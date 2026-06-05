远程访问 iPhone 和 iPad iOS 屏幕

跳转到主要内容
Splashtop20 years of trust
登录免费试用
+86 (0) 571 8711 9188登录免费试用
A computer, iPad, laptop, and iPhone that can all be remotely access with Splashtop

远程访问和查看 iPhone 和 iPad iOS 屏幕

Splashtop Team
阅读时间：6分钟
已更新
免费试用 Splashtop
远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
免费试用

技术支持和 IT 专业人员可以使用 Splashtop Remote Support 远程访问和查看 iOS 设备（iPhone 和 iPad）屏幕。Splashtop Remote Support 适用于 IT、帮助台和支持人员，帮助其在 iOS、Android、Windows 和 Mac 上提供远程支持。

How to Remotely Access iPhone
How to Remotely Access iPhone

如何远程访问和查看 iPhone 和 iPad 屏幕

注册 Splashtop Remote Support

注册即可使用 Windows 或 Mac 电脑远程查看 iOS 设备。立即免费试用，或直接低价订购。

立即免费试用 Splashtop Remote Support
快速、安全、简单易用的远程支持软件
立即试用

Splashtop Remote Support 作为高性价比解决方案，价格远远低于其他有人值守的支持工具。SOS 基于成熟的 Splashtop 远程访问技术，全球用户超过3000万。

从 App Store 下载 Splashtop SOS 应用

让客户从 iOS 设备打开 SOS 应用下载链接（与在 Splashtop 应用中的链接一样）。打开链接后，将看到从 iOS App Store 获取 SOS 应用的链接。在 iPad 或 iPhone 上运行 SOS 应用时，会出现一个会话码，可以输入到界面。请注意，此应用仅适用于 iOS 11 及更高版本，不适用于旧版 iOS。（也可以为 SOS 应用自定义品牌

您的用户第一次需要经过几个额外的步骤来在 iOS 控制中心启用屏幕录制选项。然后他们将使用它来开始屏幕共享会话。该过程的详细信息在页面底部的视频和文章链接中描述。

输入会话码并查看 iOS 屏幕

在电脑上运行 Splashtop Business 应用，然后单击该应用顶部的 SOS（加号）图标，打开 SOS 连接页面。客户在 iOS 设备打开 SOS 应用后会显示9位会话码，在 SOS 连接页面输入客户发送的会话码。单击箭头开始会话，最终用户将收到提示从屏幕底部向上滑动（如果是 iPhone X 则是从屏幕右上角向下滑动）并开始 AirPlay 屏幕共享。SOS 会话将位于 AirPlay 列表顶部。

这时即可在电脑屏幕上实时查看客户的 iPhone 或 iPad 屏幕。

下面的截图依次是最终用户的 iPhone 屏幕、技术员界面，以及使用扩展控件在电脑中查看 iPhone 屏幕的视图。

Steps to use Splashtop SOS: Client runs the mobile app and shares a session code

使用查看控件

SOS IoS Controls

单击镜像设备屏幕窗口顶部的箭头以访问控件。这四个按钮依次是：

  • 断开连接

  • 顺时针旋转

  • 缩放/原始大小切换

  • 全屏

还可以使用 Windows 或 Mac 电脑的通用印屏幕组合键截取 iOS 屏幕。

断开会话连接

会话完成后，可以关闭计算机上的查看器窗口。为确保客户端的会话已断开连接，请让客户点击 SOS 图标以在 iOS 设备上重新打开 SOS 应用，然后单击“断开连接”按钮以断会话的连接。同时，AirPlay 会话也将结束。

安全远程访问 iOS 设备的最佳实践

How to Remotely Support iPad
How to Remotely Support iPad

要确保安全远程访问 iPhone 和 iPad 等 iOS 设备，请遵循以下最佳实践：

  1. 启用多因素身份验证（MFA）：远程会话期间始终启用多因素身份验证（MFA），作为验证用户身份的额外安全层。

  2. 定期更新软件：保持您的远程访问软件和iOS设备更新，以修补安全漏洞。

  3. 监控和录制会话：维护所有远程会话的审计日志，以跟踪和管理访问。

  4. 限制访问权限：只有获得授权的用户才能在远程会话期间访问敏感数据。

详细了解并开始使用 Splashtop Remote Support

Splashtop Remote Support 的附加功能

Splashtop Remote Support 是适用于 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome OS 的有人值守支持解决方案。适用于帮助台、支持和 IT 专业人员，可以远程访问 iPhone、iPad、计算机以及其他移动设备以协助客户，也是 vnc 服务器的理想替代方案。Splashtop Remote Support 支持跨设备并可在多种操作系统运行。

如果正在使用其他帮助台系统、移动设备管理系统或无人值守支持工具，Splashtop 可作为一款高性价比插件，帮助客户及其团队为托管或非托管电脑和移动设备提供快速支持。

  • 远程访问和查看 iOS 设备（iPad 和 iPhone）

  • 远程访问和控制 Android 8.0 及更高版本的手机和平板电脑

  • 使用文件传输、聊天、从移动设备查看等附加功能远程访问和控制 Windows 和 Mac 计算机

  • 远程访问和查看 Chromebook 设备以提供支持。

这时可以从 Windows 和 Mac 电脑远程查看 iOS 和安卓设备。我们计划将来增加使用移动设备查看移动设备功能。

开始使用 Splashtop Remote Support 远程访问 iOS 屏幕！

立即免费试用 Splashtop Remote Support
快速、安全、简单易用的远程支持软件
立即试用
如何使用 Splashtop SOS 共享 iOS 11 的屏幕
如何使用 Splashtop SOS 共享 iOS 11 的屏幕

想要使用 iPhone 或 iPad 访问远程计算机？

立即查看 Splashtop Remote Access！通过 Splashtop Business iOS 应用，iOS 用户可以轻松从 iPhone 和 iPad 访问远程计算机。

相关内容


分享
RSS 订阅源订阅

常见问题解答

可以使用 Apple 的内置功能远程查看我的 iPhone 或 iPad 屏幕吗？
我可以使用 Android 设备远程访问 iPhone 或 iPad 吗？
在 iPhone 上的远程访问和查看是否安全？
使用Apple的Switch Control连接iPhone或iPad有什么限制？

相关内容

An Android device in recovery mode.
IT和帮助台远程支持

什么是恢复模式？面向 IT 团队的指南

了解更多
A smiling woman sitting on a park bench using a laptop.
IT和帮助台远程支持

远程支持的缺陷：如何应对挑战并找到解决方案

了解更多
A woman in an office using remote maintenance software.
IT和帮助台远程支持

掌握 2026 年远程维护软件：深入指南

了解更多
Several people working on their computers in an office.
IT和帮助台远程支持

IT现代化：提高效率和降低成本的步骤

了解更多
查看所有博客
联系我们
微信关注领福利🧧
QR Code
电话咨询: 0571-87119188
工作日 9:00-17:00
获取最新的 Splashtop 新闻
  • 规范与标准
  • 隐私政策
  • 使用条款
版权所有© 2026 Splashtop Inc.保留所有权利。
浙公网安备 33010602011788号 浙ICP备17034078号-3
QR Code
关注公众号 随时随地留言咨询
电话咨询: 0571-87119188
工作日: 9:00-17:00
WeChat关注官方微信公众号