无人值守的安卓设备远程访问
即使没有最终用户，也可以从您的PC（Windows 或 Mac）、iOS 或安卓设备远程访问和控制安卓设备。您可以从计算机远程控制安卓手机和平板电脑，以轻松完成 IT 和支持任务。
Splashtop 为无人值守访问Android设备提供了多种解决方案
无人值守远程访问安卓手机和平板电脑
Splashtop Remote Support
Splashtop Enterprise
Splashtop On-Prem
适用于无人值守远程访问坚固设备和物联网安卓设备
Splashtop 坚固设备和物联网设备远程支持
在无人看管的情况下访问Android 手机和平板电脑
将Splashtop 部署到你管理的Android 设备上，并在任何时候远程访问它们，以提供维护和支持。 Splashtop 为所有运行在 8.0及以上版本的设备提供无人值守的远程访问和完全远程控制支持。Android
一旦你将Splashtop Streamer部署到你的Android 设备上，你就可以通过简单的点击从任何计算机启动一个远程访问会话。
无人值守远程访问坚固和物联网安卓设备
如果想随时随地远程访问、支持和管理物联网设备，Splashtop 坚固和物联网远程支持是更加适合的解决方案。再也不会有与物联网和坚固设备脱节的感觉。
可从 Windows 或 Mac 电脑支持和远程访问坚固安卓设备。这些设备包括但不限于智能手机、平板电脑、销售点设备、自助服务终端和机顶盒。
支持远程访问和远程控制Android 设备的设备制造商，为Splashtop Rugged &IoT 量身定制的附加组件。
- Zebra
- Panasonic
- Honeywell
- Sonim
- Kyocera
- Intermec
- NextGen