有些网络威胁和风险比其他的更常见。事实上，有很多常见漏洞和暴露（CVEs）的列表，IT专业人员可以使用这些列表来确保他们正在解决潜在漏洞并保持系统安全。
在管理漏洞、发布安全补丁和满足 IT合规 要求时，了解CVEs是很重要的。CVEs由MITRE编目，而相关资源如NVD和MITRE ATT&CK框架提供了关于漏洞和攻击方法的额外背景信息以及解决它们的指导，以便IT领导者和网络安全团队能够有效地保护他们的系统。
考虑到这一点，是时候来看看CVE漏洞，了解它们的重要性，以及Splashtop如何帮助您管理它们以确保您的端点安全。
什么是 CVE（常见漏洞和暴露）？
CVE，代表“Common Vulnerabilities and Exposures”，是一个已知和公开披露的安全漏洞列表。每个CVE漏洞都被分配了一个CVE ID编号，例如 CVE-2025-6428 或 CVE-2025-30259，使得报告和跟踪它们变得容易。
CVE系统由MITRE Corporation创建和维护，这是一家由美国政府资助的研究和开发公司。CVE ID由CVE编号机构（CNA）分配，其中包括安全公司、研究组织和IT供应商，如Microsoft、Oracle和IBM。他们共同记录了超过288,000个CVE记录，可以在cve.org上找到。网络安全和基础设施安全局（CISA）为CVE系统提供支持和资金。
尽管有多个网络安全风险和漏洞列表可供参考，但CVE条目往往简短，仅提供漏洞的简要描述。IT代理或安全团队希望了解更多关于CVE漏洞的信息时，会想要与其他数据库交叉参考，例如美国国家漏洞数据库（NVD）或CERT/CC漏洞笔记数据库，这些数据库提供了更详细的风险、影响和解决方法。
然而，CVE ID仍然是识别漏洞和开发可以解决它们的安全工具、解决方案和补丁的可靠和有用的工具。
为什么 CVE 漏洞需要紧急处理
忽视一个漏洞就像是在邀请黑客进入，并将你的数据（更糟糕的是，你的客户的数据）奉上银盘。
例如，在2025年7月，麦当劳遭遇了一次重大数据泄露，其AI驱动的招聘系统由于一系列网络安全错误被攻破，包括缺少访问控制和缺乏监控（以及显著的人为错误）。这使得安全研究人员能够通过登录旧的管理员账户访问个人数据，导致数百万求职者的个人信息面临风险。如果麦当劳努力识别和解决这些安全漏洞，就可以封闭这些漏洞并保护个人信息。
事实上，了解和解决 CVE 漏洞是大多数企业的要求。例如，许多安全框架，如 SOC 2、ISO 27001 和 HIPAA 合规性，都要求防护相关的 CVE。未能考虑常见漏洞意味着未能满足监管要求。
将漏洞留未修补，尤其是常见漏洞，就像是在玩火。未修补的�漏洞为黑客和其他不法分子提供了轻松进入的入口，使他们能够轻松访问您的系统。这可能导致勒索软件、数据泄露和其他网络攻击，给您的业务、财务和声誉造成重大损害（更不用说未能满足IT安全要求而面临的巨额罚款）。
你需要了解的与 CVE 相关的术语
话虽如此，CVE有几个术语（及相关缩写）可能会让人困惑。因此，让我们分解一下您需要了解的CVE术语，它们的含义以及它们的重要性。
CVSS（Common Vulnerability Scoring System）： 通用漏洞评分系统（CVSS）将CVEs的严重性按0到10的等级进行排名。虽然所有漏洞都应该被解决，但CVSS数值越高，越需要立即解决该漏洞。
CWE（Common Weakness Enumeration）： CWE是一个由社区开发的常见硬件和软件弱点列表；这些是可能具有安全影响的根本原因类别。CWE列表帮助识别和描述这些弱点，以便可以解决它们。
EPSS（Exploit Prediction Scoring System）： EPSS是一个评分系统，用于评估CVE被积极利用的可能性。它旨在帮助IT和安全团队优先考虑修复工作，使用各种数据点来估计漏洞在未来30天内被利用的可能性。
已知被利用漏洞（KEV）目录： KEV目录托管了所有被CISA标记的已知被利用漏洞。组织可以利用它来指导其漏洞管理优先级框架，并了解更多关于某些漏洞是什么以及如何解决它们的信息。
CVE漏洞的真实例子
