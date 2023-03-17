如何使用 Splashtop 远程访问 Linux 计算机

随时通过任何 Windows、Mac、iOS、安卓和 Chromebook 设备快速轻松地访问您的远程 Linux 计算机。 学习如何设置和开始使用 Splashtop。

除了 Windows 和 Mac 之外，你现在还可以使用 Splashtop 从任何设备远程控制你的 Linux 计算机！ 远程 Linux 计算机上不需要最终用户。 只需在您需要访问的 Linux 计算机上设置 Splashtop，即可随时无限制地远程访问这些计算机。

借助 Splashtop，商务专业人员可以远程工作，但即使从平板电脑或移动设备进行远程访问，他们仍然感觉自己好像坐在 Linux 系统前。 即使没有用户在场，IT 和 MSP 也可以远程连接和控制其客户的 Linux 计算机以提供支持。

了解如何使用 Splashtop 设置对 Linux 的远程访问，以及哪些 Splashtop 解决方案可以让你做到这一点。

如何设置 Linux 远程访问

Splashtop 可以轻松设置远程访问您的 Linux 计算机：

开始使用您选择的 Splashtop 解决方案（见下面的列表），然后创建您的 Splashtop 帐户。 将 Splashtop Streamer 部署到你想要访问的 Linux 计算机上*。 安装直播器后，一定要启动它（ 之后，只要电脑开机，主播就会自动启动 ）。 在要用来访问 Linux 桌面的计算机、平板电脑和智能手机设备上安装 Splashtop Bus iness 应用程序。 您已完成设置！只需打开 Splashtop 商业应用程序并选择您的 Linux 计算机即可启动远程会话。

*Splashtop Linux Streamer 正式支持 Raspberry Pi 2 或更新版本、Fedora 29-31、Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04、CentOS 7 和 8 以及红帽企业 Linux (RHEL) 7.3-8.1。 你也可以在目前不支持的其他 Linux 发行版上试用。

Splashtop 的远程桌面客户端 Splashtop Streamer 可以实现无人值守的远程访问（意味着无需最终用户在远程访问的计算机上）。 安装在远程计算机上后，你就可以通过 Splashtop Business 应用程序（适用于 Windows、Mac、iOS 和安卓）从任何其他设备访问该计算机。

当您通过Splashtop帐户部署Splashtop Streamer时，该Streamer将绑定到您的帐户。然后，每当您在另一台设备上的Splashtop Business App中登录帐户时，都会看到有权访问的安装了streamer的计算机列表。

这使快速启动远程桌面连接变得容易。 无需记住和输入远程计算机的 IP 地址。

以下是从不同的操作系统和设备连接时远程访问Linux的样子。 另请参阅本文底部的允许远程访问Linux的Splashtop解决方案列表。

远程访问 Windows 到 Linux

部署 Splashtop Streamer 后，请务必在计算机上下载了 Splashtop Business App 的 Windows 版本。

选择 Linux 计算机后，将打开一个窗口并实时显示远程 Linux 计算机的屏幕。 从那里，您可以使用本地计算机上的鼠标和键盘来控制 Linux 计算机。 打开任何文件并使用任何你喜欢的应用程序。

Windows计算机远程连接Linux计算机

远程 Linux 计算机

远程访问 Mac 到 Linux

确保在本地计算机上安装了 Splashtop Business App 的 Mac 版本，并且您的远程 Linux 计算机上安装了 Splashtop Streamer。

从那里，就像打开 Splashtop Business 应用程序并选择你的 Linux 计算机进行即时远程访问一样简单。

远程访问 iOS 到 Linux

与从 Windows 或 Mac 进行访问类似，但你需要在苹果设备上使用 iOS 版本的 Splashtop Bus iness App。 然后你就能从 iPad 和 iPhone 远程访问 Linux 了。

远程访问 LinAndroid ux

适用于 Android 设备的Splashtop Business Ap的工作方式与应用在上述其他设备上的工作方式相同。设置后，打开 Android 设备上的应用程序，选择远程 Linux 计算机，然后享受对计算机的快速远程访问和控制。

远程访问 Chromebook 到 Linux

没有适用于 Chromebook 设备的应用程序。 但是，通过 Splashtop Business Chrome 扩展程序，你可以登录你的 Splashtop 帐户，查看你的远程计算机列表，然后选择你想要远程访问的计算机。

Splashtop Business Chrome 扩展程序使您可以轻松地从 Chromebook 设备远程控制 Linux 计算机。

最好的 Linux 远程桌面解决方案 — Splashtop

Splashtop 为业务专业人员、IT 团队、MSP 和服务台专业人员提供最有价值的远程桌面软件。

以下解决方案提供对 Linux、Windows 和 Mac 计算机的无人值守访问（在某些情况下Android也是如此）。 选择适合您的解决方案。 您可以立即开始免费试用并开始远程访问您的 Linux 计算机！

Splashtop Bus iness Access：适用于想要远程访问计算机的业务专业人员和小型团队。 了解更多|免费试用

Splashtop 远程支持：适用于希望无人值守远程访问用户计算机以提供远程支持的 MSP 和 IT 团队。 了解更多|免费试用

Splashtop SOS：适用于需要有人值守的快速支持解决方案来为用户设备提供按需远程支持的 IT、支持和帮助台团队。 了解更多|免费试用

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