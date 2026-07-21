当 MSPs 管理多个客户环境时，要让每个端点都及时正确地完成补丁更新，可能是一项挑战。虽然补丁策略有助于扩展补丁管理并自动执行常规部署，但磁盘空间不足、服务停止或设备脱机等障碍会让这一过程变得更加复杂。
自动化脚本可帮助 MSPs 在这些情况导致部署失败之前，检测并处理其中许多问题。借助自动化脚本，MSPs 可以更轻松地管理补丁部署，包括准备终端、验证结果、修复失败，并在必要时升级问题。这可与补丁策略形成互补，并改进补丁管理流程，帮助确保更新得到正确推出。
考虑到这一点，我们来看看自动化脚本如何改进补丁管理，以及它们在部署前、部署中和部署后在哪些方面最能体现价值。
自动化脚本在补丁部署中扮演什么角色？
自动化脚本不同于补丁自动化策略，后者用于管理批准、日程和重启规则等常规活动。自动化脚本可处理更复杂的问题，例如端点特定检查、验证、修复以及可能超出常规补丁策略范围的异常情况。
脚本可以管理多项任务，包括：
检查端点是否已准备好安装补丁。
在部署补丁前准备设备。
确认更新已成功安装。
纠正常见的、可能导致补丁失败的情况。
在设定的限制范围内重新尝试失败的操作。
收集诊断信息。
将��未解决的问题升级给技术人员。
使用脚本进行有针对性的就绪检查、验证和异常处理，有助于让补丁策略专注于常规部署。
MSPs 如何在补丁部署前使用脚本？
在明确这一点后，我们可以看看 MSPs 如何使用脚本来改进补丁管理和部署。部署前脚本非常适合帮助 MSPs 识别可能影响补丁部署的条件并加以处理，包括：
1. 检查可用磁盘空间
有时，阻止补丁部署的唯一问题就是空间不足。脚本可以在补丁部署前将可用存储空间与预设阈值进行比较，以确认是否有足够的磁盘空间用于补丁。如果可用空间低于阈值，则可以将该端点暂缓部署、转入已批准的清理工作流，或标记为需要技术人员审核。
请记住，脚本不应为清理空间而不加区分地删除文件。如果缺乏适当的监督和审批，就始终存在误删重要内容的风险。
2. 检测待处理的重启
终端设备在更新、应用安装或系统更改后，可能会一直处于等待重启状态。脚本有助于识别在安装更新或进行系统更改后需要重启的终端设备。
MSPs 可以在获批的维护窗口期间安排重启操作，或运行脚本在预设条件下触发重启。这样即可在不影响日常工作流程的情况下，正确安装更新。
3. 验证所需服务
脚本还有助于确认 OS 更新服务及其他必需工具是否正常运行。例如，如果某项服务已停止或返回错误消息，脚本可尝试重启该服务，或将问题升级给技术人员，以便在更新推出前解决问题。
4. 确认补丁前提条件
补丁有时在安装前需要满足先决条件，例如特定的操作系统版本、依赖框架、所需进程，或连接到已批准的更新源。脚本可以检查这些先决条件并返回清晰的结果，这样就能处理或排除不满足这些先决条件的端点。
5. 关闭或停止冲突的应用程序
有时，已打开的应用程序或正在运行的进程会阻止更新启动或完成。在这些情况下，脚本可以检测这些问题、通知用户，或在维护期间将其停止，以便更新能够完成。
请记住，在未让用户先保存工作的情况下，不应关闭应用程序。没什么事情比因意外重启而丢失数小时工作成果更令人沮丧了。
MSPs 如何跨客户端点组运行脚本？
如果 MSPs 想要跨多个客户终端运行脚本，就需要集中式控制，以便无需手动连接到每个终端即可执行脚本。可重复使用的脚本可以在不同客户之间实现标准化，同时仍可根据个别需求进行自定义，包括变量、阈值、日程和排除项。
脚本可针对多种群组和需求使用，包括：
客户
站点或位置
操作系统
设备角色
部门
维护窗口
事实上，能够运行定制的、有针对性的脚本，对于确保每个客户和设备都获得所需支持至关重要。如果某个脚本适用于标准员工笔记本电脑，并不意味着它在服务器、自助终端或其他业务关键设备上也能同样正常运行，因此正确定位脚本目标非常重要。
脚本如何验证补丁已成功安装？
补丁管理中一个至关重要却常被忽视的环节是验证安装。自动化部署命令可以启动安装，但不会验证端点是否已达到预期的补丁状态。如果没有适当的安装证明，补丁很容易在未被察觉的情况下失败。
借助自动化脚本，可以通过多种方式验证补丁安装情况，包括：
1. 确认操作系统补��丁状态
借助脚本，可以验证关键详细信息，例如已安装的更新标识符、更新历史记录、操作系统内部版本号、上次成功安装日期以及重启状态。这是一项简单检查，用于将端点的当前状态与补丁正确安装后应有的状态进行比较，从而轻松验证安装情况。
