为什么 Splashtop 是更好用的安卓远程桌面应用

选择 Splashtop 用作 Android 远程桌面应用的5个理由
有数据显示，全球有近三分之一的员工在远程办公，人们越来越习惯于使用办公室以外的设备。除了笔记本电脑和家用计算机外，许多人还希望能够使用手持设备远程办公。
通过远程桌面软件，可以在安卓手机、平板电脑等设备上随处远程控制工作计算机。如果想一边旅行一边访问远程计算机，有没有好用的安卓远程��桌面应用推荐？
Splashtop 远程桌面解决方案不仅安全可靠，而且简单易用。通过下载 Splashtop 在 Google Play 商店的应用可为安卓提供支持，以使用任意安卓设备远程访问和控制计算机。
以下是 Splashtop 成为安卓最佳远程桌面应用程序的五个原因：
1. 通过 Android 设备轻松控制远程计算机
使用移动设备远程控制计算机时，可能会担心该过程是否对用户友好。Splashtop 的安卓远程桌面软件能提供无缝的远程体验，允许用户运行远程计算机的任意应用或访问任意文件，就像在这台远程计算机前操作一样。就像随身携带电脑一样，无论走到哪里，只需要有一台安卓设备。
Splashtop 具有许多功能，可帮助用户确保远程办公的工作效率。
轻松传输文件：通过传统的方法将文件从一台设备传输到另一台设备非常麻烦。可能需要在电子邮件添加大量附件，或者将文件上传到第三方应用程序。
使用 Splashtop 连接时，则可以在安卓设备与远程 Windows 或 Mac 计算机之间传输文件。
远程打印：使用远程桌面时，可能需要将某些内容从远程设备打印到本地打印机。大多数远程桌面应用只允许在远程设备所在的网络进行打印。
但 Splashtop 允许远程连接后从远程桌面提取打印作业。这样就可以将任意仅远程存储的文档打印到本地打印机上。
远程聊天：有时可能需要向远程设备发送消息或从远程设备接收消息。远程聊天使用场景有很多，包括为远程用户提供技术支持或确保公开讨论和协作。
Splashtop 支持在远程设备上创建聊天框。远程设备和本地设备的用户可以使用该聊天框进行互动，解决问题。
2. 跨平台兼容性
无论使用什么平台，Splashtop 都允许通过安卓手机访问计算机。只需要安装 Splashtop 客户端，安装后其余的工作将由该应用自动处理。
Splashtop 目前支持的平台包括：
Windows
macOS
iPad
iPhone
Android
Chromebook
Linux
无论需要访问什么设备，只需在安卓设备上打开 Splashtop 应用单击一下即可连接。
3. 快速远程连接 Android 设备
当前市场上有一些低于标准的远程访问应用。许多人使用较旧的技术，例如虚拟网络计算（VNC）或虚拟专用网络（VPN）。
VNC 也好，VPN 也好，两者都存在各种问题。首先，是安全性问题。其次，VNC 和 VPN 通常速度很慢，而且无法传递足够的数据以将 4K 视觉效果流式传输到远程桌面。
Splashtop 有意避开了这些较旧的协议，开创性地构建了我们自己的产品，使其成为一种强大的工具，帮助用户获得更好的体验。
通过 Splashtop，用户可以运行资源密集型应用，也可以轻松完成视频编辑、口型同步等任务。适用于安卓的 Splashtop 支持快速远程连接，具有高清音视频质量。
4. 高级安全功能
网上有许多关于远程桌面应用的报道，这些应用由于缺乏安全性，将用户和组织置于危险之中。Splashtop 旨在防止此类安全事故的发生，致力于为用户提供安全的远程体验。
Splashtop 采用多种措施确保用户安全，让客户能够安心地远程办公。这些措施包括：
遵守安全法规：对许多行业来说最关键的是遵守特定的安全法规。例如，如果在欧盟开展业务，则必须遵守 GDPR。如果从事医疗保健工作，则需要确保遵守 HIPAA。
Splashtop 的安全协议遵循行业标准 TLS 1.2，采用 AES 256 位加密技术。在此基础上，再加上其他安全功能，可以确保遵守以上安全法规。这样我们就能继续安心工作，因为不用担心任何诉讼等问题。
多因素身份验证：如今，要确保设备安全，仅靠密码还不够，而是需要额外的安全功能。多因素身份验证可以保证只有经过验证的用户才能访问安全系统。
会话空闲超时：如果计算机处于静止状态超过一定时间，则应将其锁定。如果忘记锁定，会话空闲超时功能则会要求用户重新输入密码，然后才能继续使用远程桌面。
5. 易于设置和使用
Splashtop 很容易上手。在远程计算机上安装并设置 Splashtop 应用后，只需在安卓平板或手机上打开该应用，然后单击要访问的计算机即可。在远程计算机上安装并设置应用程序后，您只需在 Android 平板电脑或手机上打开该 Splashtop 应用程序，然后单击要访问的计算机即可。
Splashtop 的设置非常简单，点击链接详细了解如何设置 Splashtop 远程桌面软件。仅需几分钟即可完成安装和设置。然后将更多时间用于重要的工作上，而不是耗费在复杂的安装过程上。
移动应用程序可到 Google Play 商店下载。
7. 直观的触控控制
从移动设备控制桌面常常感觉笨拙——但使用Splashtop就不会。这款 Android 应用程序具有直观的触控控制，让您轻松点击、滚动、缩放和拖动。无论您是在编辑文档、打开文件，还是在浏览复杂的应用程序，Splashtop的响应界面都能让远程桌面访问在触屏上感受到自然和无缝体验。
8. 实惠的定价和灵活的计划
Splashtop 提供顶级的远程桌面性能，而无需高昂的价格标签。无论您是个人、IT 专业人员还是商务团队，我们都有适合您需求和预算的方案。通过灵活的订阅选项和无隐藏费用，您可以以其他领先远程访问解决方案成本的一小部分获得可靠、安全的访问。
免费试用 Splashtop：适用于 Android 的理想远程桌面应用
本文阐述了为什么 Splashtop 是更好用的安卓远程桌面应用。那么，了解原因之后，下一步该如何呢？
幸运的是，Splashtop 支持按照个人需求免费试用相应产品。立即免费试用 Splashtop，体验我们的远程桌面软件！