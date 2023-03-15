许多公司的日常运营依靠 IoT 设备。了解零售、运输、制造等行业如何远程访问并支持 IoT 设备。

根据市场调研机构 Fortune Business Insights 发布的报告《物联网（IoT）市场（2021-2028）》，2020年全球物联网市场规模为3090亿美元，预计每年将增长25%，到2028年将超过1.8万亿美元。换言之，公司目前管理和支持的大量 IoT 设备将只增不减。

各行各业的公司都非常依赖物联网设备开展业务。在许多情况下，公司 IT 支持团队需要远程独立使用或操作物联网设备。仅考虑运输与物流、零售与酒店管理、OEM 与制造业以及这三个行业如何利用远程物联网设备来简化运营并提高客户服务效率。

利用远程物联网设备的行业

运输与物流

卡车司机正在使用 RFID 阅读器和平板电脑等手持计算机来管理路线。同时，公司依靠车载计算机（ELD）跟踪司机和所运输的贵重货物。有关所有设备的数据可以提供实时信息，从而启动后端系统中的库存管理和供应链订购流程。更重要的是，许多公司使用物联网远程管理库存物品、防止欠载/过载、监控供应水平、跟踪货物状况并随时定位货物的位置。

零售与酒店管理

店内员工使用手持设备检查供应、定价等产品信息，以提供实时的客户服务。POS 系统与后端系统相关联，以实现自动化库存管理和订购。许多餐厅和主题公园都使用 Android 设备作为 POS，将任何位置变成方便的销售点。越来越多的零售商正在利用数字显示器促进店内营销。酒店和主题公园的自助服务终端用于帮助客户，提供有关场地、指南、票务等数字信息。

OEM 与制造业

售后服务公司可以查看现场产品的表现。B2B 和 B2C 产品与物联网功能集成。2022年具有物联网功能的热门产品包括：智能监控摄像头与安全系统、智能火灾报警器、智能冰箱、智能手表、智能门锁、智能单车、医疗传感器、健身追踪器等。当然，在今天的制造车间中物联网设备也很常见。机器传感器发出运行性能变化的信号时，其中许多设备都会发出警报。

确保正常的运行时间是关键

公司需要安全可靠的远程访问与支持解决方案，以确保所有物联网设备的正常运行时间和可用性。物联网设备牵涉到巨额资金，决不能让其处于危险之中。

以零售业为例。无论公司销售服装、咖啡还是活动门票，POS 系统都是客户体验的核心。如果 POS 无法正常运作，一切都会受到影响，企业也无法盈利。同时，也会加剧客户的不满情绪。根据 The Standish Group 的说法，零售点的 POS 每中断一小时（平均）损失成本为282,000美元。根据 Redcentric 最近的研究，即使对于中小型零售商而言，POS 中断可能也会造成每小时21,000美元的损失。

对于制造商而言，分析公司 Aberdeen预计意外停机将造成每小时260,000美元的损失。如需确定某一制造商因停机造成的损失金额，您可以将停机时间乘以受影响员工的数量再乘以这些员工的时薪，然后再加上潜在取消订单的价值。无论是否取消订单，停机时间都会很快造成巨额损失。

关于运输与物流公司，在运营出现问题时，整个供应链的盈利将面临风险，新冠疫情让这种情况更加严峻。考虑到包括消费者、零售商、物流公司及其制造合作伙伴在内的所有利益相关方，损失金额可达数千亿美元。

如何随时随地有效地支持物联网设备

如果组织无法有效支持物联网设备，则可能会面临运营失误、员工效率低下以及客户满意度降低等问题。

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所有这些操作均需使用远程访问技术，IT 帮助台人员可以访问任何物联网设备，不论设备或帮助台人员位于何处。这样不仅降低了提供面对面支持所需的成本，而且还提高了工作效率，因为这样可以聘用更加合适、更有能力的人员，而不会受限于地理位置。

对物联网而言，Splashtop 的独特优势在于其无人值守访问功能。许多物联网设备可以全天候运行，而且不需要用户在场。通过无人值守访问，IT 团队可以远程访问物联网设备，进行软件更新和维护，防止任何潜在的设备故障或错误。当用户在场时，Splashtop 会通过“有人值守支持”功能帮助您提供支持。通过 Splashtop，IT 技术支持人员只需访问物联网设备然后共享屏幕，即可实时解决任何问题。

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