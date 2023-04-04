最好的 Linux 远程桌面软件

获取最好的 Linux 远程桌面工具
无论您身在何处，都可以访问您的 Linux 计算机，随时随地工作。
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远程访问 Linux 计算机
使用 Splashtop 远程桌面软件，你可以从你的计算机（Windows 或 Mac）、iOS 和 Chromebook 设备远程控制 Linux 计算机。 Android您可以通过我们快速安全的连接远程访问任何 Linux 计算机，进行控制并轻松执行手头的任务。
Remotely Control Linux Computers from Anywhere
Linux 版 Splashtop 远程桌面
Splashtop官方支持 ：
您也可以在不受官方支持的其他Linux发行版中尝试使用。
安装适用于 Linux 的 Splashtop 远程桌面很容易
在要远程访问的设备上安装 Splashtop 商业应用程序
现在，您可以从任何计算机、平板电脑或移动设备远程访问您的 Linux 系统
常见问题解答
有适用于 Linux 的远程桌面吗？
使用 Splashtop，您可以使用任何其他计算机、平板电脑或移动设备从任何地方远程访问 Linux 计算机。 Splashtop 提供对 Linux 计算机的快速安全远程访问，非常适合远程办公、教育和 IT 支持。
什么是最好的 Linux 远程桌面？
Splashtop 是迄今为止最好的 Linux 远程桌面解决方案，因为它具有高性能的远程连接，可以消除延迟，让您感觉自己好像在亲自使用远程计算机、全套功能（文件传输、远程打印等）、广泛的设备&操作系统支持和安全功能。