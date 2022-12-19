无人值守的安卓设备远程访问

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PC-based remote access and control of Android devices

无人值守的安卓远程访问和支持

即使没有最终用户，也可以从您的PC（Windows 或 Mac）、iOS 或安卓设备远程访问和控制安卓设备。您可以从计算机远程控制安卓手机和平板电脑，以轻松完成 IT 和支持任务。

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Splashtop 针对安卓设备提供了多种无人值守解决方案

无人值守远程访问安卓手机和平板电脑

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop On-Prem


适用于无人值守远程访问坚固设备和物联网安卓设备

  • Splashtop 坚固设备和物联网设备远程支持


在无人值守的情况下访问安卓手机和平板电脑

将 Splashtop 部署到托管的安卓设备以随时远程访问，提供维护和支持。Splashtop 为在安卓 8.0及更高版本上运行的所有设备提供无人值守的远程访问和全面的远程控制支持。

将 Splashtop Streamer 部署到安卓设备后，只需一次单击，即可使用任意计算机启动远程访问会话。

可到

通过 SSO 和高级可管理性实现企业级远程访问和远程支持。

Splashtop Enterprise

远程访问与支持，能满足用户的高级业务和安全需求

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对于特殊的合规需求

Splashtop On-Prem

自托管远程访问和支持，以满足安全和合规要求

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无人值守远程访问坚固和物联网安卓设备

如果想随时随地远程访问、支持和管理物联网设备，Splashtop 坚固和物联网远程支持是更加适合的解决方案。再也不会有与物联网和坚固设备脱节的感觉。

可从 Windows 或 Mac 电脑支持和远程访问坚固安卓设备。这些设备包括但不限于智能手机、平板电脑、销售点设备、自助服务终端和机顶盒。

设备制造商通过 Splashtop 坚固设备和物联网定制插件，为安卓设备提供远程访问和远程控制

  • Zebra
  • Panasonic
  • Honeywell
  • Sonim
  • Kyocera
  • Intermec
  • NextGen
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资源

如需了解如何为任意安卓设备提供临时支持的有人值守访问权限，请参阅如何使用 Splashtop 为安卓提供按需支持。

详细了解我们的 OEM 解决方案 →

Splashtop 远程访问和 Ivanti 集成 →

无人值守的安卓 Streamer →

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