任意设备，无需最终用户下载或安装任何应用程序。
了解为什么 Splashtop 能作为 LogMeIn Rescue 的替代方案，查��看我们与 LogMeIn Rescue 的定价对比。
不要浪费时间在LogMeIn优惠券上：使用Splashtop获取远程访问的最佳优惠！
Splashtop 总部位于加利福尼亚州圣何塞，于2006年成立。该公司致力于提供卓越对的远程桌面、远程支持和屏幕镜像解决方案。目前，Splashtop 远程访问解决方案的企业用户多达数千家，个人用户超过3000万，连接会话次数超过8亿次。
与竞争对手相比，我们的价格更低，因为我们在营销方面的支出比较少，我们采用口碑营销，借助客户好评传播产品信息。