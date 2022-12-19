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无人值守的安卓设备远程访问

即使没有最终用户，也可以从您的PC（Windows 或 Mac）、iOS 或安卓设备远程访问和控制安卓设备。您可以从计算机远程控制安卓手机和平板电脑，以轻松完成 IT 和支持任务。

Splashtop 为无人值守访问Android设备提供了多种解决方案

无人值守远程访问安卓手机和平板电脑

  • Splashtop Remote Support

  • Splashtop Enterprise

  • Splashtop On-Prem

适用于无人值守远程访问坚固设备和物联网安卓设备

  • Splashtop 坚固设备和物联网设备远程支持

在无人看管的情况下访问Android 手机和平板电脑

将Splashtop 部署到你管理的Android 设备上，并在任何时候远程访问它们，以提供维护和支持。 Splashtop 为所有运行在 8.0及以上版本的设备提供无人值守的远程访问和完全远程控制支持。Android

一旦你将Splashtop Streamer部署到你的Android 设备上，你就可以通过简单的点击从任何计算机启动一个远程访问会话。

可在

适用于 IT 和 MSP

Remote Support

远程访问与支持以及端点监控与管理

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面向企业和高级用户

Enterprise

远程访问与支持，能满足您的高级业务和安全需求

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对于特殊的合规需求

On-Prem

自我托管的远程访问和支持，以满足您的安全和合规要求

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无人值守远程访问坚固和物联网安卓设备

如果想随时随地远程访问、支持和管理物联网设备，Splashtop 坚固和物联网远程支持是更加适合的解决方案。再也不会有与物联网和坚固设备脱节的感觉。

可从 Windows 或 Mac 电脑支持和远程访问坚固安卓设备。这些设备包括但不限于智能手机、平板电脑、销售点设备、自助服务终端和机顶盒。

支持远程访问和远程控制Android 设备的设备制造商，为Splashtop Rugged &IoT 量身定制的附加组件。

  • Zebra
  • Panasonic
  • Honeywell
  • Sonim
  • Kyocera
  • Intermec
  • NextGen

了解有关远程访问 Rugged 和IoT设备的更多信息

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资源

如需了解如何为任何安卓设备提供临时支持的有人值守访问权限，请参阅如何使用 Splashtop SOS 为安卓提供按需支持。

详细了解我们的 OEM 解决方案 →

Splashtop 远程访问& Ivanti 集成 →

无人值Android守的主播 →

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