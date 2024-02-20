最好的 Linux 远程桌面软件

使用 Linux 远程桌面工具的四大优势
从任何地方访问
随时随地访问 Linux 计算机，实现随处办公。
无限的灵活性
使用任意计算机、平板电脑或移动设备远程访问 Linux 计算机，享受无限的灵活性。
提高生产力
提高远程办公效率。感觉就像在 Linux 设备前操作一样。
快速、安全、经济高效的解决方案
以更优惠的价格，享有快速安全、简单易用的 Linux 远程桌面解决方案。
无缝远程访问 Linux 电脑
使用 Splashtop 远程桌面软件，可以从电脑（Windows 或 Mac）、iOS、Android 和 Chromebook 设备远程控制 Linux 电脑。无论您是 IT 支持专业人员、个人用户还是托管服务提供商（MSP），Splashtop 都能为您提供跨设备高效办公所需的灵活性和控制力。
对于 IT 支持团队：提供快速、无人值守的 Linux 端点访问，以在不影响用户的情况下解决问题、执行更新和维护系统。借助 Splashtop Enterprise 或 Splashtop Remote Support，IT 人员可以简化支持操作并减少现场访问次数。
对于个人用户：从 Windows、macOS、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问 Linux 设备。就像在办公室一样，享受持续稳定、反应灵敏的体验，运行应用程序、传输文件或管理任务。
对于 MSP：通过集中式解决方案管理 Linux 系统以及其他平台。借助 Splashtop 的多设备支持、安全功能和灵活许可，MSP 能够轻松跨客户端环境进行扩展。
适用于各种 Linux 发行版的 Splashtop 远程桌面解决方案
Splashtop官方支持 ：
您也可以在不受官方支持的其他Linux发行版中尝试使用。
轻松安装适用于 Linux 的 Splashtop 远程桌面
在被控端 Linux 计算机安装 Linux Streamer
在控制端设备安装 Splashtop Business 应用
然后即可使用任意计算机、平板电脑或移动设备远程访问 Linux 系统