当设备无法启动、更新或正常运行时，IT 团队需要一种可靠的方法来诊断问题，并让设备恢复到可用状态。
在某些情况下，这意味着需要使用恢复模式：这是一种内置的故障排查环境，旨在帮助在无法进行标准故障排查时修复、还原、重置或重新安装系统。
随着远程办公和混合办公的发展，当 IT 人员无法实际接触终端设备时，设备恢复可能会变得更加复杂。下面来了解一下什么是恢复模式、何时使用，以及 IT 团队在依赖它之前需要了解哪些事项。
什么是恢复模式？
恢复模式是设备上的内置故障排除环境，当设备无法正常启动或运行时，用户可借此执行系统级任务，包括修复、还原、重置或重新安装。
让恢复模式在设备出现故障时仍能发挥作用的原因在于，它是一个独立的可启动环境，在标准用户会话之外运行。这使其可用于修复启动问题、操作系统问题、损坏的启动磁盘，以及其他无法在正常桌面环境中解决的问题。
请记住，恢复模式并不是通用工具。不同类型的设备有不同的选项和步骤，因此，在 Android 设备上使用恢复模式与在 Mac 电脑上使用会有很大差异。
恢复模式有什么用途？
恢复模式是一项实用的故障排除功能，即使设备出现异常时也能派上用场，但具体包括哪些内容呢？需要使用恢复模式的常见原因有以下几种：
修复启动或引导问题。
从失败的操作系统更新中恢复。
当常规故障排查无效时，重置设备。
重新安装操作系统。
修复或抹掉启动磁盘。
从备份中恢复设备。
移除导致问题的系统更改。
为重新部署或处置设备做准备。
不过，恢复模式不应作为故障排查的首选方案。恢复模式中的某些操作可能会影响数据、设置或已安装的应用程序，带来一些虽然不算严重但仍然很烦人的问题。因此，恢复模式通常是在其他选项都已用尽后才会采取的后期故障排查步骤。
不同设备上的恢复模式工作原理
虽然几乎所有设备都有恢复模式，但其工作方式在不同平台之间差异很大。考虑到这一点，下面来看看恢复模式在不同常见设备上的工作方式：
Windows 恢复模式
对于 Windows 计算机，恢复模式会使用 Windows 恢复环境。它提供启动修复、系统还原、卸载更新和命令提示符等工具，用于排查软件问题、运行高级命令，并将设备恢复到之前的状态。当 Windows 设备无法启动、更新后卡住，或需要重置系统时，通常会用到它。
macOS 恢复模式
在 Mac 设备上，macOS 恢复模式可访问多种实用工具，例如磁盘工具、Time Machine 备份、重新安装 macOS 以及启动安全选项。请注意，这些步骤会因设备处理器不同而有所差异（Apple silicon 或 Intel），因此用户应确保自己遵循的是适用于其设备的正确流程。
iPhone 和 iPad 恢复模式
在 iPad 和 iPhone 设备上，当设备无法正常更新、恢复或启动时，通常会使用恢复模式。这通常需要将设备连接到计算机。通过恢复模式进行更新可能会保留数据，但还原设备可能会将其清除，因此保留备份非常重要。
Android 恢复模式
在 Android 设备上，恢复模式可能包含重启设备、应用更新、清除缓存或执行恢复出厂设置等选项。请注意，具体选项会因制造商而异，因此在一台设备上有效的方法，未必适用于另一台设备。
恢复模式、安全模式与恢复出厂设置的区别
请注意，恢复模式与安全模式并不相同，而且两者也不同于恢复出厂设置。这些选项经常被混淆或混为一谈，但它们的用途截然不同。
安全模式是一种低风险的故障排查步骤，仅加载必要的驱动程序和服务，以协助排查问题。而恢复出厂设置则会将设备彻底清空，删除所有数据和应用程序，让设备从头开始。
我们可以这样拆解它们之间的区别：
故障排查选项
其作用
何时使用
数据影响
恢复模式
可在正常操作系统环境之外访问高级故障排查和恢复工具。
当设备无法正常启动、陷入启动循环，或需要访问修复和恢复工具时。
