Ubuntu 远程桌面 - 如何设置、访问和控制

居家办公或在旅途中办公时，能够远程访问计算机非常关键。过去，适用于 Ubuntu 的远程桌面软件非常复杂，而且许多远程桌面工具不支持 Linux。
远程访问和控制 Ubuntu 设备是 IT 专业人员、开发人员和远程工作者的共同需求。不过，由于配置和安全问题各不相同，为 Ubuntu 建立可靠安全的远程桌面连接具有挑战性。
了解可用的远程访问方法和工具可以帮助用户更有效地管理 Ubuntu 系统，确保无缝性能。本文将探讨为 Ubuntu 设置远程桌面的过程，重点介绍实现安全高效远程连接的关键步骤和注意事项。
什么是 Ubuntu 远程桌面？
Ubuntu 远程桌面是一种软件解决方案，允许用户从不同地点访问和控制 Ubuntu 系统。这项技术对于 IT 支持、系统管理和远程办公至关重要，使用户能够在 Ubuntu 设备上管理文件、运行应用程序和执行管理任务，无需用户到现场。
如何使用 Splashtop 在 Ubuntu 上免费设置远程桌面
免费试用 Splashtop Remote Access（无需信用卡或任何担保）。
在要远程访问的 Ubuntu 计算机上安装 Linux Streamer。
将 Splashtop Business App 安装在需要远程访问其他设备的计算机、平板电脑和移动设备上，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备。
一切准备就绪！在设备上打开 Splashtop Business 应用，单击要访问的电脑，即可远程访问 Ubuntu 系统，享受快速的远程桌面连接。
连接后，即可控制 Ubuntu 系统并执行任何任务，就像在这台电脑前一样。Ubuntu 远程桌面可以随时随地在任何设备上使用，只要有网络即可。在远程会话中访问任意文件或应用程序。
Splashtop Linux远程桌面软件目前支持Ubuntu Desktop 16.04, 18.04, 和20.04，以及其他Linux平台，如CentOS 7和8，Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1，和Fedora 29-31，和Raspberry Pi 2或更新版本。
从任意设备设置、访问和控制 Ubuntu 远程桌面
如何从 Windows 访问 Ubuntu 远程桌面
安装 Splashtop Business 应用：在 Windows PC 上下载并安装 Splashtop Business 应用。
在 Ubuntu 设备上安装 Splashtop Streamer：在 Ubuntu 设备上设置 Splashtop Streamer。
连接：在 Windows 上打开 Splashtop Business 应用，登录并从列表中选择 Ubuntu 设备以启动远程会话。
如何从 Mac 访问 Ubuntu 远程桌面
安装 Splashtop Business 应用：在 Mac 上下载并安装 Splashtop Business 应用。
在 Ubuntu 设备上安装 Splashtop Streamer：在 Ubuntu 设备上设置 Splashtop Streamer。
连接：在 Mac 上打开 Splashtop Business 应用，登录并选择 Ubuntu 设备进行远程访问。
如何从 Android 访问 Ubuntu 远程桌面
安装 Splashtop Business 应用：从 Google Play 商店下载 Splashtop Business 应用并安装到 Android 设备上。
在 Ubuntu 设备上安装 Splashtop Streamer：在 Ubuntu 设备上设置 Splashtop Streamer。
连接：在 Android 设备上打开 Splashtop Business 应用，登录并选择 Ubuntu 设备以启动远程会话。
如何从 iOS 访问 Ubuntu 远程桌面
安装 Splashtop Business 应用：从 iOS 设备的应用商店下载并安装 Splashtop Business 应用。
在 Ubuntu 设备上安装 Splashtop Streamer：在 Ubuntu 设备上设置 Splashtop Streamer。
连接：在 iOS 设备上打开 Splashtop Business 应用，登录并选择 Ubuntu 设备进行远程访问。
按照以下步骤，即可使用 Splashtop 从任意设备轻松设置、访问和控制 Ubuntu 设备。
远程访问 Ubuntu 系统的顶尖安全实践
在远程桌面会话期间确保 Ubuntu 系统的安全对于保护敏感数据和防止未经授权的访问至关重要。首先，一定要使用唯一的强密码，并启用双因素身份验证（2FA）以增加安全保护层。确保您选择的远程桌面软件（如 Splashtop）在传输过程中使用端到端加密来保护数据安全。
定期更新 Ubuntu 系统以修补漏洞，并配置防火墙规则，只允许来自受信任 IP 的访问。禁用未使用的账户和服务，最大限度地减少潜在的攻击载体。
这些安全实践与 Splashtop 强大的安全功能相结合，为远程访问 Ubuntu 系统打造安全可靠的环境。在享受远程桌面解决方案带来的便利时，始终将安全放在首位。
如何挑选适合 Ubuntu 的远程桌面软件
在为 Ubuntu 选择最佳远程桌面软件时，应考虑多个因素，以确保获得流畅且安全的远程访问体验：
易用性：远程桌面软件应对用户友好，操作界面直观以简化设置和连接过程。
兼容性：确保远程桌面软件支持多种操作系统，允许从 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备访问。
性能：延迟低、连接速度快，以提供流畅的远程桌面体验。
安全性：远程桌面软件应提供强大的安全功能，如端到端加密和多因素身份验证，以保护远程会数据安全。
功能性：基本功能包括文件传输、多显示器支持和远程打印功能。
Splashtop 是个不错的选择，可以提供以上所有功能甚至更多，是 Ubuntu 系统远程桌面访问的卓越解决方案。不仅经济实惠、性能卓越，而且安全可靠，是个人使用和专业用途的理想选择。
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