Splashtop 远程访问 – 快速安全的远程计算机访问

有了 Splashtop，将...
- 能够从其他设备访问和远程控制计算机
- 远程访问电脑时，就像在现场操作一样
- 打开并使用任意应用，可访问远程计算机上的所有文件和数据
- 借助我们的快速连接，体验高清画质
为什么超过 3000 万人选择 Splashtop
易于设置& 使用
使用 Splashtop 进行设置仅需几分钟。您所需要做的就是创建您的 Splashtop 帐户，然后在设备上下载 Splashtop 应用程序/streamer，即可开始工作！只需单击几下，即可随时远程进入您的计算机。即使在平板电脑和智能手机上，也可以轻松控制远程计算机。
无限访问& 设备
通过Splashtop Business Access 和Personal，你可以在需要的时候从无限数量的设备上远程访问你的计算机。 此外，Splashtop ，跨平台工作，所以你可以从任何Windows ，Mac，iOS，Android ，和Chromebook设备访问你的Windows 和Mac电脑。
快速连接
进行远程会话后，您将真正感觉到计算机就在您眼前。Splashtop 的快速远程连接使在家（或世界其他任何地方）工作时的工作效率提高。享受对远程桌面的无缝访问，您可以自由随地使用计算机，而无需随身携带。
主要工具和功能
您不仅可以从另一台计算机或移动设备远程访问您的计算机，还可以做更多的事情（这要感谢我们免费的移动应用程序）。获得具有所需功能的 Splashtop 解决方案，以便您可以简化任务并在更短的时间内完成更多的工作。请在下面查看我们最受欢迎的功能列表。
高性价比
无论你的远程访问需求是什么，Splashtop都能为你提供最有价值的解决方案。 需要一个免费的远程桌面软件工具在家里使用吗？ 我们有这个。 需要在任何时候访问你的工作电脑？ 我们也有，而且价格比TeamViewer、LogMeIn和GoToMyPC的类似产品低70%到90%。
安全的远程访问
Splashtop远程桌面访问比RDP和VPN产品更安全。 Splashtop 连接是完全安全的，即使在公共Wi-Fi上也是如此，因此它是一个更好的 。VPN 此外，Splashtop ，符合若干行业法规和标准（包括HIPAA）。 你可以放心地知道你的连接和数据是安全的。 了解更多关于Splashtop'的安全。
Splashtop 提供了多种旨在满足您需求的远程访问解决方案，其工具和功能包括：
- 任何时候的远程访问
- 台式机、平板电脑和移动应用
- 支持无限的设备远程（主控端）
- 跨平台支持
- 多对多监视器
- 聊天
- 远程打印、唤醒和重启
- 会话录制
- 分组
- 用户管理
- 加密的远程访问会话
- 设备认证
- 两步验证
- ...以及更多
无需承诺或信用卡即可开始免费试用。只需注册，您就可以顺利运行。单击下面的按钮，开始免费试用 Splashtop Business Access Pro。您可以从无限数量的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook 设备中远程访问多达 10 台 Windows 和 Mac 计算机。您将获得上面列出的所有功能。设置仅需几分钟。
客户满意评论
“无论身在何处，我都可以访问自己的工作桌面，并且充满信心地工作。为我提供了将工作与个人生活融合在一起的灵活性。”
Bobby Bottom - Integrated Electrical
客户满意评论
“只想让您知道我认为您的产品很棒！我以前是 LogMeIn 的用户……最近他们将价格提高到了疯狂的水平，迫使我寻求其他选择。我从未听说过您的公司，但是简单的 Google 搜索将我带到了您的网站……我很高兴……这都因为它具有简单的用户界面，可靠性和合理的服务价格。很高兴我找到了您和您的产品，请继续努力！”
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
客户满意评论
“我曾与用过GoToMyPC和LogMeIn，而Splashtop是一种更好的产品。易用性，将某些计算机分配给某些用户的功能，从手机或平板电脑以及计算机登录PC的功能。”
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
客户满意评论
没错，Splashtop Business 是我做过的最好的投资，而且越来越物有所值。TeamViewer 每年的费用怎么会低于$500？Splashtop 真是太棒了！！！
Frank Steesnaes - Peak Business Performance
客户满意评论
用过LogMeIn、TeamViewer等，我发现Splashtop是最快，最可靠的。被支持的人也发现Splashtop总是那么易于使用。
Michael Tott - Fore Computers
客户满意评论
“无论身在何处，我都可以访问自己的工作桌面，并且充满信心地工作。为我提供了将工作与个人生活融合在一起的灵活性。”
Bobby Bottom - Integrated Electrical
客户满意评论
“只想让您知道我认为您的产品很棒！我以前是 LogMeIn 的用户……最近他们将价格提高到了疯狂的水平，迫使我寻求其他选择。我从未听说过您的公司，但是简单的 Google 搜索将我带到了您的网站……我很高兴……这都因为它具有简单的用户界面，可靠性和合理的服务价格。很高兴我找到了您和您的产品，请继续努力！”
Jonathan Stone - Stone Consulting Group
Splashtop 远程访问解决方案
无论你是远程工作者、IT经理、系统管理员、服务台专业人员还是MSP，你都可以通过Splashtop ，获得符合你需求的完美远程访问解决方案。 了解更多关于我们的商业产品，并通过我们的无承诺、7天的免费试用开始使用其中的任何产品。