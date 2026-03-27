如果您是托管服务提供商 (MSP)，您的客户正将他们的系统和网络委托给您。如果他们在问题已经对他们产生影响之后才了解到问题，那么就为时已晚。
MSPs必须主动监控他们客户的网络和端点，以便早期检测问题，包括性能、补丁和安全问题。不这样做可能导致意外的停机、大量的IT工单以及升级问题。
考虑到这一点，我们来看看MSPs如何使用远程监控，他们应该监控什么，以及Splashtop AEM如何帮助将警报转化为更快的补救、补丁和跨客户端环境的远程解决方案。
主动远程监控对MSPs的意义
远程监控让MSPs可以持续关注终端健康状况、系统性能、补丁状态、服务可用性、安全信号以及客户端环境中的其他操作问题。使用得当时，它有助于技术人员及早识别问题，并在这些问题转化为停机、用户中断或升级之前采取行动。
主动监控应及早发现问题，以便技术人员可以采取行动并在问题变得具有破坏性之前解决它们。这不同于被动支持，被动支持是在用户注意到问题之前无法采取行动。当主动监控做好时，最终用户可能完全不会察觉到。
对于MSPs来说，主动的远程监控对于快速有效地支持多个客户和分布式终端是很重要的。这是一种强大的工具，可以满足服务水平协议（SLA），并充分利用技术人员有限的时间。它帮助他们快速解决问题的根本原因，而不是在问题出现时再去应对。
简而言之，主动远程监控对��于可扩展的、可靠的服务交付至关重要。
为什么MSPs需要的不仅仅是基本的可见性
虽然MSPs总是至少对其客户的系统有基本的可见性，但这与主动远程监控并不相同。如果警报延迟、与响应工作流程脱节，甚至过度反应和噪杂，它们将会制造障碍，使得MSPs更难支持他们的客户。
有时候问题只有在客户提交故障单后才被发现。还有的时候，低价值的通知导致了警报疲劳，掩盖了那些本应是高优先级的问题。技术人员可能会因情境分散和信息有限而苦苦挣扎，或花费更多时间在例行检查上，而不是更高价值的工作。所有这些问题都可以并且应该通过一个好的远程监控工具来解决。
目标不仅仅是识别问题，还应专注于优先级排序和解决问题，包括在可能情况下进行自动修复。
MSPs 应该监控哪些内容以早期发现问题
话虽如此，MSPs 应该关注什么？通过远程监控，MSPs可以监视端点的多个潜在问题信号，但了解需要监控哪些具体内容很重要。
监控以下内容以及早发现问题：
1. 端点性能与设备健康
当客户有多个分布式端点时，监控所有端点可能具有挑战性。然而，使用合适的终端管理解决方案，您可以从一个控制台有效地监控大量终端，包括以下信息：
CPU、内存和磁盘使用率。
设备正常运行时间和意外重启。
硬件故障或性能下降信号。
磁盘空间不足，可能导致应用或更新失败。
2. 系统和服务可用性
监控关键服务和系统与单个终端同样重要。MSPs 应密切关注可用性和稳定性，以确保这些重要服务在需要时保持可用，因此请务必监控：
关键服务及其是否停止运行。
应用程序崩溃或反复出现的错误可能表明存在持续性问题。
需要人工干预的备份作业或计划任务失败。
影响最终用户的不稳定迹象，可能是全面中断的先兆。
3. 补丁和更新状态
维护当前补丁对降低安全风险和支持IT合规工作至关重要，因此MSPs需要清晰地看到客户设备是否已完全打补丁。因此，监控补丁和更新状态是很重要的，包括：
缺失关键的操作系统和第三方补丁，必须尽快安装。
更新部署失败，需要解决并重新尝试。
那些未达到补丁策略要求的端点，确保它们可以及时更新。
需要重启才能完成补丁安装的设备。
4. 安全和策略相关信号
MSPs还应该留意可能增加风险或表明设备已偏离预期基准的安全和策略相关问题。这种可见性有助于支持安全控制、策略执行和审计准备，因此请注意以下迹象：
禁用防病毒或终端保护。
设备偏离政策基线。
未经授权的软件或异常的系统更改。
表明脆弱终端可能需要注意的迹象，以便能够快速解决。
5. 连接性和远程访问准备
保持连接性和远程访问分布式终端对于远程支持和故障排除也是必不可少的。此外，难以访问远程设备可能是需要注意的更大问题的征兆。留意以下迹象：
远程终端意外脱机。
那些显示在线但无法正常管理的机器。
那些需要干预或支持但难以手动接触的设备需要遠端電腦支援和故障排除。
适用于大规模使用远程监控的MSP的最佳实践
使用合适的工具和流程，可以轻松监控潜在问题并在问题升级之前解决它们，确保客户的工作顺利进行，而不会让技术人员不堪重负。
步骤 1：建立监控基线
第一步是设置你的基准。MSPs需要阈值、正常操作范围和客户端特定的期望，以知道该寻找什么和关注什么。
具体细节会根据客户端类型、设备角色和营业时间有所不同，但MSPs仍需确定哪些问题算作紧急情况，哪些属于可接受的范围。这样做有助于过滤噪音，确保重要的变化不会被忽视。
步骤 2：优先处理真正重要的警报
MSPs 应根据严重性、业务影响和设备重要性来分配警报，以便合适的技术人员可以优先处理最关键的问题。这有助于团队更快响应，而不会让较低价值的通知淹没高优先级的问题。
