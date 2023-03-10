Splashtop 如何帮您使用电脑远程访问 iPhone，实时查看手机屏幕并提供远程支持？本文带您详细了解。

对我们许多人而言，iPhone 已成为必备工具，不论在工作中还是学习中都是如此。据苹果公司称，目前全球有超过10亿台 iPhone 处于活跃使用状态。IT 团队必须为 iPhone 用户提供及时有效的支持。

IT 远程支持软件使远程访问设备和提供支持成为可能，从而降低了成本和解决问题的时间。 但是，远程支持解决方案并不总是支持各种设备。 由于有这么多人使用自己的设备工作，因此您的远程访问解决方案必须支持包括iPhone在内的各种设备，这一点至关重要。

使用 Splashtop 远程支持软件从电脑远程访问 iPhone 非常简单。您可以随时随地支持任何 iPhone，即使事先未进行设置。

如何使用电脑远程访问 iPhone？

只要 Splashtop 在手，简单三步即可访问任何 iPhone。

第一步：最终用户请求帮助时，引导用户到 iOS 应用商店，让用户下载 SOS 应用到 iPhone 上。（另外，SOS 应用支持自定义品牌）。

第二步：完成下载后，指导用户打开 SOS 应用并生成9位会话码。

第三步：在电脑端的 Splashtop 应用中输入会话码，然后启动会话。远程会话已连接，完成！

远程会话连接成功后，即可在电脑上远程查看用户的 iPhone 屏幕，帮助用户排除故障并解决问题。

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Splashtop 远程解决方案支持从电脑远程访问 iPhone。我们的用户将 Splashtop 评为“最佳解决方案”，原因如下：

安全可靠

简单易用（对于技术员和最终用户均是如此）

它易于部署和管理

“不论是对于技术支持还是受支持的用户来说，Splashtop SOS 都非常简单易用。安装便捷，用户界面也很直观。跟 AnyDesk 和 TeamViewer 相比，Splashtop 屏幕渲染速度也超快。– Standout Designs 的 Alan Adler

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