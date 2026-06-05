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Datto用户可以提供对客户端的远程访问，并使得他们可以在家中工作

Splashtop Team
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远程访问、远程支持和端点管理一体化解决方案。
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Datto RMM 的用户可以利用 Splashtop 集成，帮助客户远程访问其计算机。

最近发生的事件促使全球各公司推动其员工在家工作。 除了政府、卫生组织和学校的许多其他举措外，这是雇主为保护员工安全和遏制冠状病毒传播而采取的一项举措。 作为远程访问和远程支持工具，Splashtop 在帮助 MSP 通过在家办公计划增强客户保持工作效率方面处于独特的地位。

通过 Splashtop Remote Access Pro 帮助客户实现居家办公

MSP 希望客户能够居家高效办公。通过 Splashtop，即可帮助客户远程访问个人计算机，无需安装任何其他软件。可以利用已与 Datto RMM 集成安装的 Streamer，帮助客户从本地设备远程访问个人计算机。

方法如下：

A flowchart diagram showing a building connected to three houses, with four steps describing how MSPs manage endpoints and provide remote access using Splashtop Business Access Pro.

可通过向客户提供安全的远程访问来增加额外的服务和收入来源。有关如何操作的详细说明可到 Datto 支持页面

关于 Splashtop Remote Access Pro

Splashtop为业务专业人员和大型团队提供安全的远程访问工具。用户可以从家用计算机甚至iOS和Android设备远程访问其Windows，Mac或Linux计算机。 Splashtop的远程访问会话提供了诸如多对多监视器监控，会话录制，聊天，共享桌面，远程重启等功能！

Splashtop 可为居家办公团队提供7.5折优惠。点击详细了解 Splashtop Remote Access

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是否需要为非 Datto 托管的电脑和移动设备提供有人值守或无人值守支持？查看 Splashtop Remote Support。

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