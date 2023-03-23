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A person holding the money they saved by choosing Splashtop instead of settling for LogMeIn Pro's high pricing
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LogMeIn Pro 定价对比

作者：Trevor Jackins
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LogMeIn Pro 长期被用作从其他设备远程访问计算机的工具。随处访问计算机，这一点让这款软件成为远程办公的理想之选。

但是，LogMeIn Pro 价格昂贵，是否物有所值？从高成本与性能、功能方面考虑，答案是不值得。我们有更好的远程桌面工具可供选择，其成本只是 LogMeIn Pro 的一小部分。

如前面提到的，Splashtop Business Access Pro 就是更好的远程桌面解决方案，与 LogMeIn Pro 相比，该方案可立省至少70％的订购费用！下面我们来详细了解 Splashtop 与 LogMeIn Pro 的定价对比。

LogMeIn Pro 的定价？

LogMeIn Pro 起价为CN¥2,449.93/年，仅可访问两台计算机（LogMeIn 官网显示价格按月计费，但实际订购却按年计费）。对于最低限度的访问数量来说，这个价格有些过高。Splashtop Business Access Pro 起价为CN¥693/年，允许访问多达10台计算机，与 LogMeIn 相比，可立省至少70％的许可证费用！

对于许多个人用户和小型企业来说，LogMeIn Pro 的价格过高，令人望而却步。还有一点令人很遗憾，LogMeIn Pro 曾多次涨价，导致客户的续订成本不断增加。

LogMeIn Pro 是否物有所值？

LogMeIn Pro 比 Splashtop Business Access Pro 价格高至少70％，这可能会让人认为 LogMeIn 比 Splashtop 具有更多功能。但相反，Splashtop 具有更多功能，可以帮助用户提高远程办公的工作效率。这样看来，LogMeIn Pro 的性价比确实不高。

Splashtop Business Access Pro 据诶远程访问解决方案应有的各种主要功能，包括文件传输、远程打印、聊天、远程重启、远程局域网唤醒、多显示器支持等。

另外，Splashtop Business Access Pro 还具有以下 LogMeIn Pro 不具备的功能：

  • 跨平台文件传输（拖放）

  • 多显示器支持（适用于 Windows & Mac）

  • 两名用户能同时远程访问一台计算机

查看完整功能对比，了解为什么 Splashtop Business Access Pro 能作为 LogMeIn Pro 的替代方案

免费试用 Splashtop Business Access Pro

与 LogMeIn Pro 相比，选择 Splashtop，将获得性能更好的远程桌面平台，具有各种高级功能和行业领先的安全性。正如前面提到的，与 LogMeIn Pro 相比，订购 Splashtop 可立省至少70％的许可费用！

想查看用户评论？？TrustRadius 用户对 Splashtop 的评分高于 LogMeIn Pro.Splashtop 在用户体验、易用性和客户服务方面得分更高。

立即免费试用 Splashtop Business Access Pro，亲自了解为什么 Splashtop 是更好的远程访问工具。与 LogMeIn Pro 相比，订购 Splashtop 可立省至少70％！

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Trevor Jackins
Trevor Jackins是一个Marketing Manager在Splashtop 。 他也是Splashtop's远程访问软件的热情用户，因为他用它来远程进入他的办公室电脑，在家里工作!Trevor对Splashtop 的兴奋源于他对技术如何改善我们日常生活的兴趣。
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