我们可以通过研究一些常见漏洞的例子，更好地理解 CVE 漏�洞是什么以及如何解决。以下是一些真实且近期的 CVE 漏洞：
CVE-2025-53770 是一个针对 Microsoft SharePoint 服务器的远程代码执行漏洞。这是一个正在被积极利用的关键反序列化漏洞，允许未经授权的攻击者通过网络执行代码，严重性评分为9.8，因此需要优先解决。虽然 Microsoft 正在开发更新以解决该漏洞，但用户应采取措施减轻威胁，例如明确定义最终对象以防止反序列化。
CVE-2025-6558 是Chrome上的一个零日漏洞，远程攻击者可以利用精心制作的HTML页面在沙盒环境中启用未经授权的代码执行（也称为“沙盒逃逸”）。它的严重性评分为8.8，因此建议用户安装包含CVE安全补丁的稳定版更新。
CVE-2025-48530是一个在使用Android 16的设备上发现的相对较新的漏洞。这是一个关键的安全漏洞，可能导致无需执行权限或用户交互的远程代码执行。建议用户立即安装解决此问题的安全补丁，以防止其被利用。
如何搜索、跟踪和优先处理CVE
大约有300,000个CVE记录可用，因此在其中筛选出与你的业务和软件相关的漏洞可能是一项艰巨的任务。幸运的是，有工具可以使这更容易，包括可以帮助你找到相关CVEs的搜索和过滤工具。
首先，有包含CVE漏洞信息的资源和数据库。这些包括CVE.org，NVD.nist.gov，CVE Details，和CVE Vault，所有这些都包含详细信息、严重性评分和建议的漏洞缓解方法。
在搜索时，重要的是过滤搜索以找到最相关和重要的信息。数据库通常允许用户按供应商、产品、日期、CVSS评分和CWE类型过滤搜索；使用的过滤器越多，结果就越精确。像国家漏洞数据库（NVD）这样的网站也包括高级搜索工具，允许您按列表状态、标签、平台等进行过滤。
例如，如果你使用Microsoft 365并想确保你免受最具潜在破坏性的CVE的影响，你可以为公司选择“Microsoft”，为产品选择“Microsoft 365”，为严重性选择“Critical”。这将帮助您找到可能产生最大影响的 CVE，从而优先考虑缓解它们的方法。
当然，使用能够实时自动使用CVE数据来识别威胁并快速修复的解决方案也很有帮助。Splashtop AEM（自主终端管理）就是这样一种解决方案，因为它使用CVE数据来识别和优先处理威胁。这有助于降低风险，提供主动警报和修复，以及实时补丁以保持您的操作系统和应用程序的最新状态。
Splashtop如何帮助你管理CVEs
鉴于需要关注的大量CVE，可能会让人感到不知所措——怎么可能防范这么多漏洞呢？幸运的是，大多数CVE可以通过现有补丁解决，并且使用合适的工具，你可以轻松管理所有终端和应用程序以保持其安全。
这就是Splashtop AEM的用武之地。Splashtop AEM可以使用实时CVE数据识别威胁，并提供跨操作系统和第三方应用程序的实时补丁，帮助组织保持设备和网络的安全。作为一种端点管理解决方案，Splashtop AEM可以管理、更新和保护分布式环境中的远程设备，以便您可以随时随地支持员工。
当Splashtop AEM识别到威胁或漏洞时，它会立即发送实时警报，以便IT团队快速响应。你可以使用Splashtop AEM按CVE搜索漏洞或按严重性过滤，以确保你正在部署关键更新，并且每当有新补丁可用时，Splashtop AEM的补丁管理可以自动安排并在你的终端上推出更新。你甚至可以根据策略、风险级别或设备组设置推出规则。
为了获得更多安全性，Splashtop AEM与许多顶级安全工具集成，如CrowdStrike和Bitdefender。此外，Splashtop AEM提供审核就绪的日志，因此你可以展示符合所有安全标准和法规的情况。
Splashtop AEM为IT团队提供了监控终端、保护设备和减少工作量所需的资源，包括：
操作系统和应用程序的自动化补丁。
基于AI的CVE漏洞洞察。
可在端点上强制执行的可定制策略框架。
跟踪和管理你在终端上的库存。
警报和自动修复工具，以在问题变成问题之前解决问题。
后台操作以访问工具和任务管理器而不打断工作。
想了解更多或亲自体验 Splashtop AEM 吗？立即开始免费试用。