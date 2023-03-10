Splashtop 的远程计算机多显示器查看功能

如果要远程访问有多台显示器的 Windows 电脑 和 Mac，则 Splashtop 是非常合适的解决方案。借助 Splashtop，可以采用多种方式在控制远程计算机时查看多台显示器。

一次可查看一台远程显示器，显示器之间可切换

在一个屏幕上查看多个远程显示器（单窗口）

在多个本地屏幕上查看多个远程显示器（多窗口/多对多显示器）

以上功能因产品而异。请继续阅读，以了解哪些 Splashtop 解决方案包含所有功能。

跨平台查看和远程控制

通过 Splashtop，可以跨平台查看和控制远程计算机，包括在本地计算机或其他设备上查看运行其他操作系统的多台显示器。

从 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook* 控制和查看 Windows 计算机

从 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook* 控制和查看 Mac

*Splashtop Business Access、远程支持和 SOS 方案均提供 Chromebook 支持。Personal 版本不适用。

简介视频

观看视频，了解 Mac 与 Mac 之间如何实现多显示器远程访问。

Mac 到 Mac 的多显示器远程访问

下面是另一个简介视频（右侧的计算机远程控制和查看左侧的计算机屏幕）。

使用 Splashtop 查看多台监视器。

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如何切换显示器和查看多台显示器

Windows、Mac 和 Chromebook

在远程访问会话中，可以通过单击屏幕顶部工具栏中的“切换显示器”按钮来切换显示器。显示器图标上的蓝点表示正在查看的显示器编号或多显示器标志（如本例所示）。

在下面的示例中，前两个菜单项可用于从远程系统中选择 Monitor 1或 Monitor 2以在屏幕上查看。（我不知道为什么联想和/或 Windows 的 Monitor 2 笔记本电脑显示器的名字这么长。）显示器图标上的蓝点表示正在访问的显示器编号或多显示器指示器。

第三个菜单项允许在一个本地屏幕上查看远程计算机的所有显示器，即多对一查看。

最后一个菜单项允许在本地计算机的单独窗口中查看每个远程显示器，并且可以在多个本地显示器排列这些窗口，即多对多查看。

iPhone 和 iPad

在 iPhone/iPad 等 iOS 设备上激活设备屏幕底部的菜单时，会出现一个类似的工具栏按钮。选中该按钮可以切换屏幕。

在iPhone上，您可以选择一次查看一个屏幕，或在手机屏幕上同时查看两个远程屏幕。

安卓手机和平板电脑

Splashtop 安卓应用具备一次查看一台远程显示器的选项。下面红色方框标记的按钮用于切换到下一台显示器。

如果我想要所有，应该订购 Splashtop 的哪个解决方案？

下表是所有支持多显示器功能的 Splashtop 解决方案。

Splashtop 的多显示器功能

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