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如何使用电脑远程访问 iPhone

作者：Trevor Jackins
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Splashtop 如何帮您使用电脑远程访问 iPhone，实时查看手机屏幕并提供远程支持？本文带您详细了解。

对我们许多人而言，iPhone 已成为必备工具，不论在工作中还是学习中都是如此。据苹果公司称，目前全球有超过10亿台 iPhone 处于活跃使用状态。IT 团队必须为 iPhone 用户提供及时有效的支持。

IT 远程支持软件使远程访问设备和提供支持成为可能，从而降低了成本和解决问题的时间。 但是，远程支持解决方案并不总是支持各种设备。 由于有这么多人使用自己的设备工作，因此您的远程访问解决方案必须支持包括iPhone在内的各种设备，这一点至关重要。

使用 Splashtop 远程支持软件从电脑远程访问 iPhone 非常简单。您可以随时随地支持任何 iPhone，即使事先未进行设置。

如何使用电脑远程访问 iPhone？

只要 Splashtop 在手，简单三步即可访问任何 iPhone。

第一步：最终用户请求帮助时，引导用户到 iOS 应用商店，让用户下载 SOS 应用到 iPhone 上。（另外，SOS 应用支持自定义品牌）。

第二步：完成下载后，指导用户打开 SOS 应用并生成9位会话码。

第三步：在电脑端的 Splashtop 应用中输入会话码，然后启动会话。远程会话已连接，完成！

远程会话连接成功后，即可在电脑上远程查看用户的 iPhone 屏幕，帮助用户排除故障并解决问题。

立即免费开始

Splashtop 远程解决方案支持从电脑远程访问 iPhone。我们的用户将 Splashtop 评为“最佳解决方案”，原因如下：

  • 安全可靠

  • 简单易用（对于技术员和最终用户均是如此）

  • 它易于部署和管理

“不论是对于技术支持还是受支持的用户来说，Splashtop SOS 都非常简单易用。安装便捷，用户界面也很直观。跟 AnyDesk 和 TeamViewer 相比，Splashtop 屏幕渲染速度也超快。– Standout Designs 的 Alan Adler

为什么 IT 都喜欢 Splashtop？立即试用，一探究竟。


Splashtop 远程 IT 支持页面，找到满足需求的 Splashtop 远程解决方案。

Trevor Jackins
Trevor Jackins是一个Marketing Manager在Splashtop 。 他也是Splashtop's远程访问软件的热情用户，因为他用它来远程进入他的办公室电脑，在家里工作!Trevor对Splashtop 的兴奋源于他对技术如何改善我们日常生活的兴趣。
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