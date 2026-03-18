使用鼠标从 iPad 和 iPhone 控制远程桌面

由于 iOS 13 引入鼠标支持，从 iPad 或 iPhone 等 iOS 设备进行远程连接时，可以用鼠标控制远程桌面。
在 iPad 和 iPhone 上远程办公越来越简单。
Splashtop 允许从 iOS 设备远程访问 Windows 和 Mac 计算机。通过 Splashtop iOS 应用，可以远程访问计算机，在 iPad 或 iPhone 上实时查看屏幕。也可以使用 iOS 触控界面远程控制计算机、打开文件等。
iOS 13 支持在 iPad 或 iPhone 上使用鼠标，即从 iOS 设备远程访问时可以使用鼠标控制远程桌面。
如何使用 iOS 鼠标支持来控制远程计算机
只需将蓝牙或有线鼠标连接到 iPad 或 iPhone 上（详细说明见下文），完成！无需调整 Splashtop 应用中的任何设置即可在应用中使用鼠标。
如上面的视频所示，请一定不要忘记，iOS 13更新中的鼠标支持功能旨在模仿 iOS 触控界面。也就是说，在 iOS 设备上远程连接计算机后，使用鼠标功能时，只能使用手指在屏幕上进行控制。
点击表示触控。要连接到远程计算机，请打开 Splashtop 应用，然后只需单击要连接的计算机即可。
按住点击就像在设备屏幕上按住手指一样。要在 iOS 设备上滚动，需要用手指按住屏幕后上下移动。远程访问计算机时，单击并按住鼠标，然后上下移动光标以滚动。
如果熟悉 iOS 界面，则很容易上手。不熟悉也没关系，学习难度也不高。很快就能从 iPhone 或 iPad 实现远程访问，轻松控制远程电脑！
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如何在 iPad 或 iPhone 上设置鼠标支持
要将鼠标连接到 iPad 或 iPhone，请按照以下步骤操作：
将蓝牙鼠标连接到 iPad 或 iPhone
打开设置应用
选择辅助功能
选择触控
选择 AssistiveTouch 开关，将打开一个新菜单
选择顶部的 AssistiveTouch 开关将其打开
在同一菜单中，选择指针设备
选择Bl uetooth设备
将蓝牙鼠标设置为配对模式。然后，会看到配对鼠标的提示。选择
配对
鼠标经连接！连接后，将在屏幕上看到圆形光标。
将有线鼠标连接到 iPad 或 iPhone
按照上述步骤1-5操作，以确保确保辅助触控已开启。然后，只需插上鼠标即可！
在 iPad 或 iPhone 上编辑鼠标设置
蓝牙或有线鼠标连接到 iOS 设备后，即可从付出触控菜单中自定义某些设置。可以编辑跟踪速度、光标大小和颜色等。
也可以选择指针设备，然后选择鼠标来自定义鼠标按钮。例如，可以将右键单击设置为主页按钮。
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