远程桌面软件正在成为我们技术工具包的重要组成之一。有预计显示，截至2029年，远程桌面软件市场规模将达到72.2亿美元。

技术在不断进步，新的可能性层出不穷。使用无线连接控制计算机是计算领域的最新趋势。远程桌面控制能为人们的工作和个人生活提供各种优势。

很多人不了解远程桌面控制的各项功能。令人非常惊喜的是，实现远程桌面控制可以利用各种设备，甚至包括 iPad 这种便携设备。Splashtop 是实现远程控制的非常安全可靠的方法之一，只要有互联网连接就能使用。

要详细了解 iPad 远程控制涉及的内容及其作用，请继续阅读。

在 iPad 上远程控制电脑

将 iPad 与远程桌面软件搭配使用可以为许多用户提供便捷的解决方案。只要有可靠的互联网连接，就能随时随地访问远程电脑。

通过适用于 iPad 的远程桌面，可完全控制远程连接的电脑，包括其中的软件、文件以及任何其他功能。iPad 无法提供与台式机相同的性能和功能，但通过 Splashtop 远程控制电脑时，用户能轻松地在 iPad 上访问这些性能和功能。

远程办公已经存在了很长时间，但自新冠疫情以来，远程办公的增长速度加剧。对全球许多公司而言，远程访问软件让远程办公成为更加切实可行的解决方案。

人们不用非得到现场才能使用电脑。对于使用笔记本电脑等便携式设备的情况，远程访问软件可能并非完全必要，但对于使用台式机的情况，远程访问软件却非常有用。

只需在 iPad 上打开 Splashtop 应用程序，然后即可连接到帐户下设置的任何电脑。完全远程控制后，感觉就好像在这台远程电脑前一样。为进一步提高远程体验，甚至可以在 iPad 上连接键盘和鼠标，更好地控制远程电脑。

使用 Splashtop 远程控制电脑的优势

Splashtop 是市场上非常好用的远程控制软件之一，具备各种优势，适用于多种场景。

在任何地方工作

远程桌面软件的主要用途是允许用户从世界各地连接其他设备。人们在个人生活中会经常用到远程桌面软件，但通常在工作中这类软件会更常用。

人们可以居家办公，近年来这种办公模式非常流行。很多员工都非常喜欢居家办公，因为这样可以和孩子或宠物一起待在家里，没有了上下班的烦恼。公司也愿意让员工居家办公，因为这样就不用租赁太多办公空间，还能减少水电费。

最重要的是，随处办公可以帮助我们实现边旅行边工作。如果你向往自由自在的“流浪”生活，随处办公则能为你带来各种可能性。只要有 Splashtop 和 iPad，就能在火车上或是沙滩上，甚至在国外继续工作。

便携性

台式机非常不方便。要把台式机从一个地方运送到另一个地方，可能需要一辆车。除了电脑本身，还要运送显示器、键盘、鼠标以及其他各种硬件。

除非将台式机永久放置在某地，否则决不会想要移动这台设备。但是，移动一台 iPad 就要容易得多。

iPad 重量轻，轻轻松松就能放到包中，方便随身携带。这种便利程度是最近才实现的。

扩展电脑的功能

通过 Splashtop，不仅能在 iPad 上控制远程电脑，还能访问远程电脑的所有处理功能。iPad 是高科技产品，但其大小存在一定局限性。而相比之下，台式机则会更加强大。

通过 Splashtop 连接时，所有进程均由所连接的电脑处理。只要互联网连接稳定，就可以流畅地实时运行所有应用程序。

为什么选择 Splashtop 进行 iPad 远程控制？

市面上有各种远程桌面解决方案，但 Splashtop 却能脱颖而出。Splashtop 具备其他远程桌面应用程序所不具备的各种功能。包括：

从整个列表连接某台设备

只需一次点击即可连接

跨平台兼容性（Windows、Mac 和 Linux）

实时控制、高速连接

适用于企业、个人和教育机构

安全与合规

各种定价方案

使用 iPad 等 Splashtop 远程设备连接桌面，这个功能非常有用。

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iPad 远程控制为企业、个人和教育机构提供了各种优势。通过 iPad 远程控制，从世界任何地方都能连接远程电脑，通过 iPad 就能完全远程控制。

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