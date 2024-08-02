iPad Remote Desktop Software by Splashtop

为什么要使用 iPad 远程桌面软件？
对于商务人士、教育工作者和个人用户等用户来说，使用 iPad 远程桌面软件具有很多显而易见的好处。对于企业用户来说，利用 iPad 远程桌面软件可以随时随地安全访问工作电脑，促进实时协作和远程支持，从而提高工作效率。对于教育工作者而言，则可以利用远程桌面软件进行虚拟授课、获取教学材料并与学生互动，从而确保教育的连续性。
在个人使用方面，iPad 远程桌面软件便于用户访问家用电脑、流式传输多媒体内容，并远程为家庭成员的设备排除故障。总之，iPad 远程桌面软件充当了移动性和电脑桌面功能之间的“桥梁”，是保持联系和工作效率的重要工具。
为什么 Splashtop 是理想的 iPad 远程桌面解决方案？
在任何地方工作
使用 iPad 平板电脑随时随地访问计算机实现远程办公。随时随地远程办公。
无限的灵活性
无需随身携带电脑，iPad 在手就能远程访问任何桌面。在 iPad 上通过 Splashtop 远程桌面软件，远程访问任意计算文件、应用程序和资源。
提高生产力
从 iPad 控制远程电脑时，感觉就像在这台远程电脑前操作一样。从 iPad 远程办公，前所未有的丝滑体验。
卓越的用户界面
iPad 远程桌面软件，简单、快速且易于使用。从 iPad 实时控制电脑，就像面对面操作一样。
专为 iPad 用户设计的远程桌面软件
在 iPad 上使用 Splashtop 远程桌面软件远程控制电脑时，就像在这台远程电脑前一样。
远程桌面会话期间，用户可以打开远程计算机上的任何文件、运行任何应用程序，比如视频编辑软件、图形设计、3D 建模工具等。远程办公期间，用户也可以访问 Adobe Creative 工具、Autodesk、QuickBooks 等应用程序。
如何使用 iPad 远程桌面
在 iPad 上设置远程桌面软件简单又快捷。请按照以下步骤操作：
安装应用：在 iPad 上打开 App Store，下载并安装 Splashtop Business 应用。
注册或登录：打开下载的应用，注册新账户或使用现有的 Splashtop 凭据登录。
设置电脑：在电脑上打开 Splashtop 网站，下载并安装 Splashtop Streamer 应用。
连接设备：确保 iPad 和电脑都已联网。在 iPad 上打开 Splashtop 应用，然后会看到电脑列表。点击想远程访问的电脑，启动远程会话。
iPad 远程桌面工具推荐
如果要推荐 iPad 适用的远程桌面工具，Splashtop 则是不错的选择。因为 Splashtop 具备卓越的性能、安全性和易用性，让远程桌面访问变得非常简单。
无论居家办公、在旅途办公，还是要提供远程支持，都可以在 iPad 上使用 Splashtop 完成所有操作！
iPad 版 Splashtop 远程桌面的主要优点
跨平台支持
可从任何 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac OS 和 Linux 计算机。Splashtop 可在笔记本电脑、平板电脑和智能手机设备上跨平台无缝运行。
使用方便
可以使用 iPad 访问远程电脑及其中的所有文件和应用程序。通过 Splashtop 可以无缝远程办公。
高性能连接
远程访问资源和处理密集型工作站，就像在工作站一样。支持 4K 流式传输和低延迟，为您提供卓越的远程桌面连接。
安全与合规
客户满意评论
我用过其他远程桌面工具，但 Splashtop 更好用。Splashtop 使用简单，可以为用户分配远程电脑，还可以从手机、平板电脑和计算机登录 PC，我非常喜欢这些功能。
Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC
客户满意评论
这简直太震撼了。延迟时间非常短，我感觉自己就像在使用工作电脑。这就是我需要的远程桌面。所有功能一目了然，易于理解，便于使用……我曾用过 Splashtop 手机应用检查本地系统的状态，这一软件堪称完美。
Brian Davids
客户满意评论
我以前用过一款远程桌面工具，后来这个工具总是出问题。再后来，我发现了 Splashtop。这款软件太棒了，对 Mac 非常友好。谢谢你们能提供这么好用的产品。
S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association