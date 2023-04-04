最好的 Linux 远程桌面软件

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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

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  • 使用任何计算机、平板电脑或移动设备访问您的 Linux 计算机，享受无限的灵活性。

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A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

远程访问 Linux 计算机

使用 Splashtop 远程桌面软件，你可以从你的计算机（Windows 或 Mac）、iOS 和 Chromebook 设备远程控制 Linux 计算机。 Android您可以通过我们快速安全的连接远程访问任何 Linux 计算机，进行控制并轻松执行手头的任务。

Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere

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CN¥35/月起

从任何设备远程访问您的计算机。 非常适合希望为用户提供在家办公的个人或企业/学校。

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适用于 MSP 和 IT

Splashtop Remote Support

从 CN¥280/月开始

远程支持和端点管理软件。 随时随地访问、监视和管理客户的计算机和服务器。

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适用于IT、支持和帮助台

Splashtop SOS

CN¥119/月起

有人值守和无人值守的远程支持软件。为任意计算机、平板电脑或移动设备提供按需远程支持。

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常见问题解答

有适用于 Linux 的远程桌面吗？

使用 Splashtop，您可以使用任何其他计算机、平板电脑或移动设备从任何地方远程访问 Linux 计算机。 Splashtop 提供对 Linux 计算机的快速安全远程访问，非常适合远程办公、教育和 IT 支持。

什么是最好的 Linux 远程桌面？

Splashtop 是迄今为止最好的 Linux 远程桌面解决方案，因为它具有高性能的远程连接，可以消除延迟，让您感觉自己好像在亲自使用远程计算机、全套功能（文件传输、远程打印等）、广泛的设备&操作系统支持和安全功能。

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