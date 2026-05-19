快速支持：远程支持 Windows、Mac、iOS 和 Android

什么是快速支持？
当设备上没有无人值守的支持代理程序时，快速支持是一种远程访问计算机和移动设备以提供支持的解决方案。
快速支持是如何运作的？
有了快速支持，最终用户通常会下载并运行一个显示访问代码的小程序。 用户将访问代码提供给技术人员。 技术人员将其输入到他们的应用程序中，然后可以远程访问计算机或设备、查看屏幕以及远程控制计算机或设备（在操作系统允许的情况下）。
最受欢迎的快速支持解决方案有哪些？
提供快速支持的几个主流工具包括 Splashtop Remote Support、TeamViewer、GoToAssist 和 LogMeIn Rescue。这些解决方案工作原理相似，适用于要协助用户的 MSP（托管服务商）、IT 和支持团队以及要帮助亲友的高级用户。
为什么 Splashtop Remote Support 是快速支持的理想方案？
超值价格.Splashtop Remote Support 起价为每位技术人员每年 ¥1,400，或者稍多一些即可添加无人值守计算机支持。其他产品的价格是Splashtop Remote Support的3倍、4倍，甚至5倍或更高。
能够支持 Windows、Mac、iOS 和Android基础软件包，包括免费的移动插件。 �其他人则限制您只能远程支持其基本套餐中的计算机，并且仅为他们的移动插件每年收取高达1,579.20美元的费用。
受信赖的技术被超过3000万用户用于远程计算机访问。安全可靠。
使用 Splashtop Remote Support 提供快速支持体验如何？
立即免费试用，然后按照以下步骤操作。
从技术人员/支持代理的角度来看：
在您的计算机或移动设备上为SOS安装Splashtop Business App（适用于 Windows、Mac、iOS、Android 等）
使用您的 SOS 账户或 SOS 试用账户登录
单击工具栏中的 +SOS 图标，它将打开一个对话框供您输入会话代码（下方中心图片）
指示您的客户/用户从 Splashtop 应用程序中显示的下载链接下载并在他们的设备上运行 SOS 应用程序，或者您可以为他们提供带有公司 logo，颜色和文字的自定义应用程序。
他们运行应用程序（下图左图），向你提供代码，你在应用程序中输入代码，你就可以远程访问他们的Windows或Mac电脑或iOS或Android设备。 您可以远程控制计算机和许多 Android 设备。 对于 iOS 设备，您可以在引导他们完成支持步骤时实时查看其屏幕，但是 Apple 不允许远程控制。
以下是它在移动设备上提供快速支持的样子：
你可以在右侧��屏幕视图的顶部看到工具栏。 远程访问/控制计算机时，也有类似的工具栏。 工具栏使您可以轻松访问其他快速支持工具，包括：
远程访问多显示器系统时在显示器之间切换
设备之间的文件传输
与远程计算机聊天
屏幕缩放/大小和 FPS 流媒体质量
立即开始使用 Splashtop Remote Support
了解有关 Splashtop Remote Support 的更多信息