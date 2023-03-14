树莓派远程桌面|如何远程访问与控制

远程访问 Raspberry Pi 2 或更高版本上运行的 Linux 计算机。优于 VNC，支持从任何设备访问您的远程计算机。

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通过 Splashtop 的远程桌面工具，您能轻松远程访问并控制 Raspberry Pi 设备。只要有网络，您几乎可以随时随地通过任何设备完成维护。请确保 Raspberry Pi 为最新版本，让所有年龄段的人都能探索计算资源，可以使用台式机的所有功能，还可支持各种数字创客项目。

Splashtop Raspberry Pi 远程桌面设置和免费试用方法：

进入远程桌面连接后，即可控制 Raspberry Pi 系统并执行任何任务，就像在此台远程计算机前一样。使用 Splashtop，通过跨平台设备进行远程办公比以往任何时候都更加简单。

Splashtop Linux 远程桌面目前支持 Raspberry Pi 2或更高版本以及其他 Linux 平台，例如 Fedora 29-31、Ubuntu Desktop 16.04、18.04 和 20.04、CentOS 7 和 8以及 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1。

Splashtop SOS（适用于 IT 和帮助台）、Splashtop Enterprise（适用于 SSO）以及 Splashtop Remote Support（适用于 MSP）也支持通过其他设备远程访问 Linux 计算机。

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