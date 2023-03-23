快速支持：远程支持 Windows、Mac、iOS 和 Android

什么是快速支持？

当设备上没有无人值守的支持代理程序时，快速支持是一种远程访问计算机和移动设备以提供支持的解决方案。

快速支持是如何运作的？

有了快速支持，最终用户通常会下载并运行一个显示访问代码的小程序。 用户将访问代码提供给技术人员。 技术人员将其输入到他们的应用程序中，然后可以远程访问计算机或设备、查看屏幕以及远程控制计算机或设备（在操作系统允许的情况下）。

最受欢迎的快速支持解决方案有哪些？

一些提供快速支持的常用工具是 Splashtop SOS、TeamViewer、GoToAssist 和 LogmeIn Rescue。 这些解决方案的工作方式都相似，对帮助朋友和家人的用户和高级用户的 MSP（托管服务提供商）、IT 和支持团队非常有用。

为什么 Splashtop SOS 是快速支持的最佳选择？

价格优惠。Splashtop SOS 的起价为每位技术员 CN¥1,400 /年，或以稍高点的价格升级添加无人值守的计算机支持。与 SOS 相比，其他同类产品的价格要高出3倍、4倍、5倍甚至更多。 能够支持 Windows、Mac、iOS 和Android基础软件包，包括免费的移动插件。 其他人则限制您只能远程支持其基本套餐中的计算机，并且仅为他们的移动插件每年收取高达1,579.20美元的费用。 超过 3000 万用户使用@@ 可信技术进行远程计算机访问。 安全可靠。

使用 Splashtop SOS 提供快速支持是什么感觉？

您可以开始免费试用一 7 天，然后按照以下步骤操作。

从技术人员/支持代理的角度来看：

在您的计算机或移动设备上为SOS安装Splashtop Business App（适用于 Windows、Mac、iOS、Android 等） 使用您的 SOS 账户或 SOS 试用账户登录 单击工具栏中的 +SOS 图标，它将打开一个对话框供您输入会话代码（下方中心图片） 指示您的客户/用户从 Splashtop 应用程序中显示的下载链接下载并在他们的设备上运行 SOS 应用程序，或者您可以为他们提供带有公司 logo，颜色和文字的自定义应用程序。 他们运行应用程序（下图左图），向你提供代码，你在应用程序中输入代码，你就可以远程访问他们的Windows或Mac电脑或iOS或Android设备。 您可以远程控制计算机和许多 Android 设备。 对于 iOS 设备，您可以在引导他们完成支持步骤时实时查看其屏幕，但是 Apple 不允许远程控制。

以下是它在移动设备上提供快速支持的样子：

你可以在右侧屏幕视图的顶部看到工具栏。 远程访问/控制计算机时，也有类似的工具栏。 工具栏使您可以轻松访问其他快速支持工具，包括：

远程访问多显示器系统时在显示器之间切换

设备之间的文件传输

与远程计算机聊天

屏幕缩放/大小和 FPS 流媒体质量

立即开始使用快速支持

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