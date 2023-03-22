为什么 Splashtop 是更好用的 iOS 远程桌面应用

全球远程桌面软件市场最近达到19.2亿美元，表明使用任意设备实现随处远程控制越来越受欢迎。

近年来，企业的运营方式发生了重大改变，远程桌面软件已成为广泛使用的解决方案。Splashtop 是目前最好用的远程桌面工具之一，安全可靠且易于操作。在 iPhone、iPad 等 iOS 设备上可以使用 Splashtop 随处访问和控制计算机。

继续阅读，了解 Splashtop 是更好用的 iOS 远程桌面应用的5个原因。

1. 随处远程访问计算机

远程桌面软件主要用于帮助用户实现远程访问。通过 Splashtop，可以使用 iPad、iPhone 等任意 iOS 设备随时随地远程连接计算机。连接成功后，即可完全控制计算机，就好像在办公现场操作一样。

远程访问有许多应用，其中最常见的是用于商业用途。许多公司多年来一直支持远程办公，但最近，远程办公使用量剧增。自新冠疫情以来，全球几乎所有支持远程办公的企业都以某种方式实施了远程办公，而远程桌面软件则是实现这一目标的最佳工具之一。

通过 Splashtop，企业员工可以随处远程访问工作计算机。员工可以居家办公，甚至可以边旅行边工作。远程办公让员工的工作环境更加灵活，为各类企业带来了很多优势。

教育机构也在使用远程桌面软件。由于疫情，学校工作人员远程办公、学生远程学习变得更加普遍。有了远程桌面软件，学生即便不在学校也能访问校内计算机的软件。

甚至可以将 Splashtop 用于个人用途。如果经常旅行，则可能需要在旅途中访问家用计算机。如果已经在家用计算机上设置了 Splashtop，并在 iOS 设备上安装 Splashtop 应用，则可以随时随地远程访问。

2. 高性能远程连接

近几十年来，互联网取得了长足的进步，我们使用互联网的方式也随之发生了许多变化。不久前，远程桌面访问是不可能实现的，但即使是现在，也并非所有应用的性能都能达到人们的期待。

如果需要适用于 iOS 的远程桌面应用，Splashtop 则非常合适，具备各种优势，最关键的是其性能很高。人们都希望建立稳定的远程连接，以便所有交互都能快速高效地进行，但并非所有远程桌面平台都能支持足够稳定的连接。

Splashtop 支持 4K 流式传输，可以随时享受清晰的图像。帧率高达 40fps，即使在远程设备上观看视频，也会很流畅。音频也很清晰，非常适合流式传输或编辑音视频文件。

延迟较低，任何交互都是实时的。在快节奏的工作环境中，谁也不想因为连接不畅而放慢速度，Splashtop 则是非常理想的选择。

所有过程都在远程计算机上完成，在使用的设备上显示。这意味着，即使正在使用 iPhone，仍然可以利用所连接计算机的全部计算能力。也可以配置 Splashtop 来提高性能。

Splashtop 本身需要的 CPU 利用率极低。这样可以为处理需要使用的任意应用程序提供更多处理能力。总之，Splashtop 始终坚持为用户提供高端性能。

3. 跨平台支持

Splashtop 远程桌面解决方案非常适合 iOS。Splashtop 主要优势之一是适用于各种操作系统，并能提供跨平台支持。

可以在 iOS 设备上安装 Splashtop Business 应用，然后就能在 iPhone 或 iPad 上连接任意计算机，包括 Windows、Mac 和 Linux。

跨平台支持对于希望让员工使用个人设备远程办公的企业来说非常有益。因为如果支持跨平台，公司就无需购买任何特定的硬件，已有的计算机在运行 Splashtop 时也不会出现问题。对于学校和其他教育机构而言，亦是如此。

4. 高安全性

在当今世界，网络安全从未如此重要。网络犯罪按键逐年上升，黑客仍在不断探索新的攻击方式。

平均而言，企业员工不超过500名，发生数据泄露的话将导致多达298万美元的损失，为此企业想方设法避免此类事件的发生。使用远程桌面软件时，可能会担心异地设备与公司网络之间的连接存在漏洞。

Splashtop 使用非常安全的云基础架构，具备全天候入侵检测以及各种防御机制，以确保企业和用户的安全。Splashtop 坚持行业最佳实践，以确保高级安全保障。

Splashtop 具备多项高级功能，可帮助提供安全的远程桌面环境。这些功能包括：

双重认证

终点 MFA

单点登录集成

远程连接通知

空闲会话超时

完整的会话审计日志

以上所有功能都有助于提供安全的远程访问，仅获得许可的用户才能连接远程计算机。所有远程会话均采用256位加密和 TLS（安全传输层协议）保护任何使用中设备之间传输的所有数据。

Splashtop 遵守各种行业标准，包括 HIPAA、PCI、FERPA 等。Splashtop 无法访问用户在远程会话期间使用的任何数据或应用程序，这样可以维护用户隐私。

5. 易于设置和使用

许多人对远程桌面软件的顾虑之一是这类软件复杂难用。但幸运的是，Splashtop 安装简便，易于使用。Splashtop 的设置仅需4个简单步骤。

设置完成后，要访问计算机只需在 iOS 设备上打开 Splashtop 应用，然后选择要控制的计算机以启动远程连接。

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