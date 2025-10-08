跳转到主要内容
Make Intune More Powerful with Splashtop
Make Intune More Powerful with Splashtop

使用 Splashtop 让 Intune 更加强大

Splashtop 通过实时修补、可靠的远程支持和基于证书的设备身份验证，为 Intune 提供完整的企业级端点可视性和控制。

A person typing on a computer.

实时修补

即时为每个端点打上补丁并提供保护。

  • 立即为Windows和MacOS上的操作系统和第三方应用程序部署补丁。

  • 全面控制扫描、更新和重启计划。

  • 深度补丁报告和人工智能驱动的 CVE 洞察力可加快修复速度。

  • 所有设备的库存和健康状态。

了解有关Splashtop Autonomous Endpoint Management更多信息

An IT support agent working on their computer.

远程访问和支持

随时随地为任何人提供支持，无任何摩擦。

  • 为任何设备提供高性能的有人值守和无人值守远程访问。远程控制 Windows、Mac 和 Android 设备，并为 iOS 和旧版 Android 提供仅查看支持。

  • 多显示器支持、文件传输、语音通话、日志记录、会话录制等高级功能。

  • 品牌定制以及与票务和 ITSM 工具的集成，带来无缝体验。

了解有关 Splashtop Remote Support 的更多信息

Using Foxpass RADIUS on a laptop computer to manage Wi-Fi network settings

基于证书的设备身份验证

加强零信任，将入侵者拒之门外。

  • 轻松管理证书的整个生命周期--供应、更新和撤销--确保证书始终有效且值得信赖

  • 强制身份验证。在允许访问之前，每个连接都要经过验证。

  • 通过详细记录每次网络访问尝试，确保审计合规性。

  • 将安全身份验证扩展到 Intune 之外的设备。

详细了解 Foxpass Cloud RADIUS

为什么选择 Splashtop + Intune

将 Intune 的策略优势与 Splashtop 的实时响应、控制和广泛覆盖相结合，可以：

  • 快速弥补安全漏洞

  • 支持混合型工人并增强其能力

  • 简化 IT 操作并降低成本

开始使用 Splashtop – 立即扩展和提升您的 Intune 环境。

