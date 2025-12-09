你应该使用电子邮件进行文件传输吗？

2020年，你不应该使用电子邮件进行文件传输⬇
10亿--这是2016年被黑的电子邮件账户的数量。 2019年的情况是否有所好转？ 并非如此。
2020年呢？ 据《安全》杂志报道， ，每39秒就有一次黑客攻击。
而鉴于网络安全比非法毒品交易更有利可图，电子邮件黑客攻击不会消失。 让这个问题沉淀下来。
还在为这个问题而苦恼吗？ 这可能会让你信服。
2020年不应该使用电子邮件进行文件传输的4个原因 ⬇
你失去了保密性，因为一旦文件消失，你无法保证它不会与其他人分享。现在你可能会想，一个简单的NDA可以保护你，但不是真的。 保密协议只允许你对未经授权的信息共享采取法律行动，而不是阻止它。
你有更高的安全风险，因为通过电子邮件发送文件意味着将其存储在多台计算机上，这可能使其更容易受到网络攻击。
你的电子邮件将永存。总之，如果你发送了一个你希望从未发送过的文件，太晚了，伙计。
你有严格的文件限制。 这意味着，如果你想分享大文件，你可能无法通过大多数电子邮件平台。
尽管存在明显的安全隐患和限制，每天仍有数百万人通过电子邮件共享文件。
虽然可以通过电子邮件与奶奶共享婴儿的照片，但是对于企业来说，通过电子邮件共享敏感文件是不可以的。这就是所谓的业务标准。
一些企业通过对所有敏感文件进行密码保护，为电子邮件附件增加了额外的安全层。 这也有问题。 更好的是通过远程访问文件传输发送文件，而且，，在服务器和任何计算机之间安全传输文件的最简单方法是通过远程桌面解决方案。
Splashtop 远程访问
使用 Splashtop Remote Access，可以随时随地在任意设备拖放文件。还可以完全控制谁能共享文件以及何时结束共享权限。
你可能会问：这与共享电子邮件附件有何不同？
Splashtop 的文件传输与在自己电脑上传输文件一样无缝流畅。而且，这些文件通过端口443传输，这是 FBI 等顶级政府机构使用的端口。如果 FBI 是安全的，那么使用 Splashtop Remote Access 您的文件也是安全的。，大可以放心！
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