许多公司的日常运营依靠 IoT 设备。了解零售、运输、制造等行业如何远程访问并支持 IoT 设备。
根据市场调研机构 Fortune Business Insights 发布的报告《物联网（IoT）市场（2021-2028）》，2020年全球物联网市场规模为3090亿美元，预计每年将增长25%，到2028年将超过1.8万亿美元。换言之，公司目前管理和支持的大量 IoT 设备将只增不减。
各行各业的公司都非常依赖物联网设备开展业务。在许多情况下，公司 IT 支持团队需要远程独立使用或操作物联网设备。仅考虑运输与物流、零售与酒店管理、OEM 与制造业以及这三个行业如何利用远程物联网设备来简化运营并提高客户服务效率。
什么是物联网远程访问？
IoT远程访问是指从远程位置连接、监控和控制物联网 (IoT)设备的能力。这种功能对于管理和支持各种 IoT 设备至关重要，比如智能家电、工业传感器和联网车辆，而无需亲临现场。通过像Splashtop这样的安全远程访问解决方案，企业可以对IoT设备进行诊断、更新和维护，确保它们无论位于何处都能高效、有效地运行。
IoT 远程访问的应用场景
设备监控和诊断：远程访问 IoT 设备以监控性能指标、运行诊断并在问题导致停机或服务中断之前发现问题。
固件和软件更新：IT 团队可以将更新推送到 IoT 设备，无需亲自访问每个设备，有助于维护大型部署的安全性和功能。
配置和设置：技术员可以远程配置设备设置并初始化安装，从而简化部署并减少现场花费的时间。
远程故障排除和维修：访问现场设备以快速解决问题并最大限度减少服务中断，在制造、医疗保健或运输环境中尤为重要。
使用分析和优化：从设备收集实时数据以分析使用模式并做出明智决策，从而提高系统效率和客户体验。
安全实施和合规性检查：管理员可以远程检查和管理安全设置，以确保遵守策略和行业法规。
远程访问物联网设备的主要优势
远程访问物联网设备具有众多优势，可提高效率、生产力和安全性：
实时监控：可对物联网设备进行持续监控和即时控制，以便快速响应任何问题或所需的调整。
节约成本：减少到现场访问的需要，降低差旅费用，通过远程解决问题最大限度减少停机时间。
增强安全性：促进及时更新和安全补丁，确保物联网设备免受漏洞攻击。
提高运营效率：允许企业随时随地管理和优化物联网设备的性能，提高整体运营效率。
可扩展性：支持跨多个地点管理由物联网设备组成的大型网络，根据需要轻松扩展业务。
利用远程物联网设备的行业
运输与物流
卡车司机正在使用 RFID 阅读器和平板电脑等手持计算机来管理路线。同时，公司依靠车载计算机（ELD）跟踪司机和所运输的贵重货物。有关所有设备的数据可以提供实时信息，从而启动后端系统中的库存管理和供应链订购流程。更重要的是，许多公司使用物联网远程管理库存物品、防止欠载/过载、监控供应水平、跟踪货物状况并随时定位货物的位置。
零售与酒店管理
店内员工使用手持设备检查供应、定价等产品信息，以提供实时的客户服务。POS 系统与后端系统相关联，以实现自动化库存管理和订购。许多餐厅和主题公园都使用 Android 设备作为 POS，将任何位置变成方便的销售点。越来越多的零售商正在利用数字显示器促进店内营销。酒店和主题公园的自助服务终端用于帮助客户，提供有关场地、指南、票务等数字信息。
OEM 与制造业
售后服务公司可以查看现场产品的表现。B2B 和 B2C 产品与物联网功能集成。2022年具有物联网功能的热门产品包括：智能监控摄像头与安全系统、智能火灾报警器、智能冰箱、智能手表、智能门锁、智能单车、医疗传感器、健身追踪器等。当然，在今天的制造车间中物联网设备也很常见。机器传感器发出运行性能变化的信号时，其中许多设备都会发出警报。
远程管理物联网设备面临的挑战和安全问题
请注意，远程管理物联网设备会带来以下挑战和安全问题：
网络安全威胁：由于安全协议薄弱，物联网设备经常成为网络犯��罪分子的攻击目标。确保所有设备都采用加密和强大的身份验证方法，这一点至关重要。
设备管理的复杂性：随着物联网设备数量的不断增加，远程管理这些设备也会变得复杂。包括如何跟踪设备配置、更新和故障排除。
数据隐私：保护物联网设备收集和传输的敏感数据是防止泄密和未经授权访问的关键。
网络可靠性： 远程访问 依赖于稳定和可靠的网络连接。任何中断都可能导致控制或数据丢失，从而影响运营。
合规问题：确保物联网设备管理符合行业标准和法规，这是避免受到法律和财务影响的关键。