2. 验证应用程序版本
应用更新后，脚本还可以验证已安装的软件，以确保其运行的是最新版本。这有助于 MSPs 识别那些可能已被报告为安装成功、但实际上未更新到预期版本的安装情况，以便进一步检查并完成更新。
3. 返回结构化结果
脚本可以检查补丁状态并提供标准化输出，例如“成功”“需要重启”“需要人工审核”，或附带原因的失败信息。这是验证补丁的一种快速而清晰的方法，因为其中包含设备、时间戳和简明的错误消息，从而便于及时处理。
4. 重启后重新检查
许多补丁在端点重启之前无法得到完整验证。在这些情况下，端点重启后，MSPs 可以运行或安排一个验证脚本，以确认最终的操作系统版本或应用程序版本，并报告任何剩余错误。
脚本如何修复常见的补丁失败问题？
如果补丁失败，脚本还可以处理该问题，并尝试正确重新安装补丁。这最适用于可预测、低风险的情况，但脚本也可以将异常或高影响的失败发送给技术人员，以便在需要时进行人工调查。
1. 重启更新失败的服务
如果某项服务需要重启才能完成更新，自动化脚本可以处理这一过程。可以将脚本配置为检查与更新相关的服务状态，并在安全的情况下重启这些服务；当故障是由服务停止导致时，这样可让安装继续进行。如果服务反复失败，就应记录并升级处理，因此脚本还应包含在升级处理前允许��的最大重启次数。
2. 修复临时更新条件
自动化脚本可以包含经批准的修复操作，用于在更新失败时执行，例如重置卡住的更新组件、清除临时更新数据，或修复已知的前提条件问题。这有助于自动化更新故障排查和重试。修复脚本应当范围明确、经过测试、获得批准，并且仅限用于已知情况。破坏性操作应要求技术人员审核。
3. 重试失败的补丁安装
如果安装失败，可将脚本配置为在问题解决后重试安装。这可以自动响应可预见的故障，并减少需要技术人员干预的端点数量。不过，应将重试配置为有最大尝试次数、在每次尝试之间设置延迟，并记录每次失败的原因，以便在需要时升级给技术人员。
4. 触发必要的重启
当更新需要先重启才能完成安装时，脚本可以根据客户策略安排并启动重启。这有助于确保更新正确安装，同时通过在计划维护窗口期间安排重启，并配合友好的用户通知，避免中断日常工作，确保不会因重启而丢失重要工作。
5. 收集日志供技术人员审查
脚本还可用于收集信息，例如日志、更新历史、系统信息和失败代码。这样，当更新问题需要升级给技术人员处理时，他们所需的信息就已经准备好了。这减少了技术人员收集基本诊断信息所花费的时间，并通过在一个地方提供所需的一切来提高效率。
补丁自动化应在何时停止并升级交由技术人员处理？
虽然补丁自动化是保持端点更新和安全的宝贵工具，但有时仍需要技术人员介入。在很多情况下，自动化都应该让位于技术人员的介入，尤其是当问题需要技术人员的专业知识和调查时。
这些情况包括：
在允许的重试次数后，同一补丁仍然失败
无法恢复所需服务
端点反复返回不一致的结果
某个业务关键型应用受到影响
服务器或专用设备需要人工审核
补丁导致意外的应用程序或系统行为
脚本遇到未知错误
端点不符合已批准的配置
修复将需要进行破坏性或高风险的更改
在上述任何一种情况下，都应提醒 IT 团队，以便他们介入处理。请确保警报包含客户、端点、脚本版本、补丁、已尝试的操作、结果以及建议的后续步骤，以帮助技术人员高效诊断并解决问题。
请记住：自动化的目标是减少重复性工作，而不是掩盖未解决的问题。如果出现脚本无法解决的问题，IT 团队应准备好进行处理。
MSPs 应如何安全地标准化补丁自动化脚本？
补丁自动化脚本是功能强大且灵活的工具，既可用于补丁部署，也可用于故障排查。不过，脚本仍然需要经过合理设计。以下是在创建补丁自动化脚本时需要遵循的一些重要步骤：
为每个脚本定义单一用途：没有必要用一个脚本包办所有事情。在可行且实用的情况下，就绪检查、修复、验证和报告等任务应尽量分开。
在受控环境中进行测试：在将脚本部署到各设备之前，务必先测试脚本并确保其按预期运行。在将脚本用于生产环境终端之前，务必先在具有代表性的一组设备上进行验证。
使用试点端点组：在推出脚本时，不要一次性将其部署到所有设备。先从有限的部署组开始，再逐步扩展到整个客户环境，这样任何意外问题都能及早发现并解决。
保持版本控制： 对脚本及其所做的任何更改保持�控制非常重要。请务必记录每个脚本的更改、负责人、批准日期和回滚版本。
使用清晰的输入和变量：脚本应简单明了，并且易于针对特定客户进行修改。将客户专属的设置、阈值和维护窗口与脚本的主逻辑分开，这样就可以根据需要进行调整。
保护凭据和敏感数据：确保敏感数据在各处都受到保护非常重要，脚本中也不例外。切勿在脚本中嵌入明文密码、访问令牌或敏感的客户信息，否则会有数据泄露风险。
