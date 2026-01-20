LogMeIn Pro 定价对比

LogMeIn Pro 长期被用作从其他设备远程访问计算机的工具。随处访问计算机，这一点让这款软件成为远程办公的理想之选。
但是，LogMeIn Pro 价格昂贵，是否物有所值？从高成本与性能、功能方面考虑，答案是不值得。我们有更好的远程桌面工具可供选择，其成本只是 LogMeIn Pro 的一小部分。
如前所述，Splashtop Remote Access Pro 是更好的远程桌面解决方案，与 LogMeIn Pro 相比，Splashtop 方案可立省至少70％的订购费用！下面我们来详细了解 Splashtop 与 LogMeIn Pro 的定价对比。
LogMeIn Pro 的定价？
LogMeIn Pro 起价为US$349.99/年，仅可访问两台电脑（LogMeIn 官网显示按月计费，但实际订购则按年计费）。如果只能访问两台电脑，这个价格有些过高。Splashtop Remote Access Pro 仅需¥700/年，允许访问多达10台电脑，与 LogMeIn 相比，可立省至少70％的许可证费用！
对于许多个人用户和小型企业来说，LogMeIn Pro 的价格过高，令人望而却步。还有一点令人很遗憾，LogMeIn Pro 曾多次涨价，导致客户的续订成本不断增加。
LogMeIn Pro 是否物有所值？
LogMeIn Pro 价格比 Splashtop Remote Access Pro 高至少70％，功能是不是也比 Splashtop 更多？相反，Splashtop 功能更丰富，可以帮助用户提高远程办公效率。这样看来，Splashtop Remote Access Pro 的性价比确实更高。
Splashtop Remote Access Pro 具有您在远程访问解决方案中所期望的各种高级功能，包括文件传输、远程打印、聊天、远程重启、远程局域网唤醒、多显示器支持等。
此外，Splashtop Remote Access Pro 还具有 LogMeIn Pro 所不具备的功能，包括：
跨平台文件传输（拖放）
多显示器支持（适用于 Windows & Mac）
两名用户能同时远程访问一台计算机
查看完整的功能对比，了解为什么 Splashtop Remote Access Pro 是更好的 LogMeIn Pro 替代方案。
探索 LogMeIn Pro 的经济型替代方案——Splashtop
如果想找到一款物超所值的高品质远程访问解决方案，Splashtop 则可作为 LogMeIn Pro 的完美替代方案。Splashtop 具备所需的所有基本功能，如高清流式传输、多显示器支持、远程打印和文件传输，而且价格更实惠。使用 Splashtop，可在确保性能和安全性的情况下大幅节约成本。无论个人用户还是企业用户，Splashtop 灵活的定价方案都能满足您的远程访问需求，是更明智、更经济的选择。
LogMeIn Pro 定价与 Splashtop Remote Access Pro 成本
LogMeIn Pro 价格（按年订购）：US$349.99
Splashtop Remote Access Pro 价格（按年订购）¥700
在评估远程访问解决方案时，成本是关键因素之一，尤其对于不�希望超支且能实现价值最大化的企业。LogMeIn Pro 是出了名的定价偏高，尤其在用户或设备数量不断增加的情况。与 Splashtop Remote Access Pro 相比，LogMeIn Pro 定价要高得多，对于需要多个连接的用户来说，LogMeIn Pro 成本过高。
而 Splashtop Remote Access Pro 的定价方案更具竞争力。使用 Splashtop，每用户最多可以访问10台计算机，成本远低于 LogMeIn Pro，对于需要可靠远程访问而又没有经济负担的企业和个人用户来说，Splashtop 是更理想的选择。Splashtop 虽然价格实惠，但在功能上决不妥协。Splashtop 还具备高清流式传输、多显示器支持、文件传输和远程打印等功能。
随着时间的推移，使用 Splashtop 可以节省大量费用，尤其对于管理多个远程连接的企业而言。节省下来的费用可以重新分配到企业的其他关键领域，Splashtop 是更经济实惠、更明智的选择，能够满足长期的远程访问需求。
总之，比较 LogMeIn Pro 和 Splashtop Business Access Pro，会发现 Splashtop 更具成本效益，能够以较低成本提供同等的质量和安全性。
如何从 LogMeIn 切换 Splashtop
从 LogMeIn 切换 Splashtop 非常简单，只需简单几步即可平稳过渡，最大限度地减少对工作流程的干扰。
步骤 1：评估您的需求
确定需要远程访问的设备和用户数量。查看 Splashtop 的各个方案，然后按需求选择适合的方案，例如适用于团队或个人用户的 Splashtop Remote Access Pro。
步骤 2：注册 Splashtop
访问 Splashtop 官网，注册符合需求的方案。Splashtop 提供免费试用版，您可以先测试各项功能再决定是否订购。
步骤 3：安装 Splashtop Streamer
在要远程访问的被控端设备上安装 Splashtop Streamer。该软件可用于远程连接，每台主机都必须安装。
步骤 4：安装 Splashtop Business
在用于远程连接的控制端设备上下载并安装 Splashtop Business。此应用允许无缝管理和控制远程会话。
步骤 5：设置和测试
使用账户凭据登录 Splashtop 应用，并连接主机设备。测试连接，确保一切顺利。配置其他设置，例如多显示器支持或文件传输选项。
步骤 6：取消 LogMeIn 订阅
如果您在试用期间对 Splashtop 的使用体验很满意，并确保所有设置都正确，则可考虑取消订阅 LogMeIn，以避免出现费用重叠。Splashtop 显然更具成本效益，将为您节省大量费用。
步骤 7：探索 Splashtop 的各项功能
探索 Splashtop 的全面功能，如远程打印、会话录制和增强的安全选项，确保充分利用新的远程访问解决方案。
按照以上步骤，即可轻松从 LogMeIn 过渡到 Splashtop，享受更具成本效益、功能更丰富的远程访问解决方案。
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与 LogMeIn Pro 相比，选择 Splashtop，将获得性能更好的远程桌面平台，具有各种高级功能和行业领先的安全性。正如前面提到的，与 LogMeIn Pro 相比，订购 Splashtop 可立省至少70％的许可费用！
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