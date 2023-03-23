远程访问 iPhone 和 iPad iOS 屏幕

支持人员和 IT 专业人员可以使用 Splashtop SOS 远程访问和查看 iOS 设备屏幕（ iPhone 和 iPad 屏幕 ）。SOS 是 IT 部门、技术支持人员和支持专业人员的支持软件，可在 iOS、Android、Windows 和 Mac 上提供快速有人值守的支持。

如何使用 SOS 远程查看客户的 iPhone 或 iPad 屏幕

获取 Splashtop SOS

注册 SOS 即可使用 Windows 或 Mac 电脑远程查看 iOS 设备。 您可以通过免费试用或低成本付费订阅来使用该服务。

免费试用

SOS具有极高的价值，并且比其他有人值守支持的工具便宜。它基于成熟的Splashtop远程访问技术，已被全球3000万用户使用。

免费的非商业版本的 SOS，原始版本的 SOS 或 Splashtop Remote Support 不包含 iOS 移动设备访问功能。如果要远程访问 iPhone 和 iPad，则必须购买 Splashtop SOS。

您的客户从 App Store 下载了 SOS 应用程序

让客户从 iOS 设备打开 SOS 应用下载链接（与在 Splashtop 应用中的链接一样）。打开链接后，将看到从 iOS App Store 获取 SOS 应用的链接。在 iPad 或 iPhone 上运行 SOS 应用时，会出现一个会话码，可以输入到界面。请注意，此应用仅适用于 iOS 11 及更高版本，不适用于旧版 iOS。（也可以为 SOS 应用自定义品牌）

您的用户在第一次启用iOS控制中心中的 “屏幕录制” 选项时必须执行一些额外的步骤。 然后，他们将使用它来启动屏幕共享会话。 页面底部的视频和文章链接中描述了该过程的细节。

在 Splashtop Business 应用程序中输入代码并开始查看 iOS 屏幕

在计算机上运行 Splashtop Business 应用程序，然后单击应用程序顶部附近的 SOS（加号）图标以打开 SOS 连接屏幕。 输入客户的 iOS 设备上的 SOS 应用程序中显示的九位数代码。 当您单击箭头开始会话时，将提示最终用户从屏幕底部向上滑动（或在 iPhone X 上从屏幕右上角向下滑动）并开始 AirPlay 屏幕共享以完成该过程。 SOS 会话将列在他们的 AirPlay 列表的顶部。

此时，您将可以在计算机屏幕上的窗口中实时查看他们的iPhone或iPad屏幕。

下图显示了最终用户的 iPhone 屏幕视图、技术人员的界面，以及在扩展控件的计算机屏幕窗口中查看 iPhone 屏幕的视图。

使用查看控件

单击镜像设备屏幕窗口顶部的箭头以访问控件。这四个按钮依次是：

断开连接

顺时针旋转

缩放/原始大小切换

全屏

您还可以使用适用于 Windows 或 Mac 计算机的标准打印屏幕按键组合拍摄 iOS 屏幕的打印屏幕。

断开会话连接

会话完成后，您可以关闭计算机上的查看器窗口。 为确保客户端的会话已断开连接，请他们点击该图标以在其 iOS 设备上重新打开 SOS 应用程序，然后单击 “断开连接” 按钮以断开与会话的连接。 这也将结束 AirPlay 会话。

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Splashtop SOS 还可以做什么？

Splashtop SOS 是您的 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome 操作系统的有人值守支持解决方案。这是帮助台、支持和 IT 专业人员远程访问 iPhone、iPad、计算机和其他移动设备以帮助客户的一种好方法，并且是 vnc 服务器的绝佳替代品。SOS 是完全跨设备的，可以在多个操作系统上工作。

如果您已经在使用其他帮助台系统、移动设备管理系统或无人值守支持工具，SOS 是一款廉价的附加组件，可让您或您的团队为托管或非托管计算机和移动设备提供快速支持。

远程访问和查看 iOS 设备（iPad 和 iPhone）

远程访问和控制 Android 8.0 及更高版本的手机和平板电脑

使用包括文件传输、聊天和从移动设备查看在内的附加功能远程访问和控制 Windows 和 Mac 计算机

远程访问和查看 Chromebook 设备以提供支持。

此时你可以从 Windows 和 Mac 计算机远程查看 iOS 和Android设备。 我们计划将来增加从移动设备观看的移动设备功能。

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如何使用 Splashtop SOS 共享 iOS 11 的屏幕

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