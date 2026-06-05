为什么 Splashtop 是更好用的 iOS 远程桌面应用

全球远程桌面软件市场最近达到19.2亿美元，表明使用任意设备实现随处远程控制越来越受欢迎。
近年来，企业的运营方式发生了重大改变，远程桌面软件已成为广泛使用的解决方案。Splashtop 是目前最好用的远程桌面工具之一，安全可靠且易于操作。在 iPhone、iPad 等 iOS 设备上可以使用 Splashtop 随处访问和控制计算机。
继续阅读，了解 Splashtop 是更好用的 iOS 远程桌面应用的5个原因。
什么是 iOS 远程桌面应用？
一款 iOS 远程桌面应用允许你从 iPhone 或 iPad 远程访问和控制你的计算机。这些应用通过互联网将你的 iOS 设备连接到桌面或笔记本电脑，使你能够像坐在电脑前一样使用电脑的文件、应用程序和设置。这种功能对于需要随时随地访问工作资源的专业人士、IT 支持人员或任何想要通过 iOS 设备随时管理计算机的人来说都是无价的。
Splashtop 成为首选的 iOS 远程桌面应用的五大理由
1. 使用 Splashtop iOS 远程桌面应用随时随地访问电脑
远程桌��面软件主要用于帮助用户实现远程访问。通过 Splashtop，可以使用 iPad、iPhone 等任意 iOS 设备随时随地远程连接计算机。连接成功后，即可完全控制计算机，就好像在办公现场操作一样。
远程访问有许多应用，其中最常见的是用于商业用途。许多公司多年来一直支持远程办公，但最近，远程办公使用量剧增。自新冠疫情以来，全球几乎所有支持远程办公的企业都以某种方式实施了远程办公，而远程桌面软件则是实现这一目标的最佳工具之一。
通过 Splashtop，企业员工可以随处远程访问工作计算机。员工可以居家办公，甚至可以边旅行边工作。远程办公让员工的工作环境更加灵活，为各类企业带来了很多优势。
教育设施也使用远程桌面软件。学校工作人员的远程办公和远程学习由于疫情的影响也变得更加普遍。学生可以使用通常在学校无法访问的软件。
甚至可以将 Splashtop 用于个人用途。如果经常旅行，则可能需要在旅途中访问家用计算机。如果已经在家用计算机上设置了 Splashtop，并在 iOS 设备上安装 Splashtop 应用，则可以随时随地远程访问。
2. 从 iPad 和 iPhone 获得高性能远程连接
互联网在最近几十年取得了巨大的进步，导致我们使用方式发生了许多变化。不久前，远程桌面访问 是不可能的，但即便现在已经可以了，并不是所有应用都能达到人们的期望。
如果需要适用于 iOS 的远程桌面应用，Splashtop 则非常合适，具备各种优势，最关键的是其性能很高。人们都希望建立稳定的远程连接，以便所有交互都能快速高效地进行，但并非所有远程桌面平台都能支持足够稳定的连接。
Splashtop 支持 4K 流式传输，可以随时享受清晰的图像。帧率高达 40fps，即使在远程设备上观看视频，也会很流畅。音频也很清晰，非常适合流式传输或编辑音视频文件。
延迟较低，任何交互都是实时的。在快节奏的工作环境中，谁也不想因为连接不畅而放慢速度，Splashtop 则是非常理想的选择。
所有过程都在远程计算机上完成，在使用的设备上显示。这意味着，即使正在使用 iPhone，仍然可以利用所连接计算机的全部计算能力。也可以配置 Splashtop 来提高性能。
Splashtop 本身需要的 CPU 利用率极低。这样可以为处理需要使用的任意应用程序提供更多处理能力。总之，Splashtop 始终坚持为用户提供高端性能。
3. 包括 iOS 设备在内的跨平台支持
Splashtop 是一个很棒的 iOS 远程桌面解决方案。但其中一个主要优势是它可以与各种操作系统兼容，并提供 跨平台支持。
