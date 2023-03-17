Ubuntu 远程桌面 - 如何设置、访问和控制

是否想从任何 Windows、Mac、iOS 或 Android 设备远程访问 Ubuntu Linux 计算机？免费试用 Splashtop 远程桌面软件。

在家中或在旅途中工作时，能够远程访问计算机比以往任何时候都更为重要。过去，用于 Ubuntu 的远程桌面软件非常复杂，许多远程桌面工具不支持 Linux。

但是，如果您可以从几乎任何地方，几乎使用任何设备快速轻松地远程访问和控制所有 Ubuntu 计算机，该怎么办？您可以使用 Splashtop Business Access。

Splashtop 正式支持与在 Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04 上运行的 Linux 计算机的远程桌面连接。

如何免费设置 Splashtop Ubuntu 远程桌面：

免费试用 Splashtop Business Access，无需信用卡或任何担保。 在要远程访问的 Ubuntu 计算机上安装 Linux Streamer。 将 Splashtop Business App 安装在需要远程访问其他设备的计算机、平板电脑和移动设备上，包括 Windows、Mac、iOS 和 Android 设备。 一切准备就绪！在设备上打开 Splashtop Business 应用，单击要访问的电脑，即可远程访问 Ubuntu 系统，享受快速的远程桌面连接。

连接后，就可以控制 Ubuntu 系统并执行任何任务，就好像您在计算机前面一样。它几乎可以在任何设备上以及任何可以访问互联网的地方工作。在远程会话中访问任何文件或应用程序。

Splashtop Linux 远程桌面目前支持 Ubuntu Desktop 16.04、18.04、20.04 和其他 Linux 平台，如 CentOS 7和8、Red Hat Enterprise Linux（RHEL）7.3-8.1、Fedora 29-31、Raspberry Pi 2或更高版本。

适用于 Ubuntu 的 Splashtop 远程桌面可靠、易于设置、高度安全，并为您提供快速的高清连接。立即开始免费试用以开始使用。

免费试用

Splashtop SOS（用于 IT 和帮助台）和 Splashtop Remote Support（用于 MSP）中也提供了 Linux 的远程桌面。