如何使用 Splashtop 远程访问 Linux 计算机

随时通过任何 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备快速轻松地访问您的远程 Linux 计算机。 学习如何设置和开始使用 Splashtop。
除了 Windows 和 Mac 之外，您现在可以使用 Splashtop Linux 远程桌面解决方案从任何设备远程控制您的 Ubuntu Linux 计算机！不需要在远程 Linux 计算机上有最终用户。只需在您需要访问的 Linux 计算机上设置 Splashtop，然后享受无限制的随时远程访问这些机器。
借助 Splashtop，商务专业人员可以远程工作，但即使从平板电脑或移动设备进行远程访问，他们仍然感觉自己好像坐在 Linux 系统前。 即使没有用户在场，IT 和 MSP 也可以远程连接和控制其客户的 Linux 计算机以提供支持。
了解如何使用 Splashtop 设置对 Linux 的远程访问，以及哪些 Splashtop 解决方案可以让你做到这一点。
什么是 Linux Remote Desktop？
Linux Remote Desktop 指能够使用其他设备远程访问和控制基于 Linux 的计算机。这一功能使用户可与 Linux 系统交互，就像在这台电脑前一样，增加灵活性和便利性以完成各类工作。
为什么需要 Linux 远程访问软件？
Linux 远程访问软件有几个主要优势：
增强灵活性：随时随地随时随地连接 Linux 系统，实现远程办公和访问。
高效 IT 支持：远程管�理 Linux 系统并排除故障，减少停机时间并缩短响应时间。
简化工作流程：访问和控制 Linux 桌面和应用程序，就像在现场一样，从而提高工作效率。
节约成本：利用远程访问功能，减少办公空间和差旅相关开支。
提高安全性：通过安全连接和高级加密，保护数据和系统免遭未经授权的访问。
用途广泛：通过灵活的远程访问解决方案，支持远程办公、客户支持、开发项目等各种需求。
Linux 远程访问软件可提高工作效率、IT 管理和安全性，是现代工作流程的重要工具。
如何设置 Linux 远程访问
Splashtop 可以轻松设置远程访问您的 Linux 计算机：
开始使用所选的 Splashtop 解决方案（查看所有产品），并创建 Splashtop 账户。
将 Splashtop Streamer 部署到你想要访问的 Linux 计算机上*。 安装直播器后，一定要启动它（之后，只要电脑开机，主播就会自动启动）。
在要用来访问 Linux 桌面的计算机、平板电脑和智能手机设备上安装 Splashtop Bus iness 应用程序。
您已完成设置！只需打开 Splashtop 商业应用程序并选择您的 Linux 计算机即可启动远程会话。
*Splashtop Linux Streamer 正式支持 Raspberry Pi 2或更新版本、Fedora 29-31、Ubuntu Desktop 16.04、18.04和20.04、CentOS 7和8以及 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1。您也可以试用目前不支持的其他 Linux 发行版。
Splashtop 的远程桌面客户端 Splashtop Streamer 可以实现无人值守的远程访问（意味着无需最终用户在远程访问的计算机上）。 安装在远程计算机上后，你就可以通过 Splashtop Business 应用程序（适用于 Windows、Mac、iOS 和安卓）从任何其他设备访问该计算机。
当您通过Splashtop帐户部署Splashtop Streamer时，该Streamer将绑定到您的帐户。然后，每当您在另一台设备上的Splashtop Business App中登录帐户时，都会看到有权访问的安装了streamer的计算机列表。
这使快速启动远程桌面连接变得容易。 无需记住和输入远程计算机的 IP 地址。
以下是从不同的操作系统和设备连接时远程访问Linux的样子。 另请参阅本文底部的允许远程访问Linux的Splashtop解决方案列表。
远程访问 Windows 到 Linux
部署 Splashtop Streamer 后，请务必在计算机上下载了 Splashtop Business App 的 Windows 版本。
选择 Linux 计算机后，将打开一个窗口并实时显示远程 Linux 计算机的屏幕。 从那里，您可以使用本地计算机上的鼠标和键盘来控制 Linux 计算机。 打开任何文件并使用任何你喜欢的应用程序。
Windows计算机远程连接Linux计算机
远程 Linux 计算机
远程访问 Mac 到 Linux
确保在本地计算机上安装了 Splashtop Business App 的 Mac 版本，并且您的远程 Linux 计算机上安装了 Splashtop Streamer。
从那里，就像打开 Splashtop Business 应用程序并选择你的 Linux 计算机进行即时远程访问一样简单。
远程访问 iOS 到 Linux
与从 Windows 或 Mac 进行访问类似，但你需要在苹果设备上使用 iOS 版本的 Splashtop Bus iness App。 然后你就能从 iPad 和 iPhone 远程访问 Linux 了。
远程访问 LinAndroid ux
适用于 Android 设备的Splashtop Business Ap的工作方式与应用在上述其他设备上的工作方式相同。设置后，打开 Android 设备上的应用程序，选择远程 Linux 计算机，然后享受对计算机的快速远程访问和控制。
远程访问 Chromebook 到 Linux
没有适用于 Chromebook 设备的应用程序。 但是，通过 Splashtop Business Chrome 扩展程序，你可以登录你的 Splashtop 帐户，查看你的远程计算机列表，然后选择你想要远程访问的计算机。
Splashtop Business Chrome 扩展程序使您可以轻松地从 Chromebook 设备远程控制 Linux 计算机。
适用于 Linux 的 Splashtop Remote Desktop 的5个主要功能
Splashtop 提供了几个强大的功能用于Linux 上的远程桌面访问：
高性能访问：快速、灵敏的远程访问，延迟很低，支持高质量图形，让远程办公就像直接在 Linux 设备上一样无缝。
跨平台兼容性：可以从各种设备（包括 Windows、Mac、iOS、Android 和 Chromebook）连接 Linux 计算机，确保访问系统的灵活性。
无需最终用户在场：无需终端用户在场即可访问 Linux 系统，非常适合远程办公和 IT 支持。
强大的安全性：通过端到端加密、安全身份验证和双因素身份验证等功能，保护数据和连接的安全。
设置简单：在 Linux 上安装 Splashtop Streamer 以及在控制端设备安装 Splashtop Business 过程都简单明了，可快速设置以进行远程访问。
Splashtop 的 Linux 远程桌面解决方案集性能、安全性和易用性于一身，可提供高效的远程访问体验。
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