可以在 iOS 设备上安装 Splashtop Business 应用，然后就能在 iPhone 或 iPad 上连接任意计算机，包括 Windows、Mac 和 Linux。
跨平台支持对于希望让员工使用个人设备远程办公的企业来说非常有益。因为如果支持跨平台，公司就无需购买任何特定的硬件，已有的计算机在运行 Splashtop 时也不会出现问题。对于学校和其他教育机构而言，亦是如此。
4. 高度安全的 iOS 远程桌面
在当今世界，网络安全从未如此重要。网络犯罪按键逐年上升，黑客仍在不断探索新的攻击方式。
平均而言，企业员工不超过500名，发生数据泄露的话将导致多达298万美元的损失，为此企业想方设法避免此类事件的发生。使用远程桌面软件时，可能会担心异地设备与公司网络之间的连接存在漏洞。
Splashtop 使用非常安全的云基础架构，具备全天候入侵检测以及各种防御机制，以确保企业和用户的安全。Splashtop 坚持行业最佳实践，以确保高级安全保障。
Splashtop 具备多项高级功能，可帮助提供安全的远程桌面环境。这些功能包括：
终点 MFA
单点登录集成
远程连接通知
空闲会话超时
完整的会话审计日志
以上所有功能都有助于提供安全的远程访问，仅获得许可的用户才能连接远程计算机。所有远程会话均采用256位加密和 TLS（安全传输层协议）保护任何使用中设备之间传输的所有数据。
Splashtop 遵守各种行业标准，包括 HIPAA、PCI、FERPA 等。Splashtop 无法访问用户在远程会话期间使用的任何数据或应用程序，这样可以维护用户隐私。
5. 易于在 iPad 和 iPhone 上设置和使用
许多人对远程桌面软件的顾虑之一是这类软件复杂难用。但幸运的是，Splashtop 安装简便，易于使用。Splashtop 的设置仅需4个简单步骤。
设置完成后，要访问计算机只需在 iOS 设备上打开 Splashtop 应用，然后选择要控制的计算机以启动远程连接。
如何设置 Splashtop iOS 远程桌面应用
Splashtop 的 iOS 远程桌面应用设置简单易操作：
安装 Splashtop Streamer：在要远程访问的电脑上，从 Splashtop 官网下载并安装 Splashtop Streamer 应用程序。
创建 Splashtop 账户：注册 Splashtop 账户，然后在 iOS 设备和电脑上登录。
连接设备：登录后，电脑将出现在 iOS 设备上的 Splashtop 应用程序中。只需单击要连接的电脑，即可启动远程会话。
自定义设置：调整应用内的设置，根据需要优化远程桌面体验，例如启用声音、屏幕分辨率或手势控制。
通过以上步骤，可以在 iOS 设备上快速、轻松设置 Splashtop，随时随地访问和控制电脑。
Splashtop 如何克服其他 iOS 远程桌面应用的常见问题
用户在使用 iOS 远程桌面应用时经常会遇到几个常见问题，Splashtop 的解决方法如下：
连接性和稳定性：与一些经常断线或出现延迟的远程桌面应用不同，Splashtop 的远程连接稳定且低延迟，即使在带宽较低的网络上也能确保远程会话流畅、不间断。
易用性：许多远程桌面应用程序的设置和使用都很复杂。Splashtop 通过友好的用户界面简化流程，确保任何人都能轻松安装并快速开始使用。
性能：有些远程桌面应用在进行高质量流式传输（尤其是图形密集型任务）时非常吃力，而 Splashtop 可提供高清流式传输和快速性能，即使资源密集性应用，也能确保在远程使用时性能不受影响。
兼容性：Splashtop 支持多种设备和操作系统，确保从 iOS 设备无缝访问 Mac、Windows 或 Linux 电脑，这是许多其他远程桌面应用所不具备的。
安全性：远程访问桌面时，安全问题至关重要。Splashtop 使用256位 AES 加密和 TLS 协议来保护会话安全，确保所有数据都受到保护，解决了其他远程桌面应用可能存在的安全漏洞。
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