通常没有，但如果选择会修改或重置系统的操作，数据可能会受到影响。
安全模式
使用仅包含必要驱动程序和服务的方式启动设备，并禁用大多数第三方软件，以便进行故障排查。
当排查软件问题、驱动程序错误、恶意软件或启动问题时。
对个人数据没有影响。文件和设置保持不变。
恢复出厂设置
将设备恢复到原始出厂状态。
当无法解决严重的系统问题时，或在出售或赠送设备之前。
影响较大。应用和个人文件会被删除。
系统还原
将系统文件、设置、驱动程序和已安装的程序还原到先前的还原点。
当最近的更新、驱动程序安装或软件变更引发问题时。
影响较小。个人文件不会受到影响，但最近安装的应用和驱动程序可能会被移除。
启动修复
自动扫描并修复导致设备无法正常启动的轻微问题。
当设备无法启动、显示启动错误，或在启动过程中反复崩溃时。
影响极小或几乎没有。个人文件和大多数设置不会受到影响。
IT 团队应在何时使用恢复模式？
如前所述，恢复模式不应是 IT 团队排查故障时首先采用的工具，那么应在什么时候使用它？
当标准故障排查方法不起作用或无法使用时，恢复模式最为实用，因为它可以独立于常规环境启动。在许多情况下，这都是必要的，包括：
设备无法启动进入操作系统。
远程故障排查工具无法连接到该终端。
更新失败会导致无法正常访问。
需要进行启动修复。
操作系统需要重置或重新安装。
设备必须做好重复使用的准备。
不过，应谨慎使用恢复模式。恢复模式故障排查后，要正确恢复设备，通常需要用户在场、本地访问、数据备份以及可供参考的清晰文档。
IT 团队在使用恢复模式前应检查什么
排查设备故障时，有时可能需要进入恢复模式。不过，在采取行动之前，请��务必先检查几个关键因素：
确认设备是否有最近的备份（如有需要，请创建新的备份）
确认是否需要加密密钥或恢复密钥。
记录设备、用户和问题，便于参考和查看。
确认哪些数据可能受到影响，并确保已正确备份。
检查用户是否可以执行本地操作。
确定修复、还原、重置或重新安装哪种方式才是正确路径。
记录结果，以便日后排查故障。
为什么恢复模式会给远程 IT 支持带来困难
恢复模式并不是一个立竿见影的修复按钮。事实上，它也有自身的挑战，尤其是对于远程支持而言。由于恢复模式会启动一个特殊的引导环境，因此出于多种原因（包括以下几点），远程管理起来可能比较困难：
1.操作系统可能无法完全使用
由于恢复模式在正常桌面环境之外运行，依赖完整操作系统会话的工具在连接和运行时可能会遇到困难，无法像在正常远程支持会话中那样工作。
2. 可能需要用户在场
恢复模式通常无法远程访问，需要附近的用户使用实体设备。这可能包括管理设备本身（例如按下硬件按钮或确保其连接到电源），或管理恢复模式中的选项（例如选择启动选项并批准修复步骤）。
3. 必须管理数据丢失风险
虽然大多数恢复选项风险较低，但有些可能会擦除文件、设置或应用程序。因此，IT 团队需要为恢复模式制定清晰的工作流程，以便在重置或重新安装任何内容之前就了解整个过程，从而降低数据丢失的风险。
4. 恢复步骤可能因设备而异
如前所述，不同设备（即使是运行相同操作系统的设备）也可能有截然不同的恢复步骤。这可能因型号、OS 版本、处理器类型甚至制造商而异，因此每次都会产生不同的恢复选项，并使远程 IT 支持更加复杂。因此，完善的文档和清晰的资产可视性至关重要，这样 IT 团队才能妥善管理每台设备。
IT 团队如何减少需要使用恢复模式的情况
虽然恢复模式是一个强大的故障排查工具，但更好的做法是尽量从一开始就避免出现需要用到它的情况。通过良好且主动的端点监控和远程管理，IT 团队可以提升整个网络中端点的健康状况和安全性，从而减少故障排查和使用恢复模式的需求。
包括：
保持操作系统和第三方应用程序已完全打补丁并处于最新状态。
监控端点健康状况和补丁状态，以便尽早识别并解决问题。
