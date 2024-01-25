如何使用 Splashtop 远程桌面到 Ubuntu

随着越来越多的公司选择在混合环境中工作以及远程工作变得越来越规范，组织在研究远程桌面解决方案时需要考虑个人正在使用哪种类型的设备和操作系统。
虽然 Mac 和 Windows 是组织用于日常工作的更常见的操作系统，但有些组织正在使用 Ubuntu 等开源替代品。 这些组织仍然需要远程工作，因此我们将讨论如何使用 Splashtop 远程访问 Ubuntu 计算机以进行远程工作。
为什么选择 Splashtop 用于 Ubuntu 远程桌面
关于 远程桌面 解决方案，Splashtop 是 Ubuntu 用户的首选。 该平台经过精心设计，可满足个人和专业用例，提供无缝安全的远程桌面体验。 以下是使用 Splashtop for Ubuntu 的主要优势：
易于使用和安装
Splashtop 的安装过程简单明了且用户友好，所有技术水平的用户都可以使用它。 安装后，其直观的界面便于导航和控制。 这种简便的设置和操作消除了与远程桌面软件相关的典型麻烦，确保了从头到尾的无忧体验。
兼容性广
Splashtop 的突出特点之一是其在设备兼容性方面的多功能性。 无论您是从 Windows PC、Mac、iOS 或 Android 智能手机还是平板电脑访问 Ubuntu 机器，Splashtop 都能确保一致且可靠的连接。 这种广泛的兼容性意味着您不受所拥有设备的限制，在访问Ubuntu桌面的方式和地点方面提供了无与伦比的灵活性。
高性能接入
使用 Splashtop，远程桌面体验既流畅又响应迅速。 用户可以享受以实时交互和最小延迟为特征的高性能接入。 这对于需要高精度或速度的任务特别有利，可确保您的远程工作像亲自在 Ubuntu 计算机上一样高效有效。
可靠的安全性
安全性是远程桌面访问的首要问题，Splashtop 通过强大的安全措施解决了这个问题。 该平台采用行业标准的加密协议和双因素身份验证，以确保所有远程连接的安全并防止未经授权的访问。 这些安全功能让您高枕无忧，因为您知道您的数据和远程会话是安全的。
与不同 Ubuntu 版本的兼容性
Splashtop 的适应性延伸到与各种 Ubuntu 版本的兼容性，使其成为不同用户的多功能选择。 它支持主要版本，包括：
Ubuntu 桌面 16.
Ubuntu 桌面 18.
Ubuntu 桌面 20.
Ubuntu 桌面 22.
这种广泛的支持确保无论 Ubuntu 版本如何，Splashtop 都可以提供稳定可靠的远程桌面体验。 这种兼容性证明了 Splashtop 致力于迎合多样化的用户群，包括旧系统和最新的 Ubuntu 版本。
如何为 Ubuntu 设置 Splashtop 远程桌面
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将 Linux Streamer 安装到你要远程访问的 Ubuntu 计算机上。
将 Splashtop Business 应用程序 安装到您想要远程访问的计算机、平板电脑或移动设备上。 此应用程序可以下载到 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chrome OS 设备上。
完成这三个简单�步骤后，你可以使用你选择的任何设备远程访问你的Ubuntu设备。
远程访问您的 Ubuntu 桌面
从 Splashtop 应用程序远程访问您的 Ubuntu 桌面很简单。 在本地设备上，打开 Splashtop Business 应用程序。 打开该应用程序后，您将看到可以远程访问的计算机列表。 你安装了主播的Ubuntu桌面将出现在该列表中（以及所有其他安装了主播的计算机）。 双击该设备，一切准备就绪。
这个过程的简单性和性能的速度是 Splashtop 成为领先的远程访问软件工具的几个原因，专门针对 Ubuntu 用户。
使用 Splashtop for Ubuntu 的好处
Splashtop 为 Ubuntu 用户提供了全面的远程桌面解决方案，融合了便利性、性能和安全性。 它的主要好处包括：
无与伦比的可访问性和生产力
Splashtop 确保使用任何设备从任何地方轻松、即时地访问您的 Ubuntu 桌面。 这种多功能性与多显示器支持等功能相结合，通过在虚拟环境中复制物理工作空间来提高生产力。
强大的安全性和高性能交付
安全性是 Splashtop 设计的基石，具有最先进的加密和双因素身份验证等选项，可保护您的数据和会话。 在性能方面，用户可以享受高帧率的响应式体验，这对于实时任务至关重要，甚至针对低带宽情况进行了优化。
此外，Splashtop 的可负担性和可扩展性使其成为从个人到大型企业的许多用户的理想选择。 定期更新和专门支持可确保平台随着用户需求和技术进步而发展。
总之，Splashtop 是一种安全、高效且用户友好的远程桌面解决方案，非常适合寻求可靠和无缝远程访问的各种 Ubuntu 用户。
立即试用 Splashtop for Ubuntu
您可以在任何地方工作，并使用 Splashtop 远程访问您的 Ubuntu 桌面。 借助高质量的远程桌面访问、文件传输和安全连接等强大功能，您将享受在远程 Ubuntu 桌面上远程工作的乐趣。
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