最好的 Linux 远程桌面软件

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A keyboard for the Linux desktop that can be remotely accessed using Splashtop

适用于 Linux 的远程桌面软件

随处远程访问 Linux 计算机

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The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop
The Best Remote Desktop Software for Linux: Splashtop


使用 Linux 远程桌面工具的四大优势

  • 从任何地方访问

    随时随地访问 Linux 计算机，实现随处办公。

  • 无限的灵活性

    使用任意计算机、平板电脑或移动设备远程访问 Linux 计算机，享受无限的灵活性。

  • 提高生产力

    提高远程办公效率。感觉就像在 Linux 设备前操作一样。

  • 快速、安全、经济高效的解决方案

    以更优惠的价格，享有快速安全、简单易用的 Linux 远程桌面解决方案。

A Linux computer being remotely access from a Windows PC with Splashtop

无缝远程访问 Linux 电脑

使用 Splashtop 远程桌面软件，可以从电脑（Windows 或 Mac）、iOS、Android 和 Chromebook 设备远程控制 Linux 电脑。无论您是 IT 支持专业人员、个人用户还是托管服务提供商（MSP），Splashtop 都能为您提供跨设备高效办公所需的灵活性和控制力。

  • 对于 IT 支持团队：提供快速、无人值守的 Linux 端点访问，以在不影响用户的情况下解决问题、执行更新和维护系统。借助 Splashtop Enterprise 或 Splashtop Remote Support，IT 人员可以简化支持操作并减少现场访问次数。

  • 对于个人用户：从 Windows、macOS、iOS、Android 或 Chromebook 设备访问 Linux 设备。就像在办公室一样，享受持续稳定、反应灵敏的体验，运行应用程序、传输文件或管理任务。

  • 对于 MSP：通过集中式解决方案管理 Linux 系统以及其他平台。借助 Splashtop 的多设备支持、安全功能和灵活许可，MSP 能够轻松跨客户端环境进行扩展。


Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Remotely Control Linux Computers from Anywhere


适用于各种 Linux 发行版的 Splashtop 远程桌面解决方案

Splashtop官方支持

您也可以在不受官方支持的其他Linux发行版中尝试使用。

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¥43/月起

使用任意设备，远程访问电脑。非常适合希望帮助用户实现居家家办公的个人、企业或学校客户。

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Splashtop Remote Support

¥117/月起

有人值守和无人值守的远程支持软件。为任意计算机、平板电脑或移动设备提供按需远程支持。

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常见问题解答

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