识别更新失败的问题，以便在问题升级前及时处理。
维护准确的硬件和软件清单。
使用自动化处理可重复执行的修复任务。
为常见设备类型记录恢复工作流程。
将备份和恢复密钥纳入端点管理流程。
当然，仍然会有需要使用恢复模式的情况。但保持对端点的可见性并主动处理问题，可以提升性能并防止问题恶化，从而减少可避免的停机时间以及对恢复模式的需求。
Splashtop 如何帮助 IT 团队支持和管理端点
借助合适的端点管理和远程支持工作流程，IT 团队可以改善端点健康状况，减少可避免的停机时间，并在问题需要采取更具干扰性的恢复步骤之前解决许多问题。Splashtop 通过远程支持和自主端点管理让这成为可能，帮助 IT 团队更快排查故障、主动管理设备，并减少可避免的事件。
1. 远程支持，加快故障排查
Splashtop Remote Support 工具可在操作系统可用时帮助 IT 团队远程访问设备，使技术人员能够从任何地方对端点进行故障排查，并在问题演变成更大的支持问题之前加以解决。这同时包括有人值守访问和无人值守访问选项，让远程故障排查更快速，并能轻松融入任何 IT 工作流程。
2. 使用 Splashtop AEM 实现端点可见性
借助 Splashtop AEM（自主端点管理），IT 团队还可以通过单一集中的控制台查看端点状态、补丁、清单和系统信息。这可帮助团队主动确保端点已正确更新，并识别潜在问题，从而加快诊断并改进优先级排序。
3. 使用 Splashtop AEM 实现自动化与修复
Splashtop AEM 提供自动化工具，帮助 IT 团队运行脚本、为端点打补丁，并在无需手动操作的情况下执行可重复的修复任务。这让支持端点和在问题演变成重大故障前加以解决变得更快、更轻松，同时也能腾出时间，让 IT 人员专注于更紧迫的任务。
4. 更完善的支持文档和后续跟进
远程支持和端点管理不应彼此分离。将它们保持在同一工作流中，有助于 IT 团队更好地跟踪跨设备工作、标准化故障排查，并创建可重复的支持流程。借助 Splashtop AEM，IT 团队可以监控、管理和支持其网络中的远程设备，并通过更清晰的记录来支持故障排查、后续跟进和报告。
IT 团队的恢复模式最佳实践
当然，当确实需要使用恢复模式时，务必确保使用方式正确。幸运的是，IT 团队在使用恢复模式时可以遵循一些最佳实践。请牢记以下几点，这样当设备出现问题时，就能更有效地进行故障排查：
优先使用干扰最小的故障排查方式，在不打断用户的情况下解决问题。
在执行重置或重新安装操作前，先确认备份状态，以便在数据丢失时能够恢复。
确保授权 IT 人员可以获取恢复密钥。
维护设备专用的恢复文档，以确保故障排查过程顺畅。
培训帮助台团队了解 Windows 和 macOS 恢复方式之间的差异，以便他们做好准备支持任何设备。
跟踪反复出现的恢复模式事件，以识别可加以解决的更大范围端点问题。
使用端点监控和补丁管理更早发现问题；预防问题比在问题发生后再进行故障排查更有效。
让恢复成为更完善的端点支持策略的一部分
虽然恢复模式是一个有用的故障排查选项，但在处理端点问题时，不应将其作为首要且唯一的方案。更好的端点支持策略应从可见性、文档记录、备份、修复工作流程，以及帮助 IT 团队从任何地方高效管理设备的远程支持软件开始。
借助 Splashtop Remote Support 和 Splashtop AEM，IT 团队可以随时随地排查设备问题、自动执行补丁管理、监控终端设备健康状况，并在问题需要采取更具干扰性的恢复步骤之前解决许多问题。这有助于团队减少可避免的停机时间，并打造更可靠的终端设备支持工作流程。
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