通过强大的物联网安全措施、全面的管理工具和可靠的网络基础设施来应对这些挑战，对于成功的物联网设备远程管理至关重要。
如何远程访问和支持物联网设备
远程访问和支持 IoT 设备涉及几个关键步骤，以确保有效的管理和维护：
安装远程访问软件： 首先在托管您的IoT设备的网络上设置像Splashtop这样的可靠的远程访问软件。此软件提供安全连接，可以从任何位置监控和控制设备。
配置安全设置：确保所有物联网设备和远程访问软件都配置了强大的安全措施，如加密和多因素身份验证，以防止未经授权的访问。
监控和管理设备：使用远程访问平台持续监控物联网设备的状态，实时排除故障，并根据需要部署更新或补丁。
提供远程支持：如果物联网设备出现问题，可以通过��远程访问来诊断问题、应用修复程序或指导现场的员工完成必要程序，从而最大限度地减少停机时间并保持运行效率。
按照以上步骤，企业可以高效地管理物联网设备，确保所有连接系统都具备最佳性能和安全性。
IoT 设备安全远程管理的最佳实践
远程管理 IoT 设备需要强大的安全措施，以防止未经授权的访问并保护敏感数据。这里是关键的最佳实践：
使用加密连接：始终使用提供端到端加密的远程访问解决方案，以保护您的设备与IoT端点之间传输的数据。
启用多因素身份验证 (MFA)： 通过要求用户在访问设备之前使用第二个身份验证因素验证身份，增加一层安全保护。
应用基于角色的访问控制：根据用户角色限制访问，以便个人仅能访问其职责所需的设备或系统。
保持固件和软件更新：定期更新IoT设备固件和相关的远程访问工具，以修补漏洞并提高安全性。
监控远程访问活动：使用日志记录和会话监控功能来跟踪谁在何时何地访问了什么，帮助识别可疑行为。
禁用未使用的服务和端口： 通过关闭可能被攻击者利用的不必要的网络服务或端口来限制暴露。
使用可信的远程访问解决方案：选择一个安全的、企业级的远程访问平台，如 Splashtop，它专为支持远程 IoT 管理而设计，具有强大的安全性和可靠性。
物联网设备停机的成本：为什么远程访问很重要
公司需要安全可靠的远程访问与支持解决方案，以确保所有物联网设备的正常运行时间和可用性。物联网设备牵涉到巨额资金�，决不能让其处于危险之中。
以零售业为例。无论公司销售服装、咖啡还是活动门票，POS 系统都是客户体验的核心。如果 POS 无法正常运作，一切都会受到影响，企业也无法盈利。同时，也会加剧客户的不满情绪。根据 The Standish Group 的说法，零售点的 POS 每中断一小时（平均）损失成本为282,000美元。根据 Redcentric 最近的研究，即使对于中小型零售商而言，POS 中断可能也会造成每小时21,000美元的损失。
对于制造商而言，分析公司 Aberdeen 预计意外停机将造成每小时260,000美元的损失。如需确定某一制造商因停机造成的损失金额，您可以将停机时间乘以受影响员工的数量再乘以这些员工的时薪，然后再加上潜在取消订单的价值。无论是否取消订单，停机时间都会很快造成巨额损失。
关于运输与物流公司，在运营出现问题时，整个供应链的盈利将面临风险，新冠疫情让这种情况更加严峻。考虑到包括消费者、零售商、物流公司及其制造合作伙伴在内的所有利益相关方，损失金额可达数千亿美元。
通过物联网远程访问高效支持设备
如果组织无法有效支持物联网设备，则可能会面临运营失误、员工效率低下以及客户满意度降低等问题。
这就是像物联网设备的远程访问解决方案这样的现代工具，如Splashtop Enterprise，对企业来说是无价的。Splashtop提供了一个统一的平台来支持跨多个操作系统的物联网设备。从一个控制台，IT管理员可以进行系统更新、培训最终用户并实时解决问题。
所有这些操作均需使用远程访问技术，IT 帮助台人员可以访问任何物联网设备，不论设备或帮助台人员位于何处。这样不仅降低了提供面对面支持所需的成本，而且还提高了工作效率，因为这样可以聘用更加合适、更有能力的人员，而不会受限于地理位置。
对物联网而言，Splashtop 的独特优势在于其无人值守访问功能。许多物联网设备可以全天候运行，而且不需要用户在场。通过无人值守访问，IT 团队可以远程访问物联网设备，进行软件更新和维护，防止任何潜在的设备故障或错误。当用户在场时，Splashtop 会通过“有人值守支持”功能帮助您提供支持。通过 Splashtop，IT 技术支持人员只需访问物联网设备然后共享屏幕，即可实时解决任何问题。