设置超时和重试限制：虽然脚本可以重新尝试失败的更新，但也不能让它们陷入无限循环。务必设置限制，防止脚本无限期运行或形成重复的修复循环。
捕获日志和退出代码：每次执行都应可追踪且易于理解。这有助于提升监督和问责，同时在需要调查或回退任何内容时提供清晰记录。
控制脚本权限：务必限制可创建、编辑、批准和执行脚本的人员，以避免未经授权的访问或未获批准的脚本。
定期审查脚本库： 当脚本不再按预期运行时，通常需要对其进行审查、更新或移除。请务必审查脚本库，淘汰过时脚本，并在操作系统、应用程序或客户要求发生变化时更新工作流。
MSPs 如何衡量脚本辅助补丁管理的效果？
MSPs 应衡量脚本是否提升了补丁完成率、减少了重复失败，并降低了不必要的技术人员干预。可以通过体现成功和效率的运营结果来衡量脚本辅助补丁管理的效果，而不只是看执行了多少脚本。
请务必跟踪以下指标：
补丁成功率
首次安装成功率
自动修复的失败百分比
需要技术人员介入的端点数量
解决补丁失败的平均时间
等待重启的端点
反复错过维护窗口的设备
脚本失败率和超时率
按客户或终端组统计的补丁完成情况
从补丁获批到验证安装完成之间的时间
MSPs 在使用补丁自动化脚本时应避免的常见错误
脚本编写可能是一个复杂的过程，因此 MSPs 在创建和使用自动化脚本时常会犯一些错误。请务必留意这些错误，以确保脚本按预期运行。
常见错误包括：
将脚本用作集中式补丁策略的替代品，而不是作为补充和支持这些策略的工具。
在未测试的情况下就对所有客户运行脚本，而不是先测试脚本并根据每个客户的情况进行调整。
对所有端点类型应用同一个脚本，这可能导致脚本在不兼容的设备或操作系统上运行。
允许无限次重试，可能会让脚本陷入失败与重试的无限循环，却无法得到修复。
将脚本执行视为补丁成功的证明，而不是验证安装是否完成。
未考虑脱机设备，可能导致设备错过关键更新。
在脚本中嵌入凭据，会带来网络安全风险。
压制错误而不是将其升级处理。
未经批准进行高风险更改。
未记录脚本所有权和变更，会降低问责性和控制力。
创建包含重叠功能的大型脚本库，这可能会变得臃肿且冗余。
忽略客户特定的计划安排和重启要求。
Splashtop AEM 如何支持脚本辅助的补丁部署
编写脚本和部署补丁不必成为难题，更不用说是无法克服的难��题。借助 Splashtop AEM（Autonomous Endpoint Management），MSPs 可以管理补丁部署、在受管端点组中运行脚本、查看端点状态，并通过 Splashtop 控制台远程处理异常情况。
借助 Splashtop AEM，可以：
1. 自动化操作系统和第三方补丁管理
Splashtop AEM 通过补丁自动化为 MSPs 赋能。借助它，MSPs 可以设置策略，在受管设备上自动执行常规更新，包括操作系统和第三方集成。这些策略构成了补丁流程的基础，而脚本则可以支持例外情况和附加检查，从而进一步改进补丁管理。
2. 在多个端点上运行脚本
Splashtop AEM 使 MSPs 能够在选定的端点组中安排并执行脚本。这样即可同时支持多台设备，而不必逐一单独连接，从而节省时间并提高效率。脚本还可以在后台运行，在不中断用户的情况下执行日常维护。
3. 查看执行情况和补丁结果
通过将设备和补丁状态信息集中到一个地方，Splashtop AEM 可帮助技术人员识别哪些补丁已成功安装、哪些地方出现失败，以及哪些设备需要额外关注。这有助于确保各端点上的补丁部署到位，因为 MSPs 可以验证结果，并判断何时需要处理失败情况。
4. 远程解决剩余的异常情况
如果端点需要更多关注，MSP 技术人员可以使用 Splashtop 的远程支持功能远程访问设备并进行故障排查。
在不增加更多人工工作的情况下改进补丁部署
自动化脚本是改进补丁部署的强大工具，但必须正确使用。当脚本在受控的补丁工作流中承担明确角色时效果最佳，例如验证就绪情况、核验结果以及修复基本问题。
脚本在补丁部署中发挥着关键作用，与补丁自动化和策略协同工作，帮助端点保持最新。当MSPs建立清晰的重试和升级规则、维护客户专属控制措施，并将未解决的问题转交给技术人员时，补丁部署就会变得更加一致、可追踪且易于管理。
有了 Splashtop AEM，补丁自动化效率更高。MSPs 可以使用 Splashtop AEM 配置补丁策略，在受管终端组中安排或运行脚本，监控部署结果，并处理例外情况。
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