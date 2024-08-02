iPad Remote Desktop Software by Splashtop

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A woman using Splashtop on her iPad to access her remote desktop

Splashtop 的 iPad 远程桌面软件

如何远程访问 iPad 设备以及如何使用 iPad 远程访问其他设备

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Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop
Best Remote Desktop Software for iPad: Splashtop


为什么要使用 iPad 远程桌面软件？

对于商务人士、教育工作者和个人用户等用户来说，使用 iPad 远程桌面软件具有很多显而易见的好处。对于企业用户来说，利用 iPad 远程桌面软件可以随时随地安全访问工作电脑，促进实时协作和远程支持，从而提高工作效率。对于教育工作者而言，则可以利用远程桌面软件进行虚拟授课、获取教学材料并与学生互动，从而确保教育的连续性。

在个人使用方面，iPad 远程桌面软件便于用户访问家用电脑、流式传输多媒体内容，并远程为家庭成员的设备排除故障。总之，iPad 远程桌面软件充当了移动性和电脑桌面功能之间的“桥梁”，是保持联系和工作效率的重要工具。

为什么 Splashtop 是理想的 iPad 远程桌面解决方案？

  • 在任何地方工作

    使用 iPad 平板电脑随时随地访问计算机实现远程办公。随时随地远程办公。

  • 无限的灵活性

    无需随身携带电脑，iPad 在手就能远程访问任何桌面。在 iPad 上通过 Splashtop 远程桌面软件，远程访问任意计算文件、应用程序和资源。

  • 提高生产力

    从 iPad 控制远程电脑时，感觉就像在这台远程电脑前操作一样。从 iPad 远程办公，前所未有的丝滑体验。

  • 卓越的用户界面

    iPad 远程桌面软件，简单、快速且易于使用。从 iPad 实时控制电脑，就像面对面操作一样。

a woman using her iPad outside to remotely access a computer with Splashtop

专为 iPad 用户设计的远程桌面软件

在 iPad 上使用 Splashtop 远程桌面软件远程控制电脑时，就像在这台远程电脑前一样。

远程桌面会话期间，用户可以打开远程计算机上的任何文件、运行任何应用程序，比如视频编辑软件、图形设计、3D 建模工具等。远程办公期间，用户也可以访问 Adobe Creative 工具、Autodesk、QuickBooks 等应用程序。

The Splashtop Business App on an iPad showing a list of computers available to remotely access

如何使用 iPad 远程桌面

在 iPad 上设置远程桌面软件简单又快捷。请按照以下步骤操作：

  1. 安装应用：在 iPad 上打开 App Store，下载并安装 Splashtop Business 应用

  2. 注册或登录：打开下载的应用，注册新账户或使用现有的 Splashtop 凭据登录。

  3. 设置电脑：在电脑上打开 Splashtop 网站，下载并安装 Splashtop Streamer 应用

  4. 连接设备：确保 iPad 和电脑都已联网。在 iPad 上打开 Splashtop 应用，然后会看到电脑列表。点击想远程访问的电脑，启动远程会话。


A businessman working remotely by using Splashtop on his iPad

iPad 远程桌面工具推荐

如果要推荐 iPad 适用的远程桌面工具，Splashtop 则是不错的选择。因为 Splashtop 具备卓越的性能、安全性和易用性，让远程桌面访问变得非常简单。

无论居家办公、在旅途办公，还是要提供远程支持，都可以在 iPad 上使用 Splashtop 完成所有操作！

iPad 版 Splashtop 远程桌面的主要优点

  • 跨平台支持

    可从任何 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备远程访问 Windows、Mac OS 和 Linux 计算机。Splashtop 可在笔记本电脑、平板电脑和智能手机设备上跨平台无缝运行。

  • 使用方便

    可以使用 iPad 访问远程电脑及其中的所有文件和应用程序。通过 Splashtop 可以无缝远程办公。

  • 高性能连接

    远程访问资源和处理密集型工作站，就像在工作站一样。支持 4K 流式传输和低延迟，为您提供卓越的远程桌面连接

  • 安全与合规

    所有远程会话均受 TLS 和256位 AES 加密技术的保护。Splashtop 符合多项行业法规和标准。了解有关安全远程桌面软件的更多信息。

客户满意评论

我用过其他远程桌面工具，但 Splashtop 更好用。Splashtop 使用简单，可以为用户分配远程电脑，还可以从手机、平板电脑和计算机登录 PC，我非常喜欢这些功能。

Charles Spivey, Trusted Senior Specialists, LLC

客户满意评论

这简直太震撼了。延迟时间非常短，我感觉自己就像在使用工作电脑。这就是我需要的远程桌面。所有功能一目了然，易于理解，便于使用……我曾用过 Splashtop 手机应用检查本地系统的状态，这一软件堪称完美。

Brian Davids

客户满意评论

我以前用过一款远程桌面工具，后来这个工具总是出问题。再后来，我发现了 Splashtop。这款软件太棒了，对 Mac 非常友好。谢谢你们能提供这么好用的产品。

S.J. Pockmire, Moore Country Historical Association

iPad 的 Splashtop Remote Desktop 下载

下载

TrustRadius 客户评论：Splashtop 远程桌面应用超推荐


iPad 远程桌面软件相关的常见问题与解答

有没有适合 iPad 的远程桌面应用推荐？
如何将我的 iPad 连接到远程桌面？
我可以从其他设备远程访问 iPad 吗？
我可以在 iPad 上使用鼠标控制远程电脑吗？
我可以使用 iPad 同时访问 Mac 和 Windows 电脑吗？
我可以用 iPad 远程控制多台计算机吗？
如何优化 iPad 上远程桌面软件的性能？

准备好了吗？

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