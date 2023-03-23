远程访问、查看和控制安卓手机和平板电脑

使用 Splashtop SOS，您现在可以实时远程查看 Android 设备屏幕，并远程访问/控制运行 Android 8 或更高版本的 Android 设备以及三星、LG 和联想的其他基于 Android 的手机和平板电脑。SOS 是面向 IT、帮助台和支持专业人员的远程访问/支持软件，可在 Android、Windows 和 Mac 上提供快速、有人值守的支持。使用 SOS，您可以：

远程访问/查看运行 Android 5 或更高版本的 Android 手机和 Android 平板电脑

远程控制运行 Android 8.0 或更高版本的 Android 设备，例如华硕、Essential、Google Pixel、OnePlus、HTC、华为、华为荣耀、摩托罗拉、诺基亚、OPPO、索尼、小米和中型

远程控制其他一些三星、联想 TAB 2& 3、Yoga 和 LG 安卓设备，即使它们没有运行 Android 8 或更高版本

通过您的Android设备远程访问 Windows 和 Mac 计算机

正在寻找无人值守Android访问解决方案或将 Splashtop 技术整合到您的产品中？ 有关无人值守和 OEM 选项，请参阅本页底部的链接。 否则，请继续了解有关使用 Splashtop SOS 进行有人值守的远程Android访问的信息。

如何远程查看安卓平板电脑和安卓手机屏幕

获取 Splashtop SOS

注册 SOS 即可使用 Windows 或 Mac 电脑或其他安卓设备远程查看安卓设备。 您可以通过免费试用或低成本付费订阅来使用该服务。

SOS 性价比很高，价格远远低于其他有人值守支持工具。SOS 基于成熟的 Splashtop 远程访问技术，在全球有超过3000万用户。

免费的非商业版本的 SOS、原始版本的 SOS 或 Splashtop Remote Support 不包括移动设备访问功能。如果要远程访问移动设备，则必须购买 Splashtop SOS。

在要查看或控制的设备上下载 SOS 应用程序

让最终用户从其 Android 设备转到 SOS 应用程序下载链接（如 Splashtop 应用程序中所示）以下载，运行和安装 SOS 应用程序。

当您（或您的客户）在 Android 设备上运行 SOS 应用程序时，它将显示一个会话代码，您将在屏幕上输入该会话代码以远程查看该设备。使用运行 Android 8 或更高版本的设备的用户将被提示打开 Android 中的辅助功能以允许远程访问。

使用某些设备（LG、Lenovo）的用户可能会被提示也从 Google Play 商店下载加载项，以添加对某些 Android 设备系列的远程访问。

在你的 Splashtop Business 应用程序中输入代码然后开始远程查看安卓屏幕

在计算机上运行 Splashtop Business 应用程序，然后单击应用程序顶部附近的 SOS（加号）图标以打开 SOS 连接屏幕。 输入客户的 Android 设备上的 SOS 应用程序中显示的九位数代码。 当您单击箭头时，会话将开始。

此时，您将可以在计算机屏幕上的窗口中实时查看其 Android 屏幕。

下图显示了最终用户的 Android 屏幕、技术人员界面以及在远程连接期间查看 Android 屏幕的视图，显示了在计算机屏幕上展开控件的窗口中查看 Android 屏幕的视图。

使用查看控件

单击镜像设备屏幕窗口顶部的箭头以访问控件。 这些按钮是：

断开连接

返回（设备控制）

主页（设备控制）

菜单（设备控制）

FPS 直播质量

缩放/原始大小切换

全屏

文件传输

您还可以使用适用于 Windows 或 Mac 计算机的标准打印屏幕按键组合拍摄安卓屏幕的打印屏幕。

断开会话连接

会话完成后，您可以关闭计算机上的查看器窗口。 通过单击 X 断开连接按钮，可以在您正在查看的设备上关闭会话。

了解更多并开始使用 Splashtop SOS

Splashtop SOS 还可以做什么？

Splashtop SOS 是您的有人值守的 Windows、Mac、Android、iOS 和 Chrome 操作系统支持解决方案。这是帮助台、支持和 IT 专业人员远程访问计算机和移动设备以协助客户的好方法。如果您已经在使用其他服务台系统，移动设备管理系统或无人值守的支持工具，则 SOS 是一种廉价的加载项，使您或您的团队能够为托管或非托管计算机和移动设备提供快速支持。

远程访问和查看运行 Android 5 或更高版本的 Android 手机和平板电脑

远程控制运行 Android 8 或更高版本的 Android 手机和设备

还可以远程控制其他 Android 设备（三星、LG、联想）

使用包括文件传输、聊天和从移动设备查看在内的附加功能远程访问和控制 Windows 和 Mac 计算机

远程访问和查看 Chromebook 设备

开始使用 Splashtop SOS！

全新！其他选项

https://player.bilibili.com/player.html?bvid=BV1rv41187Fo

插件支持哪些 LG 和 Lenovo 设备？