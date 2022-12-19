无人值守的安卓设备远程访问

将Splashtop 部署到你管理的Android 设备上，并在任何时候远程访问它们，以提供维护和支持。 Splashtop 为所有运行在 8.0及以上版本的设备提供无人值守的远程访问和完全远程控制支持。Android

一旦你将Splashtop Streamer部署到你的Android 设备上，你就可以通过简单的点击从任何计算机启动一个远程访问会话。