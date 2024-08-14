Splashtop 远程访问 – 快速安全的远程计算机访问

使用 Splashtop 强化工作流程：当代的安全远程访问
在当今快节奏的全球经济发展中，不论是对于企业用户还是个人用户，远程访问都越来越重要。无论是居家办公、还是与不同办公地点的团队成员协作，或是为客户或同事提供远程 IT 支持，能够远程访问计算机和文件对于生产力和效率的提高至关重要。
Splashtop 是领先的远程访问解决方案提供商之一，使用户能够随时随地安全访问远程设备。借助 Splashtop 的远程访问软件，用户可以在家中、旅途中或远程办公，随时访问重要文件和应用程序。
Splashtop 远程访问软件的4大优势
提高生产力
通过 Splashtop 的远程访问解决方案，用户可以随时随地办公，从而提高工作效率，促进工作与生活之间的平衡。
高安全性
Splashtop 的远程访问解决方案采用高级加密和安全协议，以确保连接的安全性和私密性。
跨平台支持
使用任意设备访问计算机、平板电脑和移动设备。Splashtop 支持 Windows、Mac、Linux、iOS、安卓和 Chrome 操作系统。
降低成本
Splashtop 的远程访问解决方案可以减少出行需求，为企业节省时间和成本。
为什么 Splashtop 的无缝远程访问能受到3000万用户的信赖？
易于使用
Splashtop 远程访问解决方案对用户十分友好，而且设置简单。下载和安装过程也很容易，完成安装后用户即可快速开始访问。Splashtop 界面简单直观，用户可以轻松导航和自定义设置，不断提高工作效率。
无限的访问次数和设备数量
借助对 Windows、Mac、Linux、iOS、安卓和 Chrome 操作系统的跨平台支持，用户联网后即可使用任意设备访问远程计算机和其中的文件。广泛的平台支持允许用户任选设备办公，能够远程访问其中的文件和应用程序，不受任何限制。
快速连接
在远程会话中，也能像在远程计算机上操作一样。Splashtop 的远程访问软件具备高性能，远程连接延迟低，使用户能够无缝高效办公。
主要工具和功能
快速可靠的远程访问、支持自定义设置以及各种功能，包括远程打印和文件传输。Splashtop 还具备双因素身份验证、远程重启、会话录制等高级功能，为用户提供安全的多合一远程访问解决方案。
高性价比
不论是对于个人用户还是企业用户，Splashtop 远程访问和支持软件的性价比都非常高，价格合理，能为用户提供各种所需功能。借助 Splashtop 的远程访问软件，用户可以提高工作效率，实现有效协作，以较低成本达成目标。
安全的远程访问
Splashtop 远程桌面访问比 RDP 和 VPN 产品更安全。Splashtop 连接非常安全，即使使用公共 Wi-Fi，也依然能作为 VPN 的替代方案。此外，Splashtop 符合多项行业法规和标准（包括 HIPAA）。保护远程连接和数据安全，让您不再烦忧。了解有关 Splashtop 安全性的更多信息。
了解 Splashtop 远程访问软件的所有功能
- 随时远程访问
- 台式机、平板电脑和移动应用
- 支持无限的设备远程（主控端）
- 跨平台支持
- 多对多监视器
- 聊天
- 远程打印、唤醒和重启
- 会话录制
- 分组
- 用户管理
- 加密的远程访问会话
- 设备认证
- 两步验证
- ...以及更多
立即免费试用，无需任何担保或信用卡。完成注册即可开始。单击下方按钮，立即开始免费试用 Splashtop Remote Access Pro。从不限数量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备远程访问多达10台 Windows 和 Mac 电脑。即刻获得上述所有功能。仅需几分钟即可完成设置。
客户满意评论
你们的产品很棒！我以前是 LogMeIn 用户…他们最近价格猛涨，我不得不开始找替代方案。以前没听说过这家公司，在谷歌搜索后，找到了你们的官网。不仅用户界面简单，而且可靠性高，服务价格合理，非常满意。很幸运能遇见 Splashtop，继续努力！
Stone Consulting Group 的 Jonathan Stone
客户满意评论
我用过 GoToMyPC 和 LogMeIn，Splashtop 更好用。简单易用，能够将特定电脑分配给指定用户，能够从手机或平板电脑或台式机登录 PC。
Peak Business Performance 的 Frank Steesnaes
客户满意评论
没错，Splashtop Business 是我做过的最好的投资，而且越来越物有所值。TeamViewer 每年的费用怎么会低于$500？Splashtop 真是太棒了！！！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
客户满意评论
用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael Tott - Fore Computers
客户满意评论
无论在哪里，都能远程访问工作电脑，安心工作。更好地平衡工作和个人生活。
Integrated Electrical 的 Bobby Bottom
与 Splashtop 一起探索完美的远程访问解决方案
无论是远程工作人员、IT 经理、系统管理员、服务台专员还是 MSP，都可以使用 Splashtop 获得符合需求的完美远程访问解决方案。详细了解我们的业务产品，通过我们7天的免费试用版，可以使用任意款软件。