2022年中小企业网络安全：同样的挑战，更好的方案

网络安全技能短缺对中小企业的影响尤为严重。了解云端解决方案如何缓解中小企业网络安全和 IT 人员配备问题。

你是否碰巧看到过世界领先的非营利网络安全专业组织 (ISC)² 发布的最新报告“网络安全劳动力研究”?如果不曾看过这份报告,你可能会惊讶地发现,自2018年网络安全研究报告发布以来,网络安全方面几乎没有变化。

早在2018年,这份引人注目的劳动力研究报告标题是:“网络安全技能短缺接近300万且短缺仍在飙升”。在本研究中,我们了解到让中小型企业(SMB)的网络安全(以及整体 IT)感到困扰的三个主要挑战是预算限制、IT 人员短缺以及时间限制。与能够满足网络安全专业人员高薪需求的大型企业相比,这“三大”挑战对中小型企业来说更加艰难。

我们再回到今天,情况如何?这三个主要挑战依然没有改变:

全球网络安全专业人员短缺仍多达270万 预算、时间和 IT 人员短缺仍然是中小型企业面临的最严峻的安全挑战 对于许多中小企业来说,网络安全专业人员的高薪资仍然遥不可及

好消息 1:已推出云端解决方案以节省预算

云计算确实已经存在二十余年。但直到最近,大量的技术 OEM 和解决方案供应商才提供云端解决方案来满足 SMB 的需求。回想1998年,NetSuite 在云中推出了第一个企业资源规划(ERP)套件,极具开创性。这在当时真的非常震撼!如今,很难想象有哪个核心系统或生产力应用程序 不能 用于云端解决方案。

对于中小企业及其 IT 员工来说,云端解决方案就是他们的救星。现在,公司可以避免高昂的前期软件成本风险,同时获得许多更实惠的解决方案。此外,公司可以轻松预测全年的 IT 成本。这并不是说预算限制已经消失。但是,如果 IT 能够立即展现新应用程序的生产力价值,他们则更容易要求公司逐步增加预算。

作为中小企业远程访问与远程支持解决方案提供商,我们的亲身经历是,IT 主管在疫情期间非常容易获得对我们解决方案的批准。对于任何高管来说,让员工能够实现远程办公突然变得“轻而易举”。各种生产力应用程序也是如此。

云解决方案能够缓解 IT 和网络安全人员配备问题

包括 Splashtop 在内的许多云端解决方案确实可以在 AWS、Azure、Google Cloud 等强大的云基础设施上运行。能够在 AWS 上运行 Splashtop,客户非常喜欢这一点,因为他们知道远程访问/支持解决方案正在运行的云基础架构非常安全,这种安全性比99%的中小企业自身可以实现的安全性要更好。想一想主要云供应商能够提供的专业网络安全技能和人员,很明显,中小企业将不再需要维护员工,也不需要致力于运行自己的应用程序和服务的云部署。

再加上云端解决方案具有备份等各种功能,SMB 纷纷移至云端就不难理解了。

请记住,解决方案 OEM 可以在云端 SMB 解决方案中提供比本地解决方案更高的安全性。通过标准化云产品并将其交付给成百上千的客户,软件 OEM 可以加载安全功能。例如,Splashtop 的云端解决方案都包含各种安全功能,如下所示:

具有AES 256位加密的行业标准TLS 1.2

设备认证

多级密码安全

两步验证/两因素验证

黑屏

屏幕自动锁定

会话空闲超时

远程连接通知

复制/粘贴以及文件传输控制

远程打印控制

锁定 Streamer 配置

代理服务器验证

数字签名的应用程序

会话、文件传输和历史日志记录

Splashtop 等主流云端解决方案提供的标准安全功能在解决 IT 人员配备问题的同时,保持强大的网络安全性。

好消息 2:外包 MSP 可以解决网络安全人员短缺问题

中小企业绝对没有足够的职位空缺用于为业务需要支持的所有主要应用程序和服务聘请专业人员。这就是为什么许多中小企业需要托管服务提供商(MSP)来填补自己在技术方面的差距。通常,MSP 是公司内部 IT 团队的外部延展,要确保即使是规模非常小的企业也能够以可承受的价格充分利用更好的技术。

根据 Datto 的“2021年 MSP 状况”报告,超过99%的 MSP 都提供安全服务。为此,他们需要聘请安全专家。而且,MSP 因需要为多个客户购买服务,而具有单个企业所不具备的购买价格谈判权力。主流 MSP 服务(一切皆服务)包括安全解决方案。事实上,许多 MSP 依靠 Splashtop 向中小企业提供远程支持解决方案。其中一些 MSP 会将 Splashtop 与端点安全和身份访问管理解决方案进行集成,从而提高客户的安全性。

幸运的是今天的我们有其他选择

中小企业仍面临着预算紧张、网络安全人员有限以及 IT 管理时间不足这三重挑战。然而,如果中小企业的主管愿意花时间了解基于云和 MSP 的解决方案的可能性,他们就会发现,与几年前相比,2022年的生产力提升可以带来更高的安全性。

通过云端远程访问与支持等主流的生产力应用程序获得高端安全性。即刻试用 Splashtop。

希望通过远程支持支持任何设备的 MSP 和 IT/服务台:

试用 Splashtop SOS

适用于员工远程访问和 IT 远程支持的多合一解决方案:

预约安排 Splashtop Enterprise 演示