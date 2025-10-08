实时修补
即时为每个端点打上补丁并提供保护。
立即为Windows和MacOS上的操作系统和第三方应用程序部署补丁。
全面控制扫描、更新和重启计划。
深度补丁报告和人工智能驱动的 CVE 洞察力可加快修复速度。
所有设备的库存和健康状态。
远程访问和支持
随时随地为任何人提供支持，无任何摩擦。
为任何设备提供高性能的有人值守和无人值守远程访问。远程控制 Windows、Mac 和 Android 设备，并为 iOS 和旧版 Android 提供仅查看支持。
多显示器支持、文件传输、语音通话、日志记录、会话录制等高级功能。
品牌定制以及与票务和 ITSM 工具的集成，带来无缝体验。
基于证书的设备身份验证
加强零信任，将入侵者拒之门外。
轻松管理证书的整个生命周期--供应、更新和撤销--确保证书始终有效且值得信赖
强制身份验证。在允许访问之前，每个连接都要经过验证。
通过详细记录每次网络访问尝试，确保审计合规性。
将安全身份验证扩展到 Intune 之外的设备。
为什么选择 Splashtop + Intune
将 Intune 的策略优势与 Splashtop 的实时响应、控制和广泛覆盖相结合，可以：
快速弥补安全漏洞
支持混合型工人并增强其能力
简化 IT 操作并降低成本
开始使用 Splashtop – 立即扩展和提升您的 Intune 环境。