Splashtop Remote Support 工具在2020年业务增长中提供帮助的5种方式

Splashtop 已经准备好为IT团队、支持团队和 ，为新的一年提供最有价值、安全和可靠的远程计算机访问解决方案。MSPs

无论你是想为你的MSP业务创造更多的收入，还是在寻找支持你的团队和你的组织的员工作为IT团队的一部分的方法，请继续阅读，看看为什么 Splashtop远程支持 ，可以成为今年的一个战略技术选择。

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1.当出现意外情况时要做好准备

如果您的技术团队成员由于天气恶劣而无法进入办公室，或者需要照顾生病的孩子，则Splashtop Remote Support使他们可以轻松地从家用计算机或移动设备远程访问托管计算机因此，即使他们不在办公室，他们也可以处理重要的支持任务。万一其主系统发生故障，许多公司还选择Splashtop作为低成本的辅助远程访问解决方案。

2.当你从另一个远程访问解决方案切换到n时，可以减少高达80%的工具成本。

与其他远程访问和远程支持工具（如TeamViewer）相比，改用Splashtop的企业可以 ，节省50%或更多，与LogMeIn相比， ，最多可节省80% 。

3.随着你公司的发展，很容易增加成员和增加计算机数量

选择Splashtop Remote Support后，您可以随时通过my.splashtop.com在线仪表板更新帐户。向现有帐户中添加其他技术人员许可证始终是免费的。您可以在添加更多托管计算机和设备时，或者在要添加警报，Windows Update管理，一对多脚本和大规模部署等功能时轻松切换计划。您将获得按比例分配的价格，可以为您当前的订阅完全功劳。

通过Splashtop 远程支持高级包，你还可以让多达50个你的最终用户远程访问他们自己在你账户下管理的计算机。

4.Splashtop在这里提供帮助

如果你想帮助选择最适合你需要的远程访问解决方案，或有任何问题， ，我们的销售团队将帮助你 。 如果你在试用或订阅期间需要帮助， ，我们的支持团队只需点击或拨打 。 而且你可以放心，你使用的是一个安全的解决方案和技术，已经被数以亿计的远程访问用户和领先的评论网站和应用程序商店的数千个五星级评价所证明。

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