这些问题应该包括根据严重性和业务影响来路由警报，以便优先处理最高优先级的问题，并由合适的技术人员解决。这样做将有助于确保最关键的问题得到及时解决，而次要问题可以在适当的时候处理。
步骤3：自动化安全、可重复的补救措施
自动化是一个强大的工具，用于高效地支持和管理终端，而且最具可扩展性的MSP工作流程使用自动化来管理可预测的、重复出现的问题。这可能包括重启故障服务、清理临时文件、触发补丁部署或运行脚本以解决常见问题，从而让技术人员专注于更紧迫的事项。
自动化的目标是执行简单、可重复的任务，否则这些任务会占用技术人员的时间。这有助于技术人员更有效地管理时间，并优先处理异常或更为重要的问题，而不是例行的清理和基本的故障排除。
步骤 4：使用远程访问进行快速调查和解决
当问题需要人类干预时，MSP技术人员不必亲自到客户那里处理。遠程支持使技术人员可以从任何地方访问受影响的设备，从而实现动手故障排除和维护。
通过遠端電腦支援，一旦问题被标记，技术人员就可以快速连接到受影响的终端。从那里，他们可以调查、修复问题，并验证结果，而无需等待最终用户或出行，从而节省时间，提高服务效率。
步骤 5：验证并记录结果
主动监控仅在MSP确认问题已解决并记录结果后才算完整。这应该包括所执行的修复的清晰记录、验证步骤以及任何例外情况或后续所需的行动。
一个强大的远程监控工作流程应该包括记录技术人员活动、补救步骤和终端状态变化的日志和记录。这些记录支持报告、服务水平协议跟踪和审核准备，同时也帮助MSPs向现有和潜在客户展示价值。
MSP可以通过远程监控主动解决的常见问题
MSPs通常忙于处理常见的挑战和问题，因此任何帮助他们有效支持客户的工具都极具价值。远程监控使MSPs能够积极解决这些常见问题，从而更轻松地支持客户并满足他们的SLA。
例如，磁盘空间不足是企业中常见的问题，可能导致备份失败或业务应用崩溃。主动监控可以在磁盘空间不足时自动提醒MSPs，让他们在出现问题之前进行处理。
同样，补丁失败可能导致设备暴露并容易受到攻击，或者更新可能导致服务停止运行。在这些情况下，远程监控可以检测到问题，以便MSPs重新安装补丁或修复服务，从而在幕后保持系统平稳运行。
如果设备在计划更新期间脱机，它可能会错过新的补丁或策略执行。有时终端接收到更新，但仍需重新启动以完全应用该更新。没有远程监控，可能很容易忽略这些设备，导致终端暴露在外。然而，通过远程监控，MSPs可以识别出易受攻击的设备，确保它们得到所需的更新和重启。
主动监控如何提升MSP服务交付
主动监控帮助MSPs通过在问题升级为中断、工单或用户干扰之前识别和解决问题，从而提供更好的服务。这也使技术人员能够更清晰地了解终端健康状况，并使服务交付更加一致，而不是在损害已发生后让团队陷入被动的故障排除循环。
这将提升服务质量，包括：
减少客户端停机时间，因为问题在导致停机之前就已解决。
响应和解决速度更快，因为技术人员可以在问题扩散之前进行调查和行动。
更少的意外升级，因为问题已被主动解决。
提高技术员效率，因为他们可以轻松优先处理和解决威胁。
更强的SLA性能得益于减少的问题和停机时间。
更一致的客户体验，无意外中断。
Splashtop 在主动 MSP 工作流程中的定位
管理多个分布式终端不仅仅需要可视性。MSPs需要一种方法来监控设备、快速采取行动，并在不切换断开工具的情况下远程支持用户。Splashtop通过结合终端管理功能与远程支持来支持这种工作流程，帮助MSP技术人员更高效地在客户环境中工作。
当MSPs的远程监控直接带来行动时，他们就能获得最大的价值。使用Splashtop AEM，他们可以通过主动警报、自动补丁管理、实时库存可见性和自动修复工作流程监控和管理客户端环境中的终端。当一个问题需要亲自处理时，Splashtop的远程支持功能允许技术人员快速连接、调查设备，并在无需现场访问的情况下解决问题。
Splashtop 帮助MSPs：
跨客户设备和环境的端点可视性。
使用基于策略的控制进行自动化操作系统和第三方补丁管理。
智能操作和自动化用于可重复的修复任务。
远程访问，随时随地进行实际调查和解决问题。
更快的修复后验证，具备库存、状态可见性和报告支持。
这些功能帮助MSP更快地从问题检测转移到问题解决，减少人为操作，并且能够更好地了解已解决的问题、仍需关注的问题以及如何在客户环境中提供服务。
轻松实现远程监控和主动支持
远程监控帮助MSPs在问题影响用户之前发现问题，但其真正的价值在于接下来发生的事情。当 MSPs 将监控与优先级划分、自动化、远程修复和验证相结合时，他们能够更快速地解决问题，减少手动工作，并更一致地支持客户环境的规模化。
通过 Splashtop，MSPs 可以监控客户端点，更快速地响应问题，并从同一工作流程中远程故障排除或修复问题。通过结合端点可见性、补丁管理、自动化和远程支持，Splashtop 帮助 MSP 减少停机时间、提高技术人员效率，并提供客户期望的主动服务质量。
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